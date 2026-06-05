Tot mai mulți tineri renunță la programul clasic de lucru. Ce este „microshifting”, trendul care schimbă relația cu jobul

Cum funcționează microshifting și de ce atrage generația Z

Spre deosebire de programul tradițional, în care angajații sunt prezenți la birou sau conectați la laptop într-un interval fix, microshiftingul pune accent pe rezultate și pe îndeplinirea obiectivelor, nu pe numărul de ore petrecute continuu la muncă.

Astfel, o persoană poate începe activitatea mai târziu dimineața, poate lua o pauză extinsă la prânz pentru sport, pentru o consultație medicală sau pentru rezolvarea unor probleme personale, urmând să își reia sarcinile ulterior. Pentru mulți angajați, această flexibilitate înseamnă un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală.

Modelul este întâlnit în special în cazul celor care lucrează de acasă sau în sistem hibrid și necesită, de regulă, acordul angajatorului. În practică, programul poate varia semnificativ de la o persoană la alta. Unii aleg să înceapă munca în jurul prânzului, în timp ce alții își împart activitatea în mai multe sesiuni răspândite pe parcursul întregii zile.

Pentru generația Z, libertatea de a-și organiza singură timpul este unul dintre principalele avantaje. Mulți tineri spun că sunt mai eficienți atunci când lucrează în intervalele în care se simt cu adevărat productivi, în loc să respecte un orar impus.

Angajatorii observă beneficii, iar specialiștii HR spun că tendința va continua

Deși la prima vedere poate părea că un program fragmentat reduce eficiența, multe companii susțin exact contrariul. Angajații care își pot adapta programul la propriile nevoi raportează niveluri mai scăzute de stres și o satisfacție mai mare la locul de muncă.

În plus, specialiștii în resurse umane observă că flexibilitatea a devenit un criteriu important pentru atragerea și păstrarea talentelor. În special pentru generațiile mai tinere, posibilitatea de a avea control asupra propriului program cântărește uneori la fel de mult ca salariul sau alte beneficii, informează Pro TV.

Această schimbare de perspectivă mută atenția de la timpul petrecut la muncă către rezultatele obținute. Tot mai multe organizații încep să evalueze performanța prin prisma proiectelor finalizate și a obiectivelor atinse, nu prin numărul de ore petrecute în fața calculatorului.