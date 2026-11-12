Cât ar putea crește impozitul pe mașină în 2027. Diferențele dintre un autoturism vechi, unul hibrid și unul electric
Impozitul auto pentru 2027 depinde de capacitatea cilindrică, norma de poluare, tipul motorizării și hotărârea autorității locale. Un exemplu concret este proiectul publicat de Primăria Iași, care propune indexarea tarifelor pentru autoturisme cu 7,3%, dar păstrează impozitul de 40 de lei pe an pentru electrice. Pentru o mașină de 1.600 cmc, diferența față de grila legală actuală ar fi de aproximativ 9–11 lei anual, în exemplele de mai jos.
Cum se calculează impozitul și de ce nu contează doar vechimea
Regulile introduse prin Legea nr. 239/2025 prevăd calcularea impozitului în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare. Pentru autoturismele vizate de grilă, fiecare grupă de 200 cmc sau fracțiune se înmulțește cu tariful corespunzător categoriei.
O mașină de 1.598 cmc are opt grupe de calcul, la fel ca una de exact 1.600 cmc. La 1.601 cmc sunt nouă grupe și se aplică tariful categoriei de cilindree imediat următoare.
Anul fabricației nu stabilește singur suma datorată. Pentru comparația dintre o mașină veche și una mai nouă trebuie cunoscută norma Euro înscrisă în documentele vehiculului, alături de cilindree.
Exemplele următoare folosesc autoturisme de 1.600 cmc și compară grila legală aplicabilă din 2026 cu tarifele din proiectul ieșean pentru 2027. Sumele sunt rezultate aritmetice înaintea rotunjirilor fiscale, a bonificațiilor și a eventualelor alte particularități ale impunerii locale.
Cât ar rezulta pentru o mașină veche și pentru una Euro 6
Pentru un autoturism de 1.600 cmc din categoria Non-Euro/E0–E3, tariful legal actual este de 19,5 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc. Calculul este opt înmulțit cu 19,5, adică 156 de lei pe an.
În proiectul de taxe locale pentru 2027 publicat de Primăria Iași, tariful acestei categorii este de 20,9 lei. Pentru aceeași cilindree ar rezulta 167,2 lei, cu 11,2 lei peste valoarea calculată din grila actuală.
Pentru o mașină Euro 4 de 1.600 cmc, calculul pe grila actuală este opt înmulțit cu 18,8 lei, adică 150,4 lei. Tariful propus la Iași este de 20,1 lei, ceea ce ar duce suma la 160,8 lei.
La Euro 6, aceeași cilindree înseamnă 132 de lei în grila legală actuală, folosind tariful de 16,5 lei. Cu tariful propus de 17,7 lei, rezultatul pentru 2027 ar fi de 141,6 lei, adică o diferență de 9,6 lei.
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Hibridele nu sunt tratate toate la fel
Pentru un autoturism hibrid de 1.600 cmc, cu emisii de CO₂ de peste 50 g/km, grila actuală prevede 16,2 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc. Rezultatul este de 129,6 lei anual.
Proiectul ieșean pentru 2027 indică un tarif de 17,3 lei pentru această categorie. La opt grupe de calcul ar rezulta 138,4 lei, cu 8,8 lei peste valoarea din grila legală actuală.
Pentru hibridele cu emisii de cel mult 50 g CO₂/km există o prevedere distinctă. Codul fiscal permite o reducere de maximum 30% din valoarea calculată folosind coloana destinată hibridelor, procentul concret fiind stabilit prin hotărârea autorității locale.
La Iași, proiectul pentru 2027 prevede o reducere de 10%. Aplicată exemplului de 1.600 cmc, aceasta ar coborî rezultatul de la 138,4 lei la 124,56 lei, înaintea rotunjirilor fiscale.
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Electricele au o sumă fixă, iar proiectele locale trebuie urmărite separat
Pentru autovehiculele acționate electric, legislația actuală stabilește un impozit de 40 de lei pe an. Proiectul publicat de Primăria Iași păstrează această valoare și pentru 2027, fără calcul pe capacitate cilindrică.
Astfel, în exemplul local analizat, o electrică ar avea o impunere de bază mai mică decât autoturismele de 1.600 cmc prezentate anterior. Diferența dintre un hibrid și o electrică trebuie verificată după încadrarea fiscală a vehiculului, nu doar după denumirea comercială a motorizării.
Valorile pentru 2027 din acest articol sunt propuneri locale, nu o grilă definitivă aplicabilă tuturor proprietarilor din România. Documentul Primăriei Iași este publicat ca proiect de hotărâre, iar suma datorată se stabilește potrivit formei adoptate și legislației aplicabile.
Pentru calculul propriei mașini ai nevoie de cilindree, norma de poluare și, în cazul hibridelor, valoarea emisiilor de CO₂. Aceste date trebuie confruntate cu hotărârea pentru anul 2027 a localității în care datorezi impozitul.