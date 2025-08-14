HBO Max se ia la trântă cu Netflix pe segmentul anime – Rețeaua de streaming introduce producții de la Studio Ghibli, Mamoru Hosoda, dar și alte capodopere

Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025
de Iulia Kelt

HBO Max primește și mai multe anime-uri

HBO Max își intensifică strategia în „războiul streamingului” printr-un catalog extins de anime și filme japoneze de referință, vizând atragerea publicului tânăr, din Generația Z și Millenniali.

După ce Netflix s-a plasat deja ca lider pe acest segment cu titluri iconice și producții originale de succes, HBO Max caută să recupereze teren prin parteneriatul cu distribuitorul american GKIDS, reprezentantul Toho International.

Colaborarea dintre HBO Max și GKIDS a adus, pentru prima dată în streaming, întreaga bibliotecă Studio Ghibli în 2020, iar acordul a fost reînnoit în 2024, scrie Polygon.

Se schimbă lucrurile pe rețeaua de streaming

Noul val de titluri include aproape 20 de filme anime, semnate de regizori celebri precum Mamoru Hosoda și Satoshi Kon, dar și debutul în streaming nord-american pentru producții precum „Ghost Cat Anzu” (2024, regia Yôko Kuno și Nobuhiro Yamashita) și „Lonely Castle in the Mirror” (2022, regia Keiichi Hara).

Primul val de lansări, care va include „Children Who Chase Lost Voices” (2011, regia Makoto Shinkai), va fi disponibil tuturor abonaților HBO Max începând cu 1 septembrie 2025.

Totuși, unele titluri, inclusiv debuturi nord-americane și versiuni 4K, vor fi rezervate abonaților premium. Pe parcursul anilor 2025 și 2026, vor fi adăugate producții precum comedia experimentală „Mind Game” (2004, regia Masaaki Yuasa) și OVA-ul „Angel’s Egg” (1985, regia Mamoru Oshii).

Filme anime de top și capodopere japoneze pe HBO Max

Pe lângă titlurile Studio Ghibli, catalogul HBO Max va cuprinde filme importante de la alți creatori renumiți.

Printre acestea se numără: „Your Name.” și „The Place Promised in Our Early Days” (Makoto Shinkai), „Wolf Children”, „The Boy and the Beast”, „Summer Wars” și „The Girl Who Leapt Through Time” (Mamoru Hosoda), precum și capodoperele psihologice și experimentale ale lui Satoshi Kon, „Millennium Actress” și „Perfect Blue”.

Alte titluri incluse sunt „Fireworks” (Akiyuki Shinbo, Noboyuki Takeuchi), „Fortune Favors Lady Nikuko” (Ayumu Watanabe) și „Liz and the Blue Bird” (Naoko Yamada).

Această selecție evidențiază diversitatea și profunzimea animației japoneze, acoperind genuri de la povești de maturizare și drame familiale, la thriller-uri psihologice și comedii experimentale.

Publicul nord-american va avea astfel acces la unele dintre cele mai influente filme anime, majoritatea fiind disponibile pentru prima dată în streaming pe HBO Max.

Extinderea francizelor va pune accent pe debuturi 4K

Pe lângă anime, parteneriatul cu GKIDS aduce și debutul în 4K al capodoperei „Shin Godzilla” (2016, regia Hideaki Anno și co-regia Shinji Higuchi), recent difuzată în cinematografele americane. Aceasta se adaugă la seria de titluri Godzilla, cu „Godzilla Minus One” disponibil pe Netflix, consolidând astfel franciza kaiju ca punct central în competiția serviciilor de streaming pentru abonați.

Lista completă a filmelor care vor ajunge pe HBO Max include și „Love & Pop” (Hideaki Anno), „Lu Over the Wall” și „Mind Game” (Masaaki Yuasa), „Angel’s Egg” (Mamoru Oshii), „The Colors Within” (Naoko Yamada) și „The Boy and the Beast” (Mamoru Hosoda).

Extinderea reprezintă, de altfel, o strategie clară de consolidare a ofertelor premium pentru iubitorii de anime și filme japoneze, evidențiind angajamentul HBO Max de a deveni un competitor semnificativ pe segmentul anime.

