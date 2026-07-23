Tom Cruise pornește din nou motorul nostalgiei: Paramount accelerează continuarea „Days of Thunder”

Paramount vrea încă un miracol după „Top Gun: Maverick”

„Days of Thunder” a fost lansat în 1990. Tom Cruise interpreta un pilot talentat, dar impulsiv, care încerca să-și facă un nume în NASCAR. Filmul nu a avut inițial impactul cultural al primului „Top Gun”. Cu timpul, însă, a devenit o producție apreciată de fanii actorului și ai curselor auto.

Interesul Paramount pentru continuare este ușor de înțeles. „Top Gun: Maverick” a doborât recorduri și a demonstrat că publicul vrea să revadă eroii anilor ’80 și ’90. Totuși, simpla întoarcere a unui personaj nu garantează succesul. Noul film trebuie să găsească o miză convingătoare și să transforme lumea NASCAR într-un spectacol cinematografic actual.

Proiectul este discutat de mai mulți ani. Tom Cruise se află în negocieri încă din 2024. Actorul a confirmat ulterior că lucrează la mai multe continuări, printre care un nou „Top Gun” și posibilul „Days of Thunder 2”. Paramount nu a anunțat însă oficial filmul și nici o dată pentru începerea producției.

Un regizor neașteptat intră pe pistă

Jonathan Levine este alegerea surprinzătoare pentru regie. Acesta este cunoscut mai ales pentru comedii și filme centrate pe personaje. A realizat „50/50”, „The Night Before” și „Long Shot”. În portofoliul său nu există, cel puțin deocamdată, un blockbuster de curse construit la scara unei producții cu Tom Cruise.

Levine are însă o legătură recentă cu Paramount. Regizorul lucrează la drama sportivă „Mr. Irrelevant”, cu David Corenswet în rolul principal. Filmul urmează să fie lansat în perioada Crăciunului. Este posibil ca studioul să fie mulțumit de rezultatele colaborării și să-l considere potrivit pentru o poveste sportivă mai ambițioasă.

Scenariul pentru continuarea „Days of Thunder” este scris de Will Staples. Acesta este cunoscut pentru activitatea sa în zona jocurilor video, inclusiv pentru „Call of Duty: Modern Warfare 3”. Staples a lucrat și la proiecte de acțiune pentru cinema. Participarea sa sugerează că Paramount vrea o producție rapidă, intensă și construită în jurul unor secvențe spectaculoase.

Jerry Bruckheimer este atașat în calitate de producător. El a produs și filmul original. Mai important, Bruckheimer a fost unul dintre oamenii care au făcut posibilă revenirea lui Maverick. Experiența sa ar putea ajuta studioul să găsească echilibrul dintre omagierea producției din 1990 și construirea unei povești noi.