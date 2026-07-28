Galaxy Ring primește funcția care îți poate observa respirația în somn. Samsung intră într-un teritoriu medical important
Samsung pregătește una dintre cele mai importante actualizări de până acum pentru Galaxy Ring. Inelul inteligent va primi în această toamnă o funcție autorizată de FDA pentru detectarea semnelor asociate apneei obstructive în somn. Galaxy Ring ar urma să devină primul produs din categoria sa cu o asemenea funcție, potrivit Gizmodo.
Noutatea nu transformă inelul într-un aparat capabil să pună un diagnostic. Dispozitivul va analiza datele colectate în timpul nopții și va avertiza utilizatorul atunci când observă tipare care pot indica o formă moderată sau severă de apnee obstructivă. Un rezultat suspect trebuie discutat ulterior cu un medic.
Cum va detecta Galaxy Ring problemele de respirație
Funcția urmărește schimbările nivelului de oxigen din sânge și posibilele întreruperi ale respirației. Senzorii colectează informațiile pe parcursul nopții. Algoritmul analizează apoi dacă apar scăderi repetate ale saturației de oxigen, asociate cu tulburările respiratorii.
Samsung folosește deja această tehnologie pe anumite modele Galaxy Watch. Funcția pentru ceasurile companiei a primit autorizație De Novo din partea FDA în 2024. Aceasta este destinată identificării semnelor de apnee moderată sau severă pe baza mai multor nopți de monitorizare. Nu este concepută pentru persoanele care au deja un diagnostic și nu înlocuiește un consult medical.
Extinderea către inel poate face monitorizarea mai confortabilă. Unele persoane nu vor să doarmă cu un ceas mare la încheietură. Galaxy Ring cântărește doar câteva grame și nu are ecran sau notificări care să deranjeze în timpul nopții.
Dispozitivul urmărește deja pulsul, temperatura pielii, mișcarea și nivelul oxigenului din sânge. Toate datele sunt centralizate în Samsung Health. Galaxy Ring este disponibil și în România, unde a fost prezentat drept un inel care monitorizează sănătatea și somnul.
Autorizarea FDA nu înseamnă diagnostic medical
Formularea folosită de Samsung este importantă. Funcția detectează semne care pot indica apnee în somn. Ea nu confirmă existența bolii. Nici nu poate stabili singură tratamentul de care are nevoie o persoană.
Apneea obstructivă apare atunci când musculatura gâtului se relaxează, iar căile respiratorii se îngustează sau se blochează temporar. Respirația poate fi întreruptă de mai multe ori în timpul nopții. Persoana se poate trezi pentru câteva secunde fără să își amintească dimineața.
Sforăitul puternic, trezirile frecvente, durerile de cap matinale și somnolența din timpul zilei pot fi semnale de alarmă. Diagnosticul se stabilește însă prin investigații medicale. Un inel sau un ceas poate semnala un risc, dar nu poate înlocui testele recomandate de un specialist.
Această limită este valabilă pentru toate dispozitivele de consum. Precizia poate varia în funcție de poziția gadgetului, mișcare, temperatură și particularitățile utilizatorului. Este motivul pentru care trebuie înțeles cât de fiabile sunt inelele și ceasurile pentru monitorizarea somnului.
Galaxy Ring 2 întârzie, dar modelul actual continuă să evolueze
Samsung nu a prezentat un Galaxy Ring 2 la evenimentul Galaxy Unpacked din iulie. Compania s-a concentrat pe noile telefoane pliabile și pe seriile Galaxy Watch9 și Watch Ultra2. Absența unui succesor sugerează că modelul actual va rămâne în centrul strategiei cel puțin pentru următoarele luni.
Actualizarea pentru apnee ar putea fi mai importantă decât o simplă schimbare de design. Un produs fără ecran depinde în mare măsură de software, algoritmi și interpretarea datelor. O funcție nouă poate modifica semnificativ utilitatea inelului fără înlocuirea componentelor sale.
Oura Ring și RingConn oferă deja informații despre respirație și posibile perturbări din timpul somnului. Samsung susține însă că Galaxy Ring va fi primul inel inteligent cu o funcție de detectare a apneei autorizată de FDA. Disponibilitatea exactă poate diferi în funcție de țară și de aprobările autorităților locale.
Actualizarea arată direcția în care se îndreaptă dispozitivele purtabile. Acestea nu mai numără doar pași și calorii. Încep să identifice tipare care pot indica probleme serioase. În paralel, tehnologia schimbă și tratamentul apneei în somn, prin soluții adaptate mai bine fiecărui pacient.