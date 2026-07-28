Galaxy Ring primește funcția care îți poate observa respirația în somn. Samsung intră într-un teritoriu medical important

Cum va detecta Galaxy Ring problemele de respirație

Funcția urmărește schimbările nivelului de oxigen din sânge și posibilele întreruperi ale respirației. Senzorii colectează informațiile pe parcursul nopții. Algoritmul analizează apoi dacă apar scăderi repetate ale saturației de oxigen, asociate cu tulburările respiratorii.

Samsung folosește deja această tehnologie pe anumite modele Galaxy Watch. Funcția pentru ceasurile companiei a primit autorizație De Novo din partea FDA în 2024. Aceasta este destinată identificării semnelor de apnee moderată sau severă pe baza mai multor nopți de monitorizare. Nu este concepută pentru persoanele care au deja un diagnostic și nu înlocuiește un consult medical.

Extinderea către inel poate face monitorizarea mai confortabilă. Unele persoane nu vor să doarmă cu un ceas mare la încheietură. Galaxy Ring cântărește doar câteva grame și nu are ecran sau notificări care să deranjeze în timpul nopții.

Dispozitivul urmărește deja pulsul, temperatura pielii, mișcarea și nivelul oxigenului din sânge. Toate datele sunt centralizate în Samsung Health. Galaxy Ring este disponibil și în România, unde a fost prezentat drept un inel care monitorizează sănătatea și somnul.

Autorizarea FDA nu înseamnă diagnostic medical

Formularea folosită de Samsung este importantă. Funcția detectează semne care pot indica apnee în somn. Ea nu confirmă existența bolii. Nici nu poate stabili singură tratamentul de care are nevoie o persoană.

Apneea obstructivă apare atunci când musculatura gâtului se relaxează, iar căile respiratorii se îngustează sau se blochează temporar. Respirația poate fi întreruptă de mai multe ori în timpul nopții. Persoana se poate trezi pentru câteva secunde fără să își amintească dimineața.

Sforăitul puternic, trezirile frecvente, durerile de cap matinale și somnolența din timpul zilei pot fi semnale de alarmă. Diagnosticul se stabilește însă prin investigații medicale. Un inel sau un ceas poate semnala un risc, dar nu poate înlocui testele recomandate de un specialist.