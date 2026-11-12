REVIEW „Heart of the Beast”, cu Brad Pitt, un film emoționant despre iubirea dintre om și câine. M-a atins, dar nu este nici pe departe de Oscar

Sunt genul de om care poate suporta aproape orice tragedie într-un film, dar când în poveste apare un câine aflat în pericol, lucrurile se schimbă radical. Așa că „Heart of the Beast”, noul thriller de supraviețuire cu Brad Pitt, avea din start toate ingredientele pentru a mă emoționa. Și a reușit. Este un film cald, sensibil, despre loialitate, traumă și legătura extraordinară dintre un om și animalul său. Dar, oricât de mult mi-a plăcut această relație, nu pot spune că am văzut nici un film de Oscar, nici o interpretare de Oscar.

Regizat de David Ayer, cunoscut pentru „Fury”, „End of Watch” și „Suicide Squad”, după un scenariu semnat de Cameron Alexander, filmul a avut premiera în cinematografele din România pe 25 septembrie 2026. Așa cum scriam și într-un articol anterior despre „Heart of the Beast”, producția promitea o experiență intensă, cu multă acțiune, dar și cu o componentă emoțională puternică.

După ce l-am văzut, cred că partea emoțională funcționează cel mai bine. Și, paradoxal, nu Brad Pitt este principalul motiv.

Un bărbat, un câine și o luptă pentru supraviețuire în sălbăticia din Alaska

Brad Pitt îl interpretează pe James Belmont, un fost ofițer din Forțele Speciale americane, marcat de experiențele traumatizante ale războiului. Singurul său companion adevărat este Odin, un câine militar pensionat, care poartă la rândul lui urmele trecutului. Cei doi ajung izolați în sălbăticia din Alaska după un accident aviatic și trebuie să lupte împreună pentru a supraviețui.

Urmează o călătorie prin peisaje spectaculoase, dar extrem de periculoase, în care frigul, rănile, lipsa resurselor și animalele sălbatice amenință permanent viața celor doi. James trebuie să-și depășească limitele fizice, dar și propriile traume, în timp ce Odin devine mai mult decât un simplu câine: este partenerul său, familia sa și, uneori, singurul motiv pentru care continuă să lupte.

În distribuție îi mai regăsim pe J.K. Simmons, în rolul lui Walter Boone, și Anna Lambe, care o interpretează pe Amber. Totuși, povestea aparține aproape în întregime duo-ului format din Pitt și Odin. Iar David Ayer știe să construiască momente de tandrețe autentică între cei doi, fără să transforme permanent filmul într-o melodramă.

Odin este adevărata vedetă a filmului. Cât este câine real și cât este CGI?

Pentru mine, adevărata vedetă a filmului este Odin. Câinele reușește să transmită uneori mai multă emoție printr-o simplă privire decât reușesc multe personaje umane prin pagini întregi de dialog. Și partea cea mai interesantă este că Odin nu este, în cea mai mare parte, o creație digitală.

Personajul este interpretat în principal de Uber, un ciobănesc german real, cu experiență în misiuni de căutare și salvare. Alături de el au fost folosiți și trei dintre fiii săi, Seeka, Ryker și Hondo, pentru diferite secvențe. Regizorul David Ayer a insistat ca interacțiunile dintre Brad Pitt și câine să fie cât mai autentice, iar rezultatul se vede.

Totuși, efectele CGI au avut un rol important. Potrivit explicațiilor oferite de echipa de efecte vizuale pentru befores & afters, studioul Framestore a creat o versiune digitală extrem de realistă a lui Odin, folosită în scenele periculoase, dar și pentru ajustarea anumitor expresii faciale. În unele cadre, corpul câinelui este real, însă botul și maxilarul au fost reconstruite digital. De asemenea, piciorul protetic al lui Odin a fost realizat în principal prin efecte practice, cu ajutorul unei proteze montate peste piciorul adevărat al câinelui, dar a fost înlocuit digital în aproximativ 12 cadre.

Secvențele cu lupii și ursul sunt realizate prin CGI, deoarece producția, filmată în mare parte în Noua Zeelandă, nu putea folosi asemenea animale sălbatice pe platou. Iar aici efectele nu sunt întotdeauna la fel de convingătoare. Uneori, artificialitatea anumitor scene de acțiune devine vizibilă și diminuează puțin tensiunea.

