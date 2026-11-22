Stații multe pe hârtie, dar indisponibile în realitate: cine ar trebui să verifice fiabilitatea infrastructurii de încărcare din România?
Pe hartă, oprirea arată impecabil: încărcător liber, putere suficientă, câteva minute de la ieșirea de pe autostradă. Când ajungi, terminalul refuză plata sau mașina rămâne conectată fără să primească energie. Mai încerci o dată, schimbi mufa, suni la numărul de pe carcasă. Între timp, bateria pe care te bazai ca să ajungi la următoarea oprire a devenit rezerva cu care trebuie să găsești un plan B. Iar în inventarul național, punctul la care ai pierdut douăzeci de minute arată la fel ca unul care funcționează impecabil.
România chiar a adăugat puncte de încărcare. Potrivit Observatorului European pentru Combustibili Alternativi, la sfârșitul lui 2025 erau 7.112, față de 4.566 la finalul lui 2024. Sunt puncte, nu locații distincte, iar comparația spune ceva despre ritmul instalării, nu despre câte dintre ele au putut încărca o mașină într-o anumită zi. Aici ar trebui să intre în scenă Ministerul Energiei, care are deja rolul de a monitoriza piața. Miza este să transforme acest mandat într-un control al serviciului pe care îl primești în parcare.
Ce nu se vede într-un punct verde de pe hartă
O stație poate fi alimentată, conectată la sistemul operatorului și totuși incapabilă să pornească o sesiune. Un conector poate fi defect, terminalul de plată poate să nu răspundă sau comunicarea dintre mașină și echipament se poate opri înainte să fie livrat primul kilowatt-oră. În alte situații, punctul funcționează, dar este ocupat. Se mai poate întâmpla ca locul să fie blocat de o mașină care nu încarcă ori să găsești bariera parcării închisă în afara programului. Din perspectiva ta, rezultatul este același: pleci fără energie. Pentru cel care trebuie să rezolve problema, cauzele sunt cât se poate de diferite.
De asta merită separate trei întrebări. Punctul funcționează tehnic? Este liber și accesibil acum? Poți să autorizezi plata și să primești energie? Harta răspunde rezonabil la primele două doar dacă primește informații corecte și recente. Pentru ultima, ai nevoie și de dovezi că sesiunile pornesc în condiții normale. Un aparat care comunică mereu cu serverul poate arăta bine într-un raport tehnic, chiar dacă șoferii primesc erori la pornire. La fel, două mufe pe aceeași carcasă nu înseamnă neapărat două mașini care se pot încărca simultan.
Contează și locul în care lipsește alternativa. Într-un cartier cu mai multe rețele poți pierde zece minute. Pe un traseu cu o singură oprire rapidă la îndemână, aceeași defecțiune îți poate schimba drumul. De aceea, o medie națională arată doar o parte din problemă. Un operator poate avea rezultate foarte bune în orașele mari, în timp ce câteva amplasamente izolate rămân zile la rând indisponibile. Iar dacă raportezi doar incidentele ajunse la serviciul de asistență, îi pierzi din vedere tocmai pe cei care văd eroarea și pleacă.
Ce obligă deja Europa să fie vizibil
Regulamentul european AFIR face o distincție utilă între starea de funcționare și disponibilitate. Un punct poate fi în stare de funcționare și totuși indisponibil pentru tine pentru că încarcă deja altă mașină. În cazul punctelor accesibile publicului, articolul 20 cere punerea la dispoziție, gratuit, a unor date precum locația, programul, tipul de conector și puterea, dar și a unor informații care se schimbă în timp, precum starea operațională, disponibilitatea și prețul pentru încărcarea fără abonament. Accesul deschis la date prin punctul național de acces permite aplicațiilor să folosească aceeași informație de la sursă.
Regulamentul de punere în aplicare 2025/655 merge mai departe: datele dinamice se actualizează când intervine o modificare, cel târziu într-un minut, iar cele statice, în cel mult 24 de ore. Există cerințe pentru verificarea calității datelor la sursă, iar statul trebuie să monitorizeze periodic informațiile puse la dispoziție prin punctul național de acces. Limita de un minut privește actualizarea datelor. Dacă o mufă se strică, regula nu obligă pe nimeni să o repare în șaizeci de secunde și nici nu garantează că fiecare aplicație îți va afișa imediat schimbarea.
Mai e o diferență care contează atunci când compari aplicațiile. Dacă operatorul a actualizat datele, dar harta pe care o folosești încă păstrează informația veche, problema nu este identică cu situația în care operatorul n-a transmis schimbarea deloc. Ora ultimei actualizări, afișată lângă statut, ar face această diferență mai ușor de observat și ar arăta câtă încredere poți avea în acel punct verde.
Aici se vede limita unei hărți, oricât de bine ar arăta. Dacă punctul trece corect de la verde la roșu, eviți drumul până la el. Dacă rămâne roșu trei săptămâni, sistemul de informare poate funcționa exact cum trebuie, iar serviciul rămâne la fel de inutil. AFIR reglementează inclusiv posibilitatea de a încărca fără un contract prealabil și transparența prețurilor, dar din aceste obligații nu rezultă un procent minim unic de funcționare pentru fiecare punct public. Pentru a afla cât de fiabilă este rețeaua, România trebuie să urmărească și istoricul întreruperilor, nu doar ultima stare transmisă.
