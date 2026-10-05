„Digger”, dezastru la box office: Tom Cruise are cel mai slab debut din ultimii 19 ani. Filmul ar putea pierde până la 200 de milioane de dolari
„Digger” poate fi una dintre cele mai curajoase schimbări de registru din cariera lui Tom Cruise, dar publicul nu pare să fi răspuns pe măsură. Noua satiră regizată de Alejandro G. Iñárritu a debutat cu doar aproximativ 8 milioane de dolari în America de Nord și încă 12 milioane de dolari pe piețele internaționale, ajungând la circa 20 de milioane de dolari la nivel global în primul weekend. Potrivit Variety, rezultatul transformă filmul într-unul dintre cele mai costisitoare eșecuri ale anului și ar putea aduce pierderi de până la 150-200 de milioane de dolari pentru Warner Bros.
Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât „Digger” reunește două nume uriașe: Tom Cruise și regizorul filmelor „Birdman” și „The Revenant”. Filmul a fost însă și un pariu riscant de la început: o comedie neagră originală, cu rating R, fără legătură cu vreo franciză cunoscută și cu un buget foarte mare. Am publicat deja recenzia pentru „Digger” si este una dintre cele mai surprinzătoare interpretări din cariera lui Cruise.
Cel mai slab debut al lui Tom Cruise din 2007
Cele aproximativ 8 milioane de dolari obținute în primul weekend în Statele Unite și Canada reprezintă cel mai slab debut pentru un film cu Tom Cruise în rol principal din ultimii 19 ani. Ultimul rezultat comparabil a fost „Lions for Lambs”, lansat în 2007, care a deschis cu aproximativ 6,7 milioane de dolari pe piața nord-americană.
Diferența este însă uriașă atunci când intră în discuție bugetele. „Lions for Lambs” a costat aproximativ 35 de milioane de dolari, în timp ce „Digger” ar fi ajuns la un cost de producție cuprins între 160 și 180 de milioane de dolari. Variety scrie că Warner Bros. aprobse inițial proiectul la aproximativ 125 de milioane de dolari, dar filmările prelungite au împins nota de plată mult mai sus
La acestea se adaugă aproximativ 100 de milioane de dolari pentru marketingul global. Surse din industrie estimează că filmul ar trebui să încaseze în jur de 350 de milioane de dolari la nivel mondial pentru a ajunge la break-even, în timp ce Warner Bros. susține că pragul ar fi mai aproape de 300 de milioane de dolari. În ambele scenarii, startul de 20 de milioane de dolari este extrem de problematic.
Pentru Cruise, rezultatul vine după ani în care numele său a rămas unul dintre cele mai sigure pariuri pentru filmele de acțiune. Succese precum „Top Gun: Maverick” și seria „Mission: Impossible” au consolidat imaginea actorului drept unul dintre ultimii mari staruri capabili să aducă public în sălile de cinema.
Warner Bros. spera la un debut de două ori mai mare
Studioul se aștepta inițial ca „Digger” să deschidă cu aproximativ 18-20 de milioane de dolari doar în America de Nord. Chiar și proiecțiile revizuite din zilele apropiate lansării indicau un rezultat de 12-15 milioane de dolari. Încasările finale au coborât însă mult sub aceste estimări, iar rivalii Warner Bros. cred că suma oficială ar putea ajunge chiar mai aproape de 7,5 milioane de dolari după centralizarea cifrelor finale.
Nici piețele internaționale nu au salvat filmul. „Digger” a obținut aproximativ 12 milioane de dolari din 73 de teritorii, astfel încât debutul global a rămas la numai 20 de milioane de dolari. Situația este cu atât mai complicată pentru studio deoarece Tom Cruise ar beneficia de un acord „first-dollar gross”, ceea ce înseamnă că actorul primește un procent din venituri înainte ca studioul să își recupereze integral investiția.
Recepția critică a fost și ea extrem de împărțită. Variety a descris filmul drept o satiră excesivă și foarte conștientă de propriile ambiții, în timp ce alte cronici au apreciat tocmai riscul artistic și transformarea spectaculoasă a lui Cruise. Pe Playtech, trailerul final al filmului anticipa deja un proiect complet diferit de filmele de acțiune cu care actorul este asociat.
„Verity” a câștigat detașat weekendul
În timp ce „Digger” s-a prăbușit la box office, „Verity”, adaptarea romanului lui Colleen Hoover, a avut un debut mult mai puternic. Thrillerul cu Anne Hathaway, Dakota Johnson și Josh Hartnett a obținut aproximativ 32 de milioane de dolari în America de Nord, clasându-se pe primul loc în weekend.
Filmul a beneficiat de un avantaj major: este bazat pe un bestseller extrem de popular și are un buget semnificativ mai mic decât „Digger”. Pentru Warner Bros., contrastul este dur, mai ales că studioul mizase puternic pe combinația dintre Cruise și Iñárritu pentru a transforma proiectul într-un succes comercial și, eventual, într-un concurent important în sezonul premiilor.
Pe Playtech poți citi și recenzia pentru „Verity”, thrillerul care a reușit să domine weekendul în care „Digger” trebuia să demonstreze că un film original, scump și condus de un star de calibrul lui Tom Cruise mai poate atrage publicul fără sprijinul unei francize.
Eșecul comercial nu spune neapărat nimic despre valoarea artistică a filmului, iar „Digger” ar putea avea în continuare un parcurs important în sezonul de premii. Din punct de vedere financiar însă, cifrele din primul weekend sunt greu de ignorat. Pentru un film care ar avea nevoie de sute de milioane de dolari doar pentru a-și recupera costurile, debutul de 20 de milioane la nivel mondial îl plasează deja într-o zonă extrem de dificilă.