Din fericire, relația dintre James și Odin rămâne autentică. Și cred că acesta este cel mai mare merit al filmului: faptul că, indiferent câtă tehnologie există în spatele imaginilor, afecțiunea dintre om și câine se simte reală.

M-a emoționat, dar probabil aș fi plâns mult mai mult dacă murea câinele

Vreau să clarific din start ceva ce poate părea un spoiler, dar nu este. Câinele nu moare. Iar această informație a fost făcută publică încă dinaintea lansării filmului, chiar de producătorul Richard Raymond, tocmai pentru a-i liniști pe spectatorii care evită filmele în care animalele au un sfârșit tragic.

Și, deși mă bucur enorm că Odin supraviețuiește, trebuie să recunosc ceva: probabil aș fi plâns mult mai mult dacă ar fi murit. Nu spun că mi-aș fi dorit asta, dimpotrivă. Dar miza emoțională ar fi fost cu totul alta.

Filmul m-a emoționat, mi-a provocat teamă pentru soarta personajelor și m-a făcut să mă atașez de Odin. Există câteva secvențe realmente frumoase, mai ales cele în care James și câinele său comunică fără cuvinte. Numai că nu am simțit acea intensitate devastatoare pe care o așteptam.

„Heart of the Beast” este mai degrabă o poveste reconfortantă, despre iubire necondiționată și vindecare, decât o dramă care să te distrugă emoțional. Și nu este nimic greșit în asta. Doar că filmul nu mi-a oferit neapărat ceva memorabil dincolo de această relație foarte frumoasă.

Brad Pitt joacă bine, dar Tom Cruise în „Digger” este într-o cu totul altă ligă

Brad Pitt este un actor extraordinar, iar în „Heart of the Beast” demonstrează din nou că poate susține aproape singur un film. Este credibil în momentele de vulnerabilitate, convingător în secvențele fizice și are o chimie surprinzător de naturală cu Uber.

Problema mea este că nu am văzut neapărat ceva nou. Pitt joacă într-un registru pe care îl cunoaștem deja: bărbatul dur, carismatic, puțin obosit de viață, care ascunde o sensibilitate profundă. Este un tip de personaj pe care actorul l-a mai explorat, cu diferite nuanțe, de-a lungul carierei. Îl interpretează foarte bine, dar nu simt că se reinventează.

Și aici apare inevitabil comparația cu Tom Cruise în „Digger”, filmul regizat de Alejandro G. Iñárritu. Pentru mine, diferența este uriașă.

În „Digger”, Cruise dispare complet în spatele personajului său, Digger Rockwell. Renunță la imaginea eroului impecabil, acceptă să fie grotesc, antipatic, ridicol și aproape imposibil de recunoscut. Este o transformare actoricească pe care nu am mai văzut-o de mult la el și care m-a impresionat enorm.

Brad Pitt, în schimb, rămâne Brad Pitt. Un Brad Pitt foarte bun, fără îndoială, dar unul familiar. Nu există acea surpriză, acea senzație că descoperi un actor complet diferit de cel pe care credeai că îl cunoști.

Tocmai de aceea, dacă vorbim despre Oscarurile din 2027, preferința mea rămâne clară. Tom Cruise merită mult mai mult să fie recompensat pentru „Digger” decât Brad Pitt pentru „Heart of the Beast”. Nu pentru că Pitt ar juca prost, ci pentru că interpretarea lui Cruise mi se pare mult mai curajoasă, mai complexă și mai memorabilă.

În final, „Heart of the Beast” este un film bun, cald, emoționant și spectaculos vizual, chiar dacă unele efecte CGI lasă de dorit. Merită văzut mai ales pentru relația dintre James și Odin, pentru peisajele impresionante și pentru felul în care vorbește despre loialitate și despre legăturile care ne ajută să supraviețuim celor mai grele momente.

Dar nu este o capodoperă, iar Brad Pitt nu oferă aici interpretarea carierei sale. Este un film pe care l-am urmărit cu plăcere și care m-a emoționat, însă nu unul care să mă facă să spun că tocmai am văzut ceva extraordinar.

Și, dacă ar fi să aleg cui i-aș da un premiu pentru „Heart of the Beast”, cred că l-aș da fără să clipesc lui Uber. Pentru că, dintre toți cei care apar pe ecran, el este cel care mi-a ajuns cel mai repede la suflet.