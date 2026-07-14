Senzorii medicali se transformă în picturi pe piele: cerneala care îți citește inima și creierul

De ce senzorii obișnuiți nu sunt întotdeauna preciși

Dispozitivele medicale purtabile folosesc electrozi pentru a capta semnalele electrice produse de corp. ECG-ul urmărește activitatea inimii. EEG-ul înregistrează semnalele cerebrale. EMG-ul măsoară activitatea și contracțiile mușchilor.

Electrozii clasici sunt fabricați, de regulă, din materiale metalice rigide. Aceștia pot oferi măsurători stabile atunci când pacientul nu se mișcă. Problemele apar în timpul exercițiilor sau al activităților zilnice. Transpirația, firele de păr și mișcarea pielii pot afecta contactul.

Unele soluții experimentale folosesc hidrogel. Materialul este moale și se poate adapta mai bine corpului. Totuși, hidrogelul se deshidratează în timp. Își pierde elasticitatea și începe să se desprindă. Problema a apărut și în cazul altor senzori imprimați direct pe piele, dezvoltați pentru monitorizarea biometrică.

Cerneala se comportă ca o vopsea pentru față

Echipa condusă de profesorul Larry Cheng a amestecat mai multe tipuri de polimeri cu aditivi acizi și apă. A rezultat o cerneală cu o consistență apropiată de cea a lipiciului. Materialul poate fi întins pe piele cu o pensulă.

Cerneala se usucă în mai puțin de zece minute. Procesul poate fi grăbit cu un uscător de păr obișnuit. La început, materialul este aproape transparent. Cercetătorii pot adăuga coloranți alimentari pentru a obține nuanțe diferite.

Spre deosebire de un senzor fabricat în laborator și lipit ulterior pe corp, cerneala urmează direct textura pielii. Nu mai rămâne același spațiu de aer între electrod și corp. Contactul mai apropiat poate îmbunătăți calitatea semnalului înregistrat.

Ideea amintește de proiectele de tip e-tatuaj care citește activitatea creierului. Diferența importantă este că noul material nu trebuie implantat. Poate fi spălat și aplicat din nou.