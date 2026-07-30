The Mad King răstoarnă istoria Game of Thrones: Aerys nu era chiar nebun, iar Daenerys și Jon ar putea împărți aceeași profeție

Atenție: urmează spoilere majore din „The Mad King”.

Aerys era monstruos, dar paranoia lui avea o explicație

Aerys rămâne un personaj crud. Piesa nu încearcă să-l transforme într-o victimă nevinovată și nici să-i scuze plăcerea de a-i tortura pe cei din jur. Una dintre cele mai șocante scene îl arată oferindu-i tânărului Robert Baratheon o machetă distrusă a navei în care muriseră părinții acestuia.

Totuși, „The Mad King” sugerează că paranoia regelui nu era complet desprinsă de realitate. Rhaegar, Elia Martell, Lyanna Stark, Robert Baratheon și alți membri ai marilor case chiar puneau la cale diferite planuri. Aerys simțea conspirația din jurul său, chiar dacă reacțiile sale deveneau tot mai violente și imprevizibile.

Piesa explorează și trauma provocată de tragedia de la Summerhall. Aerys a asistat acolo la moartea unor membri ai familiei sale într-un incendiu izbucnit în timpul unei încercări de a readuce dragonii la viață. Experiența pare să fi contribuit la frica și cruzimea sa ulterioară.

Această perspectivă complică imaginea simplă a „Regelui Nebun” din istoria familiilor din Game of Thrones. Aerys era instabil și periculos, dar o parte dintre amenințările pe care le vedea peste tot erau reale.

Rhaegar nu a trădat-o pe Elia, iar Lyanna primește un rol uriaș

Una dintre cele mai mari schimbări o privește pe Elia Martell. Piesa arată că aceasta știa despre legătura dintre Rhaegar și Lyanna Stark. Mai mult, ea ar fi încurajat apropierea lor, deoarece înțelegea obsesia lui Rhaegar pentru profeția Prințului care a fost promis.

Relația dintre Rhaegar și Elia este descrisă drept una cordială. Elia și Lyanna nu sunt rivale, ci comunică și își trimit scrisori. Astfel, femeile nu mai apar drept simple victime ale deciziilor luate de prinț, ci drept participante active la planul construit în jurul profeției.