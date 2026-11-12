Cât ar putea crește impozitul pe mașină în 2027. Diferențele dintre un autoturism vechi, unul hibrid și unul electric

O mașină de 1.598 cmc are opt grupe de calcul, la fel ca una de exact 1.600 cmc. La 1.601 cmc sunt nouă grupe și se aplică tariful categoriei de cilindree imediat următoare.

Anul fabricației nu stabilește singur suma datorată. Pentru comparația dintre o mașină veche și una mai nouă trebuie cunoscută norma Euro înscrisă în documentele vehiculului, alături de cilindree.

Exemplele următoare folosesc autoturisme de 1.600 cmc și compară grila legală aplicabilă din 2026 cu tarifele din proiectul ieșean pentru 2027. Sumele sunt rezultate aritmetice înaintea rotunjirilor fiscale, a bonificațiilor și a eventualelor alte particularități ale impunerii locale.

Cât ar rezulta pentru o mașină veche și pentru una Euro 6

Pentru un autoturism de 1.600 cmc din categoria Non-Euro/E0–E3, tariful legal actual este de 19,5 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc. Calculul este opt înmulțit cu 19,5, adică 156 de lei pe an.

În proiectul de taxe locale pentru 2027 publicat de Primăria Iași, tariful acestei categorii este de 20,9 lei. Pentru aceeași cilindree ar rezulta 167,2 lei, cu 11,2 lei peste valoarea calculată din grila actuală.

Pentru o mașină Euro 4 de 1.600 cmc, calculul pe grila actuală este opt înmulțit cu 18,8 lei, adică 150,4 lei. Tariful propus la Iași este de 20,1 lei, ceea ce ar duce suma la 160,8 lei.

La Euro 6, aceeași cilindree înseamnă 132 de lei în grila legală actuală, folosind tariful de 16,5 lei. Cu tariful propus de 17,7 lei, rezultatul pentru 2027 ar fi de 141,6 lei, adică o diferență de 9,6 lei.