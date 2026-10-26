Au promis o Tesla hibridă cu autonomie de 1.000 km și preț redus la jumătate. Acum sunt în faliment

De la o Tesla Model 3 modificată la promisiunea autonomiei de 1.000 km

Experimentul care a făcut cunoscută compania a fost prezentat în 2020. Inginerii Obrist au modificat o Tesla Model 3, au redus capacitatea bateriei la 17,3 kWh și au instalat sub capota frontală un generator pe benzină, cu doi cilindri și o putere de 40 kW.

Sistemul păstra propulsia electrică, însă generatorul producea energie pentru alimentarea bateriei. Constructorul susținea că autonomia totală putea ajunge la 1.000 de kilometri, o valoare impresionantă pentru perioada respectivă și interesantă inclusiv astăzi pentru șoferii care parcurg distanțe mari.

Obrist declara atunci că tehnologia ar putea costa aproximativ 4.500 de euro în producție de volum și ar permite reducerea drastică a prețului unei Tesla Model 3. Compania anunțase inclusiv acordarea unei licențe către un partener internațional, fără să dezvăluie identitatea acestuia, și anticipa apariția unor automobile comerciale până în 2023.

Termenul a trecut fără materializarea promisiunii. Ulterior, Obrist a prezentat și un prototip bazat pe Tesla Model Y, alimentat cu metanol sintetic. Discursul companiei s-a extins către captarea dioxidului de carbon și producția de combustibili sintetici.

În 2024, austriecii vorbeau chiar despre proiecte industriale de ordinul zecilor de miliarde de euro, inclusiv fabrici uriașe de metanol. Anunțurile au rămas însă departe de rezultatele comerciale necesare susținerii activității.

Falimentul arată cât de dificil este să transformi o invenție în afacere

La 30 septembrie 2026, Tribunalul Regional Feldkirch din Austria a deschis procedurile de faliment pentru Obrist Powertrain și Obrist Technologies. Prima societate avea datorii de aproximativ 18,85 milioane de euro către 34 de creditori și mai dispunea de nouă angajați.

Obrist Technologies, responsabilă pentru proprietatea intelectuală asociată unor tehnologii privind metanolul și captarea carbonului, avea datorii de aproximativ 6,08 milioane de euro și nu mai avea angajați. O a treia firmă, Obrist DE, din Germania, acumulase obligații de aproximativ 6,8 milioane de euro.