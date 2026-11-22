Ce nu se vede într-un punct verde de pe hartă

O stație poate fi alimentată, conectată la sistemul operatorului și totuși incapabilă să pornească o sesiune. Un conector poate fi defect, terminalul de plată poate să nu răspundă sau comunicarea dintre mașină și echipament se poate opri înainte să fie livrat primul kilowatt-oră. În alte situații, punctul funcționează, dar este ocupat. Se mai poate întâmpla ca locul să fie blocat de o mașină care nu încarcă ori să găsești bariera parcării închisă în afara programului. Din perspectiva ta, rezultatul este același: pleci fără energie. Pentru cel care trebuie să rezolve problema, cauzele sunt cât se poate de diferite.

De asta merită separate trei întrebări. Punctul funcționează tehnic? Este liber și accesibil acum? Poți să autorizezi plata și să primești energie? Harta răspunde rezonabil la primele două doar dacă primește informații corecte și recente. Pentru ultima, ai nevoie și de dovezi că sesiunile pornesc în condiții normale. Un aparat care comunică mereu cu serverul poate arăta bine într-un raport tehnic, chiar dacă șoferii primesc erori la pornire. La fel, două mufe pe aceeași carcasă nu înseamnă neapărat două mașini care se pot încărca simultan.

Contează și locul în care lipsește alternativa. Într-un cartier cu mai multe rețele poți pierde zece minute. Pe un traseu cu o singură oprire rapidă la îndemână, aceeași defecțiune îți poate schimba drumul. De aceea, o medie națională arată doar o parte din problemă. Un operator poate avea rezultate foarte bune în orașele mari, în timp ce câteva amplasamente izolate rămân zile la rând indisponibile. Iar dacă raportezi doar incidentele ajunse la serviciul de asistență, îi pierzi din vedere tocmai pe cei care văd eroarea și pleacă.

Ce obligă deja Europa să fie vizibil

Regulamentul european AFIR face o distincție utilă între starea de funcționare și disponibilitate. Un punct poate fi în stare de funcționare și totuși indisponibil pentru tine pentru că încarcă deja altă mașină. În cazul punctelor accesibile publicului, articolul 20 cere punerea la dispoziție, gratuit, a unor date precum locația, programul, tipul de conector și puterea, dar și a unor informații care se schimbă în timp, precum starea operațională, disponibilitatea și prețul pentru încărcarea fără abonament. Accesul deschis la date prin punctul național de acces permite aplicațiilor să folosească aceeași informație de la sursă.

Regulamentul de punere în aplicare 2025/655 merge mai departe: datele dinamice se actualizează când intervine o modificare, cel târziu într-un minut, iar cele statice, în cel mult 24 de ore. Există cerințe pentru verificarea calității datelor la sursă, iar statul trebuie să monitorizeze periodic informațiile puse la dispoziție prin punctul național de acces. Limita de un minut privește actualizarea datelor. Dacă o mufă se strică, regula nu obligă pe nimeni să o repare în șaizeci de secunde și nici nu garantează că fiecare aplicație îți va afișa imediat schimbarea.

Mai e o diferență care contează atunci când compari aplicațiile. Dacă operatorul a actualizat datele, dar harta pe care o folosești încă păstrează informația veche, problema nu este identică cu situația în care operatorul n-a transmis schimbarea deloc. Ora ultimei actualizări, afișată lângă statut, ar face această diferență mai ușor de observat și ar arăta câtă încredere poți avea în acel punct verde.

Aici se vede limita unei hărți, oricât de bine ar arăta. Dacă punctul trece corect de la verde la roșu, eviți drumul până la el. Dacă rămâne roșu trei săptămâni, sistemul de informare poate funcționa exact cum trebuie, iar serviciul rămâne la fel de inutil. AFIR reglementează inclusiv posibilitatea de a încărca fără un contract prealabil și transparența prețurilor, dar din aceste obligații nu rezultă un procent minim unic de funcționare pentru fiecare punct public. Pentru a afla cât de fiabilă este rețeaua, România trebuie să urmărească și istoricul întreruperilor, nu doar ultima stare transmisă.