Toyota RAV4 2027 vine cu 321 CP și autonomie electrică de peste 80 km. SUV-ul hibrid poate folosi stațiile Tesla Supercharger
Toyota continuă să mizeze pe o strategie diferită de cea a producătorilor care încearcă să transforme cât mai repede întreaga gamă în automobile complet electrice. Constructorul japonez consideră că sistemele hibride și plug-in hybrid pot rămâne relevante pentru numeroși cumpărători, mai ales în regiunile unde infrastructura de încărcare nu este suficient de dezvoltată pentru a permite trecerea fără compromisuri la un automobil alimentat exclusiv de baterii. Noul Toyota RAV4 pentru anul-model 2027 reprezintă o demonstrație a acestei abordări.
Versiunea plug-in hybrid primește o serie de îmbunătățiri importante pentru piața americană, inclusiv un port de încărcare NACS, compatibil cu infrastructura Tesla Supercharger disponibilă în America de Nord. SUV-ul dezvoltă 321 CP, utilizează tracțiune integrală și promite până la aproximativ 84 km autonomie electrică, în funcție de echipare. Prețul american începe de la echivalentul a aproximativ 38.200 de euro, fără taxele locale și costurile suplimentare de livrare.
Toyota introduce încărcarea rapidă în curent continuu pe versiunile plug-in hybrid
Una dintre cele mai importante schimbări aduse noului RAV4 PHEV este integrarea unui port NACS pe toate versiunile destinate pieței americane. Acesta permite utilizarea infrastructurii compatibile Tesla Supercharger fără un adaptor suplimentar, o diferență importantă față de numeroase automobile plug-in hybrid care pot fi încărcate exclusiv în curent alternativ.
Toyota introduce și posibilitatea încărcării rapide în curent continuu, precum și un încărcător de bord AC de 11 kW. Pentru utilizatorii care au acces la o stație compatibilă, aceste soluții pot reduce timpul necesar alimentării bateriei, deși constructorul nu a oferit în informațiile analizate o valoare universală pentru durata unei sesiuni DC.
Sistemul de propulsie plug-in hybrid de generația a șasea combină un motor pe benzină cu patru cilindri, de 2,5 litri, cu două motoare electrice și o baterie de tracțiune. Puterea totală ajunge la 321 CP, iar tracțiunea integrală este standard pentru configurațiile PHEV destinate Statelor Unite.
Autonomia electrică diferă în funcție de echipare. Versiunea SE poate parcurge până la aproximativ 84 km fără utilizarea motorului termic, XSE ajunge la aproximativ 80 km, Woodland oferă în jur de 74 km, iar GR Sport aproximativ 72 km. Aceste valori provin din estimările americane și nu reprezintă specificații europene WLTP.
Pentru un șofer român care parcurge zilnic 20–40 km între locuință și serviciu, o autonomie electrică de peste 80 km poate acoperi majoritatea deplasărilor obișnuite, cu condiția încărcării regulate. Avantajul unui plug-in hybrid apare tocmai în combinația dintre deplasările electrice zilnice și posibilitatea utilizării motorului pe benzină pentru călătoriile lungi.
Versiunile Woodland și GR Sport oferă două interpretări diferite ale aceluiași SUV
Toyota RAV4 2027 va fi disponibil în Statele Unite în mai multe versiuni plug-in hybrid, inclusiv SE, XSE, Woodland și GR Sport. Configurația Woodland urmărește să ofere un caracter mai apropiat de automobilele destinate deplasărilor în afara asfaltului, cu suspensie modificată și gardă la sol de aproximativ 231 mm.
Echiparea include anvelope All-Terrain, bare de plafon, elemente exterioare specifice și accesorii orientate către utilizarea recreativă. Aceste dotări pot fi utile pentru drumuri forestiere sau trasee neasfaltate, dar nu transformă automat RAV4 într-un vehicul de teren destinat condițiilor extreme.
La polul opus, GR Sport pune accentul pe comportamentul dinamic, cu suspensie și direcție ajustate, scaune sport și modificări aerodinamice. Versiunea urmărește să ofere o experiență de conducere mai apropiată de cea a unui SUV performant, păstrând avantajele sistemului plug-in hybrid.
Interiorul primește instrumentar digital de 12,3 inci și un sistem multimedia cu ecran standard de 10,5 inci. În anumite echipări este disponibil un afișaj de 12,9 inci, însoțit de sistem audio JBL. Toyota oferă compatibilitate wireless cu Apple CarPlay și Android Auto, alături de pachetul de siguranță Toyota Safety Sense 4.0.
Prețurile americane pentru RAV4 PHEV pornesc de la aproximativ 38.200 de euro pentru SE și ajung la aproximativ 44.500 de euro pentru GR Sport, fără taxa de transport până la dealer. Versiunile hibride convenționale au un preț de pornire mai redus, echivalentul a aproximativ 29.300 de euro.
Pentru România este esențială diferențierea configurațiilor americane de cele europene. Portul NACS este destinat infrastructurii nord-americane, în timp ce automobilele comercializate în Uniunea Europeană utilizează alte standarde de încărcare. De asemenea, puterea, autonomia și echipamentele disponibile pot diferi între piețe.
Noul RAV4 demonstrează că tehnologia plug-in hybrid poate continua să evolueze prin creșterea autonomiei electrice și extinderea opțiunilor de încărcare. Rămâne însă important ca aceste avantaje să fie utilizate efectiv, deoarece un hibrid reîncărcabil care circulă permanent cu bateria descărcată poate pierde o parte considerabilă din beneficiile pentru care a fost proiectat.