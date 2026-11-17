„Mama mea a decis că «Hai să venim şi noi acolo», că ar fi mai uşor pentru noi toți, ca o familie, să fim împreună”, povestește adolescenta, potrivit Digi24.

La revenire, cunoștințele de limba română nu erau suficiente pentru a urmări cu ușurință toate activitățile de la școală.

„Mi-a fost foarte greu să scriu pe foaie ce îmi spune profesorul. Pentru că eu știam cum să scriu, știam cum să citesc, dar nu la nivelul care trebuia. În Anglia nu se dictează deloc. Adică scrie la tablă, tu scrii”, spune Daiana.

Cu ajutorul profesorilor și al colegilor, adolescenta a reușit să se adapteze. Experiența sa este una dintre cele prezentate într-un reportaj despre copiii reveniți din diaspora.

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Înțeleg româna, dar le este greu să scrie și să se exprime

Un alt elev de la școala din Miroslava a locuit 12 ani în Madrid. Pentru el, revenirea a însemnat trecerea de la limba folosită aproape zilnic în Spania la cerințele unei școli în care toate disciplinele sunt predate în română.

„Este o altă limbă, pe care eu nu am vorbit-o foarte mult timp. Am vorbit spaniolă. Am stat 12 ani în Madrid, iar când am venit în România, mi s-a părut o lume complet diferită”, povestește elevul.

Directoarea școlii, Diana Deliu, spune că dificultățile apar inclusiv atunci când copiii înțeleg conversațiile în limba română. Exprimarea în scris și înțelegerea conținuturilor de la diferite materii rămân obstacole.

„Bariera lingvistică este o problemă, pentru că ei înțeleg limba română, dar e greu să se exprime, să scrie, să înțeleagă tot ceea ce este la o disciplină”, explică Diana Deliu.

Profesoara Mădălina Ungureanu atrage atenția și asupra efortului necesar reacomodării:

„E posibil să devină puțin suprasolicitați, astfel că ar trebui să facă un efort suplimentar, să înțeleagă, să se adapteze”.

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