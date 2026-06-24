Transfăgărășanul bate Route 66 la capitolul mașini electrice: drumul din România, în topul mondial pentru road trip-uri EV

Transfăgărășanul, în topul drumurilor pregătite pentru mașinile electrice

Clasamentul a analizat mai multe elemente importante pentru o călătorie cu mașina electrică: numărul de puncte de încărcare disponibile în zona traseului, distribuția lor, costul estimat al unei reîncărcări, distanța totală și nota oferită de turiști pe TripAdvisor. În cazul Transfăgărășanului, combinația dintre peisaj și accesul relativ bun la infrastructura de încărcare a dus la un scor de 91,93 din 100.

Potrivit analizei, traseul de aproximativ 138 de kilometri avea 90 de puncte de încărcare disponibile în aria luată în calcul. Costul minim estimat pentru o încărcare era de 2,87 euro, iar drumul avea un scor de 4,8 din 5 pe TripAdvisor. Aceste date l-au trimis peste rute spectaculoase precum Jurassic Coast și Causeway Coastal Route din Regatul Unit sau Grossglockner High Alpine Road din Austria.

Pe primul loc s-a clasat Pasul Gotthard din Elveția, o șosea montană celebră din Alpi, apreciată atât pentru priveliști, cât și pentru costurile mici de încărcare. Podiumul a fost completat de Kootenay Highway din Canada și traseul Deep South din Statele Unite. Transfăgărășanul a fost astfel cea mai bine clasată rută din Europa de Est, un rezultat care atrage atenția asupra evoluției infrastructurii electrice din România.

Totuși, șoferii trebuie să înțeleagă corect aceste cifre. Stațiile incluse într-un astfel de clasament pot fi amplasate în localități, parcări, hoteluri sau zone apropiate de traseu, nu neapărat la fiecare câțiva kilometri pe porțiunea de mare altitudine. Pe Transfăgărășan, planificarea rămâne esențială, mai ales în sezonul aglomerat, când traficul, temperatura și urcările susținute pot influența autonomia reală.

De ce Route 66 poate fi mai stresantă decât o șosea de munte din România

La polul opus, Route 66 arată cât de mult contează distanța atunci când pleci într-un road trip electric. Drumul american, poate cel mai cunoscut traseu turistic din lume, se întinde pe peste 3.600 de kilometri. Studiul iSelect a calculat că un vehicul electric ar avea nevoie de peste șase reîncărcări complete pentru a parcurge ruta, iar costurile pot deveni semnificative.

Cu toate că Route 66 dispune de sute de stații de încărcare, lungimea uriașă a traseului și diferențele dintre regiuni o transformă într-o experiență mai complicată decât pare. Există zone bine acoperite, dar și segmente în care planul trebuie pregătit mult mai atent. În clasament, Route 66 s-a aflat printre cele mai slabe destinații pentru un road trip electric, cu un scor de numai 46,38 din 100.

Mai dificilă a fost Savannah Way din Australia, unde distanțele enorme și numărul redus de stații de încărcare au tras masiv scorul în jos. Traseul are peste 3.900 de kilometri, iar analiza a identificat doar 48 de puncte de încărcare. Într-o astfel de călătorie, autonomia nu mai este o chestiune de confort, ci devine factorul care poate decide dacă drumul este fezabil sau nu.