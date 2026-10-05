„Digger”, dezastru la box office: Tom Cruise are cel mai slab debut din ultimii 19 ani. Filmul ar putea pierde până la 200 de milioane de dolari

Cel mai slab debut al lui Tom Cruise din 2007

Cele aproximativ 8 milioane de dolari obținute în primul weekend în Statele Unite și Canada reprezintă cel mai slab debut pentru un film cu Tom Cruise în rol principal din ultimii 19 ani. Ultimul rezultat comparabil a fost „Lions for Lambs”, lansat în 2007, care a deschis cu aproximativ 6,7 milioane de dolari pe piața nord-americană.

Diferența este însă uriașă atunci când intră în discuție bugetele. „Lions for Lambs” a costat aproximativ 35 de milioane de dolari, în timp ce „Digger” ar fi ajuns la un cost de producție cuprins între 160 și 180 de milioane de dolari. Variety scrie că Warner Bros. aprobse inițial proiectul la aproximativ 125 de milioane de dolari, dar filmările prelungite au împins nota de plată mult mai sus

La acestea se adaugă aproximativ 100 de milioane de dolari pentru marketingul global. Surse din industrie estimează că filmul ar trebui să încaseze în jur de 350 de milioane de dolari la nivel mondial pentru a ajunge la break-even, în timp ce Warner Bros. susține că pragul ar fi mai aproape de 300 de milioane de dolari. În ambele scenarii, startul de 20 de milioane de dolari este extrem de problematic.

Pentru Cruise, rezultatul vine după ani în care numele său a rămas unul dintre cele mai sigure pariuri pentru filmele de acțiune. Succese precum „Top Gun: Maverick” și seria „Mission: Impossible” au consolidat imaginea actorului drept unul dintre ultimii mari staruri capabili să aducă public în sălile de cinema.

Warner Bros. spera la un debut de două ori mai mare

Studioul se aștepta inițial ca „Digger” să deschidă cu aproximativ 18-20 de milioane de dolari doar în America de Nord. Chiar și proiecțiile revizuite din zilele apropiate lansării indicau un rezultat de 12-15 milioane de dolari. Încasările finale au coborât însă mult sub aceste estimări, iar rivalii Warner Bros. cred că suma oficială ar putea ajunge chiar mai aproape de 7,5 milioane de dolari după centralizarea cifrelor finale.

Nici piețele internaționale nu au salvat filmul. „Digger” a obținut aproximativ 12 milioane de dolari din 73 de teritorii, astfel încât debutul global a rămas la numai 20 de milioane de dolari. Situația este cu atât mai complicată pentru studio deoarece Tom Cruise ar beneficia de un acord „first-dollar gross”, ceea ce înseamnă că actorul primește un procent din venituri înainte ca studioul să își recupereze integral investiția.