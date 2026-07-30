The Mad King răstoarnă istoria Game of Thrones: Aerys nu era chiar nebun, iar Daenerys și Jon ar putea împărți aceeași profeție
Noua piesă „Game of Thrones: The Mad King” a avut prima reprezentație în fața publicului și a oferit câteva revelații care schimbă radical felul în care poate fi interpretată istoria familiei Targaryen. Producția realizată cu sprijinul lui George R.R. Martin reanalizează nebunia lui Aerys, relația dintre Rhaegar, Elia și Lyanna, dar și profeția Prințului care a fost promis, potrivit unei analize publicate de Polygon.
Spectacolul este plasat în ultimii ani ai domniei lui Aerys al II-lea Targaryen, înainte de Rebeliunea lui Robert. Acțiunea pornește în jurul marelui turnir de la Harrenhal, eveniment care a pus în mișcare prăbușirea dinastiei Targaryen.
Atenție: urmează spoilere majore din „The Mad King”.
Aerys era monstruos, dar paranoia lui avea o explicație
Aerys rămâne un personaj crud. Piesa nu încearcă să-l transforme într-o victimă nevinovată și nici să-i scuze plăcerea de a-i tortura pe cei din jur. Una dintre cele mai șocante scene îl arată oferindu-i tânărului Robert Baratheon o machetă distrusă a navei în care muriseră părinții acestuia.
Totuși, „The Mad King” sugerează că paranoia regelui nu era complet desprinsă de realitate. Rhaegar, Elia Martell, Lyanna Stark, Robert Baratheon și alți membri ai marilor case chiar puneau la cale diferite planuri. Aerys simțea conspirația din jurul său, chiar dacă reacțiile sale deveneau tot mai violente și imprevizibile.
Piesa explorează și trauma provocată de tragedia de la Summerhall. Aerys a asistat acolo la moartea unor membri ai familiei sale într-un incendiu izbucnit în timpul unei încercări de a readuce dragonii la viață. Experiența pare să fi contribuit la frica și cruzimea sa ulterioară.
Această perspectivă complică imaginea simplă a „Regelui Nebun” din istoria familiilor din Game of Thrones. Aerys era instabil și periculos, dar o parte dintre amenințările pe care le vedea peste tot erau reale.
Rhaegar nu a trădat-o pe Elia, iar Lyanna primește un rol uriaș
Una dintre cele mai mari schimbări o privește pe Elia Martell. Piesa arată că aceasta știa despre legătura dintre Rhaegar și Lyanna Stark. Mai mult, ea ar fi încurajat apropierea lor, deoarece înțelegea obsesia lui Rhaegar pentru profeția Prințului care a fost promis.
Relația dintre Rhaegar și Elia este descrisă drept una cordială. Elia și Lyanna nu sunt rivale, ci comunică și își trimit scrisori. Astfel, femeile nu mai apar drept simple victime ale deciziilor luate de prinț, ci drept participante active la planul construit în jurul profeției.
Rhaegar și Lyanna se apropie datorită viselor despre dragoni. Amândoi cred că trebuie să contribuie la venirea salvatorului promis. Piesa sugerează chiar că Rhaegar poate vedea anumite momente din viitor, inclusiv apariția lui Daenerys în Casa Nemuritorilor.
O altă dezvăluire confirmă una dintre cele mai vechi teorii ale fanilor: Lyanna Stark ar fi fost Cavalerul Copacului Râzător. Personajul misterios a apărut la turnirul de la Harrenhal pentru a-i apăra pe cei slabi, iar identitatea sa nu fusese confirmată în cărți.
Noile detalii schimbă și lectura originii lui Jon Snow, despre care serialul a confirmat că este fiul lui Rhaegar Targaryen și al Lyannei Stark. Relația părinților săi nu mai pare doar o iubire interzisă care a declanșat un război, ci o parte dintr-un plan profetic mult mai amplu.
Jon și Daenerys ar putea fi împreună salvatorul promis
„The Mad King” complică puternic profeția centrală din univers. Aerys și Rhaella, dar și Rhaegar și Lyanna, concep copii în aceeași noapte, sub apariția unei comete roșii. În acest fel, destinele lui Daenerys și Jon sunt legate încă dinaintea nașterii.
Regina Rhaella îi spune lui Aerys că nu îi va dărui un alt fiu. În schimb, va naște o fiică răzbunătoare, care va readuce dragonii și va aduce ruină asupra celor Șapte Regate. Blestemul pare să descrie direct traseul urmat ulterior de Daenerys.
Piesa nu stabilește clar dacă Jon sau Daenerys este Prințul care a fost promis. Sugestia este că amândoi pot reprezenta părți ale aceleiași profeții. Jon este legat de gheață, moarte și înviere. Daenerys aduce focul și dragonii înapoi în lume.
Nici ideea unui salvator nu mai pare obligatoriu pozitivă. Dacă armata Regelui Nopții reprezintă extrema gheții și a morții, adepții unei puteri bazate pe foc, sacrificii și înviere ar putea deveni la fel de periculoși.
Aceste revelații oferă fanilor material nou după lunga așteptare pentru The Winds of Winter. Totuși, piesa se află încă în perioada de avanpremieră, iar unele scene se pot schimba înaintea premierei oficiale. Rămâne neclar și dacă toate detaliile trebuie considerate canon pentru romane, serialul HBO sau doar pentru versiunea teatrală a poveștii.