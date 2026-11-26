„Consider că această evaluare ar trebui să includă instrumente specifice, chestionare și situații ipotetice prin care să fie analizate capacitatea profesorului de a gestiona conflictele, toleranța la frustrare, autoreglarea emoțională și modul în care reacționează în fața comportamentelor dificile ale elevilor”, explică specialista.

Profesorii ar putea fi întrebați cum reacționează când un elev le contestă autoritatea, cum intervin într-un conflict între copii sau cum răspund semnelor de suferință psihologică. Diferența dintre disciplinare și umilire ar trebui, de asemenea, analizată.

În opinia Oanei Chirică, aceste competențe trebuie evaluate atât la intrarea în învățământ, cât și pe parcursul carierei. Rezultatele ar putea orienta profesorii către consiliere, formare suplimentară și sprijin profesional.

„Nu este suficient ca un profesor să stăpânească materia pe care o predă. El trebuie să dispună și de competențele emoționale și relaționale necesare lucrului cu minorii”, subliniază aceasta.

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De ce umilirea unui elev poate avea efecte de durată

Psihologul clinician Gabriela Marc explică faptul că adolescenții sunt deosebit de sensibili la evaluarea socială. Atunci când umilirea vine din partea unui adult cu autoritate, dezechilibrul de putere poate accentua vulnerabilitatea copilului.

„Uneori, o remarcă pe care profesorul o uită până la sfârșitul zilei poate rămâne ani întregi în memoria afectivă a unui copil. Cadrele didactice nu au responsabilitatea de a îndeplini rolul unui psihoterapeut. Au însă obligația profesională de a proteja demnitatea elevilor, de a recunoaște situațiile de vulnerabilitate și de a interveni atunci când integritatea lor este amenințată”, precizează psihologul.

Specialista atrage atenția și asupra situațiilor în care adulții minimalizează agresiunile dintre elevi. Poreclele repetate, excluderea din grup sau ridiculizarea particularităților fizice pot fi tratate drept glume, deși copilul afectat are nevoie de protecție.

„Tăcerea profesorului poate fi interpretată de agresor ca permisiune, de martori ca avertisment, iar de victimă ca lipsă de protecție”, avertizează Gabriela Marc.

Oana Chirică propune ca pregătirea psihopedagogică să abordeze mai bine sănătatea mintală a copiilor, consecințele bullyingului și modalitățile de intervenție. Profesorii ar trebui să poată identifica vulnerabilitățile și să cunoască limitele propriilor competențe.

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