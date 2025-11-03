Generația Z, cea mai norocoasă din istoria României: portretele care definesc tinerii de azi

Generația Z, adică tinerii născuți după 1995, este considerată cea mai privilegiată și norocoasă din istoria României. Concluzia aparține unui amplu studiu realizat de BRD și Fundația Friends For Friends – „Student în România. Tânăr în România” – care analizează modul în care tinerii se raportează la educație, muncă, sănătate mintală, politică și viitor. Rezultatele surprind o generație conectată, conștientă, dar și preocupată de echilibru emoțional, siguranță și sens.

O generație conectată și atentă la echilibru

Cercetarea citată de Adevarul scoate la iveală o realitate paradoxală: tinerii din România au parte de cele mai bune condiții materiale și sociale de până acum, dar sunt și cei mai îngrijorați de starea lor mentală și de contextul global. În același timp, antropologul Radu Umbreș consideră că acești tineri au o viață ușoară comparativ cu „decrețeii”, dar contribuie mai puțin la transformările majore ale societății.

Pentru majoritatea tinerilor din Generația Z, starea mentală bună este cel mai important lucru în viață. Războiul și extremismul reprezintă principalele temeri, depășind anxietățile clasice legate de șomaj sau boală. Studiul arată că 58% dintre studenți se tem de o schimbare de regim politic, iar 39,8% de un conflict armat, semn că realitățile geopolitice influențează puternic percepția asupra viitorului.

Totodată, tinerii români demonstrează o capacitate remarcabilă de adaptare la era digitală. 86% afirmă că pot identifica știrile false, 81% recunosc tentativele de fraudă online, iar același procent utilizează servicii de e-banking. Pentru ei, educația financiară nu mai este doar o abilitate practică, ci un instrument de navigare într-o lume complexă și interconectată.

BRD și Fundația Friends For Friends au realizat studiul în cadrul programului Mindcraft Academy, cu scopul de a înțelege mai bine nevoile tinerilor și de a crea un dialog constant cu aceștia. Flavia Popa, secretar general BRD, a subliniat că investițiile băncii în educație urmăresc „să creeze contexte reale de învățare și dezvoltare”, oferind tinerilor libertatea de a-și construi propriul drum.

Carieră, stabilitate și spirit antreprenorial

Dacă generațiile anterioare erau preocupate în principal de siguranța unui loc de muncă stabil, Generația Z caută mai ales autonomie și sens în carieră. Conform datelor, domeniul IT rămâne cea mai populară alegere profesională, urmat de antreprenoriat, care atrage 40% dintre respondenți. Tinerii vor să creeze, nu doar să execute, iar asta se reflectă în atitudinea lor față de muncă: mai multă libertate, mai puțină ierarhie.

În același timp, facultatea este percepută ca o etapă necesară, dar insuficientă. Deși peste jumătate dintre studenți consideră că învățământul superior pune accent prea mare pe teorie, ei continuă să-l vadă drept o cheie pentru respect și stabilitate socială. Totuși, 85% afirmă că au nevoie de mai multă educație financiară pentru a se simți pregătiți pentru viitor, ceea ce arată o preocupare pentru independență și gestionarea responsabilă a resurselor.

Darie Cristea, coordonatorul cercetării, observă că „tinerii își doresc o identitate, nu doar o carieră”. Într-o lume în care informația e abundentă, dar sensul greu de găsit, Generația Z pare să caute echilibrul între succes și autenticitate.

Interesant este și faptul că presa online, podcasturile și platformele cu inteligență artificială devin principalele surse de informare, în timp ce TikTok și Facebook pierd teren. Tinerii filtrează tot mai atent conținutul, preferând informația relevantă în locul divertismentului superficial.

Gandalf, Scarlett, Hermione și Jack Sparrow: tipologiile tinerilor români

Una dintre cele mai originale contribuții ale studiului o reprezintă împărțirea tinerilor în patru tipologii inspirate de personaje iconice din cultură: Gandalf, Scarlett O’Hara, Hermione Granger și Jack Sparrow. Fiecare simbolizează un set distinct de valori și aspirații.

Grupul Gandalf (37%) este format din tineri maturi, empatici și orientați spre dezvoltare personală. Prioritățile lor sunt vocația, starea mentală bună, iubirea și călătoriile. Au educație superioară, joburi stabile și competențe digitale ridicate. Se tem mai ales de război și extremism.

Cei din categoria Scarlett O’Hara (27%) caută statutul și recunoașterea socială. Mulți provin din mediul rural, sunt activi pe rețelele sociale și aspira la joburi în IT, bănci sau sectorul public. Îi interesează faima și confortul, dar se tem de sărăcie și pierderea sprijinului familial.

Tipologia Hermione Granger (26%) descrie tinerii echilibrați, pragmatici, în mare parte femei cu educație ridicată și venituri mari. Pentru ei, iubirea și stabilitatea sunt esențiale, iar intenția de emigrare este scăzută.

În fine, Jack Sparrow (12%) reprezintă segmentul apatic, format din bărbați tineri, cu venituri mici și motivație redusă. Sunt mai puțin educați, se informează de la televizor și rețele sociale, iar principalele lor temeri sunt sărăcia și umilirea socială.

Radu Umbreș subliniază că „această generație, 18-25 de ani, este cea mai privilegiată din istoria României”. Are părinți mai bogați ca oricând, competiție redusă și acces la oportunități variate. Totuși, avertizează antropologul, generațiile viitoare vor fi tot mai mici și mai comode, într-o societate îmbătrânită, dependentă de un număr tot mai restrâns de tineri activi.

În final, studiul confirmă că Generația Z este complexă și contradictorie: prosperă, dar anxioasă; conectată, dar prudentă; curioasă, dar realistă. O generație care, în ciuda tuturor privilegiilor, rămâne conștientă de fragilitatea lumii în care trăiește.