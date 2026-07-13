Dacia cu baterie schimbată recent: de ce apar martori și ce trebuie recalibrat

Ce sisteme își pot pierde valorile după deconectarea bateriei

Senzorul unghiului volanului poate avea nevoie să își regăsească poziția centrală. După reconectare, martorii ABS sau ESP pot rămâne aprinși până când rotești volanul complet în ambele direcții și rulezi câțiva metri. Procedura exactă diferă în funcție de model, dar în multe cazuri recalibrarea se face automat în mers.

Geamurile electrice pot pierde funcția de ridicare și coborâre automată. Pentru reinițializare, geamul este coborât complet și butonul se menține apăsat câteva secunde, apoi este ridicat complet și comanda este menținută din nou. La unele versiuni, procedura trebuie repetată pentru fiecare geam cu funcție impulsională.

Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri poate solicita o resetare. Dacă mașina folosește calcul indirect prin senzorii ABS, valorile trebuie reînvățate după verificarea presiunii. Dacă are senzori direcți în roți, martorul poate dispărea după o perioadă de rulare.

Start-Stop poate rămâne dezactivat până când bateria este încărcată suficient și sistemul recalculează starea ei. La unele modele recente poate fi necesară înregistrarea bateriei, mai ales dacă există un senzor de monitorizare pe borna negativă. Montarea unei baterii EFB sau AGM necorespunzătoare produce funcționare inconsistentă.

Când martorii indică o problemă reală

Dacă martorii nu dispar după o scurtă deplasare, trebuie verificată tensiunea bateriei și calitatea conexiunilor. O bornă care nu este strânsă suficient poate întrerupe alimentarea pentru fracțiuni de secundă și poate genera erori în mai multe module simultan.

Verifică și cablul de masă dintre baterie, caroserie și motor. În timpul schimbării, un cablu rigid sau corodat poate fi mișcat și poate pierde contactul. Simptomele includ pornire grea, faruri care pulsează, servodirecție indisponibilă și martori multipli fără legătură aparentă.

O baterie nouă, dar insuficient încărcată, poate produce probleme imediat după montare. Tensiunea poate fi suficientă pentru pornire, dar să cadă prea mult în timpul acționării demarorului. Modulele electronice se resetează și memorează erori de subtensiune.