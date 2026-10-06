„The Batman Part II”, oprit în mijlocul producției. Matt Reeves se retrage temporar de la filmul cu Robert Pattinson

De ce au fost oprite filmările pentru „The Batman Part II”

Warner Bros. și DC Studios au explicat într-un comunicat că producția a fost „temporar suspendată” pentru ca Matt Reeves să se poată concentra asupra unei probleme de familie. Studiourile au transmis că regizorul beneficiază de sprijinul lor complet și că echipa intenționează să continue proiectul cât mai curând posibil. Alte informații despre situația personală a cineastului nu au fost făcute publice

Nu există, în acest moment, o dată oficială la care filmările vor fi reluate. De asemenea, Warner Bros. nu a anunțat o nouă amânare a premierei, ceea ce înseamnă că „The Batman Part II” rămâne programat pentru 18 februarie 2028. Filmul fusese stabilit anterior pentru octombrie 2027, după ce trecuse deja prin alte modificări ale calendarului.

Pauza vine într-un moment important pentru proiect, care intrase deja efectiv în producție. Robert Pattinson revine în rolul lui Bruce Wayne/Batman, după interpretarea sa din filmul lansat în 2022, iar sequelul este una dintre producțiile majore pe care DC Studios le pregătește pentru următorii ani.

Robert Pattinson revine, iar distribuția devine și mai impresionantă

În centrul poveștii va fi din nou Robert Pattinson, dar Matt Reeves a construit pentru continuare o distribuție mult mai amplă. Colin Farrell revine în rolul lui Oz Cobb/Penguin, Andy Serkis îl interpretează din nou pe Alfred Pennyworth, iar Jeffrey Wright se întoarce în rolul lui James Gordon.

Una dintre cele mai mari surprize ale sequelului este venirea lui Sebastian Stan în universul Gotham. Actorul îl interpretează pe Harvey Dent, personaj care devine cunoscut în benzile desenate drept Two-Face. Playtech a scris anterior despre Sebastian Stan și transformarea sa în Two-Face, rol care îl mută pe actor din universul Marvel într-una dintre cele mai importante francize DC.

Și Scarlett Johansson face parte din distribuție, fiind o altă fostă vedetă Marvel care ajunge în Gotham. Intrarea celor doi actori în proiect a atras atenția încă de la confirmarea castingului, mai ales datorită popularității lor uriașe. Mai multe detalii despre Scarlett Johansson și Sebastian Stan în „The Batman Part II” au apărut după ce Matt Reeves a început să dezvăluie treptat noua distribuție.

Un sequel așteptat de aproape șase ani

Primul „The Batman” a ajuns în cinematografe în martie 2022 și a propus o versiune mult mai întunecată și apropiată de filmul noir a poveștii lui Bruce Wayne. Matt Reeves a pus accent pe latura de detectiv a personajului, iar Robert Pattinson a interpretat un Batman aflat încă în primii ani ai activității sale în Gotham.