Toyota introduce încărcarea rapidă în curent continuu pe versiunile plug-in hybrid

Una dintre cele mai importante schimbări aduse noului RAV4 PHEV este integrarea unui port NACS pe toate versiunile destinate pieței americane. Acesta permite utilizarea infrastructurii compatibile Tesla Supercharger fără un adaptor suplimentar, o diferență importantă față de numeroase automobile plug-in hybrid care pot fi încărcate exclusiv în curent alternativ.

Toyota introduce și posibilitatea încărcării rapide în curent continuu, precum și un încărcător de bord AC de 11 kW. Pentru utilizatorii care au acces la o stație compatibilă, aceste soluții pot reduce timpul necesar alimentării bateriei, deși constructorul nu a oferit în informațiile analizate o valoare universală pentru durata unei sesiuni DC.

Sistemul de propulsie plug-in hybrid de generația a șasea combină un motor pe benzină cu patru cilindri, de 2,5 litri, cu două motoare electrice și o baterie de tracțiune. Puterea totală ajunge la 321 CP, iar tracțiunea integrală este standard pentru configurațiile PHEV destinate Statelor Unite.

Autonomia electrică diferă în funcție de echipare. Versiunea SE poate parcurge până la aproximativ 84 km fără utilizarea motorului termic, XSE ajunge la aproximativ 80 km, Woodland oferă în jur de 74 km, iar GR Sport aproximativ 72 km. Aceste valori provin din estimările americane și nu reprezintă specificații europene WLTP.

Pentru un șofer român care parcurge zilnic 20–40 km între locuință și serviciu, o autonomie electrică de peste 80 km poate acoperi majoritatea deplasărilor obișnuite, cu condiția încărcării regulate. Avantajul unui plug-in hybrid apare tocmai în combinația dintre deplasările electrice zilnice și posibilitatea utilizării motorului pe benzină pentru călătoriile lungi.

Versiunile Woodland și GR Sport oferă două interpretări diferite ale aceluiași SUV

Toyota RAV4 2027 va fi disponibil în Statele Unite în mai multe versiuni plug-in hybrid, inclusiv SE, XSE, Woodland și GR Sport. Configurația Woodland urmărește să ofere un caracter mai apropiat de automobilele destinate deplasărilor în afara asfaltului, cu suspensie modificată și gardă la sol de aproximativ 231 mm.

Echiparea include anvelope All-Terrain, bare de plafon, elemente exterioare specifice și accesorii orientate către utilizarea recreativă. Aceste dotări pot fi utile pentru drumuri forestiere sau trasee neasfaltate, dar nu transformă automat RAV4 într-un vehicul de teren destinat condițiilor extreme.