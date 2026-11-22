Trei SUV-uri electrice Toyota, cu prețuri și caracteristici diferite

Cel mai accesibil model din noua gamă americană este Toyota bZ, urmașul SUV-ului cunoscut anterior sub denumirea bZ4X. Versiunea de bază pentru anul-model 2027 costă echivalentul a aproximativ 31.900 de euro, fără taxele și cheltuielile suplimentare aplicabile în Statele Unite. Automobilul utilizează o baterie de 57,7 kWh și oferă o autonomie EPA estimată la aproximativ 380 de kilometri.

Pentru cei care își doresc o autonomie mai mare, versiunea bZ XLE FWD Plus folosește un acumulator de 74,7 kWh și promite aproximativ 505 kilometri cu o singură încărcare. Prețul american pornește de la echivalentul a 34.600 de euro. Gama include și configurații cu tracțiune integrală, care dezvoltă până la 338 CP, transformând SUV-ul într-o opțiune interesantă inclusiv pentru familiile care călătoresc frecvent în afara orașului.

Toyota C-HR este alternativa cu un design mai sportiv, o caroserie compactă și o siluetă apropiată de cea a unui SUV coupe. Modelul comercializat în Statele Unite este exclusiv electric și vine standard cu două motoare și tracțiune integrală. Puterea combinată ajunge la 338 CP, iar bateria de 74,7 kWh oferă o autonomie de până la aproximativ 462 de kilometri pentru versiunea SE. Prețul de pornire este echivalentul a 33.800 de euro, în timp ce echiparea superioară XSE costă aproximativ 35.600 de euro și oferă o autonomie estimată la 439 de kilometri.

Al treilea model, bZ Woodland, este destinat celor care preferă un SUV mai spațios și mai pregătit pentru aventuri. Tracțiunea integrală este standard, puterea ajunge la 375 CP, iar sistemul X-MODE contribuie la gestionarea tracțiunii pe suprafețe dificile. Garda la sol de aproximativ 21 de centimetri și capacitatea de tractare de aproape 1.590 kg îl diferențiază de celelalte două modele. Autonomia estimată ajunge la 452 de kilometri cu anvelope obișnuite, respectiv aproximativ 418 kilometri cu anvelope all-terrain. Prețurile americane pornesc de la echivalentul a 41.400 de euro.

Toate cele trei SUV-uri dispun de tehnologie modernă de conectivitate, un ecran central de 14 inchi și posibilitatea încărcării rapide de la 10% la 80% în aproximativ 30 de minute, în condiții corespunzătoare. Modelele americane utilizează conectorul NACS, care facilitează accesul la infrastructura Tesla Supercharger compatibilă din America de Nord.

Ce modele Toyota electrice pot cumpăra românii și de ce prețurile diferă

Există o diferență importantă între oferta din Statele Unite și cea disponibilă oficial în România. Toyota comercializează pe piața locală SUV-ul bZ4X, în timp ce varianta cu design de coupe este cunoscută în Europa drept C-HR+. Pentru utilizatorii care au urmărit succesul generațiilor hibride C-HR, apariția unei versiuni complet electrice reprezintă un pas semnificativ, dar specificațiile și echipările trebuie comparate separat de cele ale modelelor americane.

Conform prețurilor recomandate afișate de Toyota România, C-HR+ electric pornește de la aproximativ 38.553 de euro, iar bZ4X este disponibil de la aproximativ 43.058 de euro. Pentru cei care au nevoie de o caroserie mai mare, bZ4X Touring apare în oferta locală de la aproximativ 50.957 de euro. Aceste valori sunt prețuri de listă orientative și pot diferi de ofertele finale ale dealerilor.