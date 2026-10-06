„The Batman Part II”, oprit în mijlocul producției. Matt Reeves se retrage temporar de la filmul cu Robert Pattinson
Una dintre cele mai așteptate producții DC se confruntă cu un nou obstacol. Filmările pentru „The Batman Part II”, continuarea blockbusterului din 2022 cu Robert Pattinson, au fost suspendate temporar după ce regizorul Matt Reeves a decis să se retragă pentru o perioadă din cauza unei probleme de familie. Informația a fost confirmată de Warner Bros. și DC Studios și relatată de Variety. Deocamdată, studioul nu a precizat cât va dura pauza și nici dacă aceasta va afecta data lansării.
Situația atrage atenția mai ales pentru că sequelul a avut deja un traseu complicat până să ajungă în fața camerelor. Planurile pentru continuare au fost modificate în repetate rânduri, iar filmările pentru „The Batman Part II” au venit după o perioadă lungă de dezvoltare, în care scenariul și calendarul de producție au suferit mai multe schimbări.
De ce au fost oprite filmările pentru „The Batman Part II”
Warner Bros. și DC Studios au explicat într-un comunicat că producția a fost „temporar suspendată” pentru ca Matt Reeves să se poată concentra asupra unei probleme de familie. Studiourile au transmis că regizorul beneficiază de sprijinul lor complet și că echipa intenționează să continue proiectul cât mai curând posibil. Alte informații despre situația personală a cineastului nu au fost făcute publice
Nu există, în acest moment, o dată oficială la care filmările vor fi reluate. De asemenea, Warner Bros. nu a anunțat o nouă amânare a premierei, ceea ce înseamnă că „The Batman Part II” rămâne programat pentru 18 februarie 2028. Filmul fusese stabilit anterior pentru octombrie 2027, după ce trecuse deja prin alte modificări ale calendarului.
Pauza vine într-un moment important pentru proiect, care intrase deja efectiv în producție. Robert Pattinson revine în rolul lui Bruce Wayne/Batman, după interpretarea sa din filmul lansat în 2022, iar sequelul este una dintre producțiile majore pe care DC Studios le pregătește pentru următorii ani.
Robert Pattinson revine, iar distribuția devine și mai impresionantă
În centrul poveștii va fi din nou Robert Pattinson, dar Matt Reeves a construit pentru continuare o distribuție mult mai amplă. Colin Farrell revine în rolul lui Oz Cobb/Penguin, Andy Serkis îl interpretează din nou pe Alfred Pennyworth, iar Jeffrey Wright se întoarce în rolul lui James Gordon.
Una dintre cele mai mari surprize ale sequelului este venirea lui Sebastian Stan în universul Gotham. Actorul îl interpretează pe Harvey Dent, personaj care devine cunoscut în benzile desenate drept Two-Face. Playtech a scris anterior despre Sebastian Stan și transformarea sa în Two-Face, rol care îl mută pe actor din universul Marvel într-una dintre cele mai importante francize DC.
Și Scarlett Johansson face parte din distribuție, fiind o altă fostă vedetă Marvel care ajunge în Gotham. Intrarea celor doi actori în proiect a atras atenția încă de la confirmarea castingului, mai ales datorită popularității lor uriașe. Mai multe detalii despre Scarlett Johansson și Sebastian Stan în „The Batman Part II” au apărut după ce Matt Reeves a început să dezvăluie treptat noua distribuție.
Un sequel așteptat de aproape șase ani
Primul „The Batman” a ajuns în cinematografe în martie 2022 și a propus o versiune mult mai întunecată și apropiată de filmul noir a poveștii lui Bruce Wayne. Matt Reeves a pus accent pe latura de detectiv a personajului, iar Robert Pattinson a interpretat un Batman aflat încă în primii ani ai activității sale în Gotham.
Continuarea va veni, dacă actualul calendar rămâne neschimbat, la aproape șase ani după primul film. Matt Reeves și echipa au păstrat secrete majoritatea detaliilor despre poveste, însă Pattinson a declarat recent că sequelul reprezintă o abordare diferită de prima parte și a descris proiectul drept foarte ambițios.
Universul creat de Reeves s-a extins între timp și prin serialul „The Penguin”, cu Colin Farrell în rol principal. Producția HBO este legată narativ de filmele cu Batman, iar evenimentele sale sunt plasate între primul lungmetraj și sequel. Astfel, „The Batman Part II” va continua o poveste care a crescut considerabil de la debutul filmului din 2022.
Pentru moment, oprirea producției este prezentată oficial drept una temporară. Nu există indicii că Matt Reeves ar fi părăsit proiectul sau că Warner Bros. ar intenționa să schimbe regizorul, iar studioul spune că așteaptă reluarea filmărilor. Rămâne însă de văzut dacă această nouă pauză va putea fi recuperată fără ca premiera din februarie 2028 să fie afectată.