Cine repară stația și cine verifică operatorul
Răspunsul începe cu operatorul. El poate vedea jurnalul de erori, poate scoate din uz conectorul defect, poate actualiza starea afișată și poate trimite o echipă. Dar controlul la nivel de piață are deja un titular. OUG nr. 4/2026, aprobată prin Legea nr. 89/2026, pune monitorizarea în sarcina Ministerului Energiei, în colaborare cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării și celelalte instituții implicate. Ministerul Transporturilor dezvoltă și administrează prin CNAIR Punctul național de acces, iar CNAIR are și atribuții privind dezvoltarea infrastructurii pe porțiunile de rețea rutieră transeuropeană pe care le administrează.
Pentru o sumă încasată greșit ori o informație comercială înșelătoare, ANPC are rolul de protecție a consumatorului persoană fizică. Ordonanța îi atribuie și constatarea unor contravenții prevăzute la articolul 10 în relația cu persoanele fizice, iar pentru utilizatorii finali persoane juridice desemnează ANAF. Merită păstrată însă o precizare: aplicarea articolelor 10 și 11 începe la 30 de zile după intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern prin care se aprobă cadrul național de politică. Aprobarea ordonanței prin lege nu a eliminat această condiție. Iar un litigiu la plată, chiar rezolvat, nu ține locul unei verificări a fiabilității întregii rețele.
Dacă ajungi la un punct afișat ca liber și nu poți încărca, notează ora, amplasamentul și identificatorul punctului, apoi păstrează o captură cu starea din aplicație. Dacă plata apare în cont, păstrează și dovada ei. Trimite întâi informațiile operatorului; îi dai astfel șansa să găsească exact tentativa în jurnal. Dacă problema comercială rămâne nerezolvată, poți trimite documentele la ANPC. În cazul unui amplasament al primăriei, merită sesizat și administratorul, mai ales dacă problema este accesul în parcare. Partea importantă este ca sesizările repetate să se vadă la nivel de rețea, undeva unde cineva le compară cu starea raportată de echipament.
Ce ar trebui să măsoare România după inaugurare
Ministerul Energiei ar putea publica lunar, după o metodă comună, timpul de funcționare în intervalul anunțat public, proporția tentativelor valide care au început să livreze energie și durata remedierii defecțiunilor. Indicatorii ar trebui publicați pe punct și pe amplasament, cu defalcări pe operator și traseu. Un punct ocupat nu este defect, iar o parcare închisă conform programului nu ar trebui tratată ca o avarie. În schimb, când operatorul pierde legătura cu echipamentul și nu îi mai cunoaște starea, intervalul respectiv trebuie să apară ca atare. Altfel, o rețea poate părea mai fiabilă tocmai în orele despre care n-a mai transmis nimic.
La fel de important este ce se numără ca tentativă. Dacă raportul începe să înregistreze o sesiune abia după ce terminalul a acceptat plata, toate pornirile eșuate înainte de acel moment dispar. O verificare utilă ar combina jurnalele operatorilor cu încercări independente, făcute cu mașini și metode de plată diferite, inclusiv în afara orelor de birou. Inspectorul ar verifica ce vede pe hartă, dacă poate ajunge la conector, dacă poate porni încărcarea și dacă energia apare în sesiune. Nu e nevoie să fie testată în fiecare săptămână fiecare stație din România. Controalele pot începe acolo unde raportările se bat cap în cap cu sesizările sau unde următoarea oprire rapidă e departe.
Pentru investițiile finanțate public, verificarea ar trebui să înceapă chiar din contract. Instituția care finanțează proiectul sau autoritatea care îl contractează poate include indicatori de serviciu, termene de intervenție și dreptul de a verifica rezultatele, în limitele schemei aplicabile. Programul e-Mobility RO, destinat infrastructurii de pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, arată unde ar conta un asemenea control. O recepție care verifică numai dacă echipamentul a fost montat lasă deschisă problema care îl interesează pe șofer peste șase luni: dacă mai funcționează. La un amplasament important pe un coridor de tranzit, contează și ce rămâne disponibil când cade un cabinet întreg, nu doar cât de repede poate fi schimbată o mufă.
Cifra care lipsește cel mai mult din discuție este, până la urmă, una pe care ar înțelege-o oricine: de câte ori ai putut încărca atunci când ai ajuns la un punct anunțat ca liber? Ministerul Energiei ar trebui să poată răspunde cu date comparabile, CNAIR să pună la dispoziție informația prin punctul național de acces, iar operatorul să poată arăta ce a făcut după ce a descoperit problema. Dacă afli că o stație este defectă înainte să ieși de pe autostradă și poți alege una care chiar livrează energie, monitorizarea și-a făcut treaba. Dacă descoperi asta tot în parcare, numărul de puncte de pe hartă rămâne o statistică de instalare.