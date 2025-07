Superman, Jurassic World și Demon Slayer bat recorduri globale: Miliarde de dolari, merită văzute?

Weekendul trecut a fost unul spectaculos pentru industria cinematografică globală, cu încasări colosale pentru cele mai mari francize ale momentului. De la supereroi la dinozauri, mașini de Formula 1 și demoni anime, publicul din întreaga lume a luat cu asalt cinematografele. Rezultatul? Un val de recorduri doborâte și noi performanțe care schimbă ierarhiile la box office-ul internațional.

Dacă te întrebai cine domină topurile în această vară, răspunsul este cât se poate de clar: Jurassic World Rebirth și Superman își dispută supremația, în timp ce F1 accelerează spre jumătate de miliard de dolari și Demon Slayer: Infinity Castle face istorie în Japonia.

Superman își menține zborul: 407 milioane de dolari și o performanță solidă internațională

Noul film Superman, marca DC și Warner Bros, a atins pragul global de 407 milioane de dolari în doar două săptămâni. Deși a fost recepționat cu reticență în China, unde încasările sunt modeste (8,5 milioane $), filmul a performat excelent în piețele vestice. Marea Britanie este liderul internațional cu 22,2 milioane $, urmată de Mexic (16,6M), Brazilia (11,2M) și Australia (11M).

Chiar și cu o scădere de 44% față de weekendul anterior, Superman a mai adăugat 45,2 milioane $ din cele 78 de piețe internaționale în care rulează. Filmul s-a bucurat de un climat mai favorabil în Europa, unde scăderile au fost moderate – Franța (-23%), Germania (-29%) sau Olanda (-25%).

În total, încasările din Imax sunt impresionante: 51,4 milioane de dolari, o dovadă a apetitului spectatorilor pentru blockbustere vizual spectaculoase.

Jurassic World Rebirth: dinozaurii n-au murit, ci domină box office-ul cu 648 milioane $

Cu 648 milioane de dolari global după al treilea weekend, Jurassic World Rebirth este oficial al patrulea cel mai de succes film al anului 2025, depășind titluri precum Mission: Impossible – The Final Reckoning și chiar How to Train Your Dragon. Filmul cu Scarlett Johansson în rol principal a devenit și cel mai mare succes hollywoodian din China în 2025, cu 71,8 milioane $.

Pe lângă China, alte piețe majore sunt Marea Britanie (33,7M), Mexic (28,7M), Germania (20,3M) și Franța (17,4M). Scăderea la nivel internațional a fost de doar 44%, ceea ce indică o susținere solidă din partea publicului. Japonia urmează să-l lanseze pe 8 august, un boost care ar putea împinge filmul spre pragul de 800 milioane $.

În comparație cu titlurile anterioare din franciză, performanța internațională este comparabilă cu Jurassic World: Dominion și peste Top Gun: Maverick, semn că dinozaurii încă vând bilete pe bandă rulantă.

Demon Slayer spulberă recordurile în Japonia, F1 accelerează global

În timp ce blockbusterele americane domină Occidentul, în Japonia nimeni nu poate opri fenomenul Demon Slayer: Infinity Castle. Filmul anime a avut o lansare explozivă cu 5,9 miliarde yeni (aproximativ 39,7 milioane $) în primul weekend. Cea mai impresionantă realizare: un record absolut de încasări Imax pentru orice film – japonez sau hollywoodian – în prima zi de lansare (3 milioane $), cu un total estimat de 3,5 milioane $ în patru zile doar din sălile Imax.

Tot în creștere este și F1, filmul despre Formula 1 regizat de Joseph Kosinski și distribuit de Apple/Warner Bros. Cu o performanță de 29,5 milioane $ în al patrulea weekend internațional, filmul a ajuns la un total de 460,8 milioane $ global. Piețele de top sunt China (45,5M), Marea Britanie (24,6M), Franța (20,8M), Mexic (17,4M) și Australia (15,2M). Impresionant este faptul că în Coreea de Sud, filmul a crescut cu 28% față de weekendul anterior – o raritate absolută pe o piață aflată în declin.

Printre alte titluri remarcabile se află How to Train Your Dragon (589 milioane $ global), Lilo & Stitch (1 miliard $), dar și Elio sau 28 Years Later, cu încasări mai modeste.

Industria cinematografică globală este din nou în formă maximă. Dacă vrei să știi ce film merită biletul de cinema săptămâna aceasta, poți alege între eroi cu capă, curse cu adrenalină sau anime-uri spectaculoase. Un lucru e clar: vara aceasta, cinemaul e în plină viteză.