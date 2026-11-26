Teste psihologice mai riguroase pentru profesori, propuse după cazul din Baia Mare. Ce ar trebui să verifice evaluările
Capacitatea profesorilor de a gestiona conflictele, de a-și controla reacțiile și de a recunoaște suferința emoțională a elevilor ar trebui verificată prin evaluări psihologice mai riguroase, susțin specialistele consultate de Adevărul. Propunerile vin după condamnarea în primă instanță a profesoarei din Baia Mare pentru umilirea unui elev de 13 ani, care a murit prin suicid două săptămâni mai târziu.
Cum ar putea fi evaluate reacțiile profesorilor la situațiile dificile
Oana-Florentina Chirică, cercetător și lector universitar, propune ca evaluarea aptitudinii pentru profesia didactică să includă instrumente care analizează comportamentul în situații apropiate de cele întâlnite la clasă. Printre aspectele urmărite s-ar afla toleranța la frustrare, gestionarea conflictelor și controlul reacțiilor emoționale.
„Consider că această evaluare ar trebui să includă instrumente specifice, chestionare și situații ipotetice prin care să fie analizate capacitatea profesorului de a gestiona conflictele, toleranța la frustrare, autoreglarea emoțională și modul în care reacționează în fața comportamentelor dificile ale elevilor”, explică specialista.
Profesorii ar putea fi întrebați cum reacționează când un elev le contestă autoritatea, cum intervin într-un conflict între copii sau cum răspund semnelor de suferință psihologică. Diferența dintre disciplinare și umilire ar trebui, de asemenea, analizată.
În opinia Oanei Chirică, aceste competențe trebuie evaluate atât la intrarea în învățământ, cât și pe parcursul carierei. Rezultatele ar putea orienta profesorii către consiliere, formare suplimentară și sprijin profesional.
„Nu este suficient ca un profesor să stăpânească materia pe care o predă. El trebuie să dispună și de competențele emoționale și relaționale necesare lucrului cu minorii”, subliniază aceasta.
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De ce umilirea unui elev poate avea efecte de durată
Psihologul clinician Gabriela Marc explică faptul că adolescenții sunt deosebit de sensibili la evaluarea socială. Atunci când umilirea vine din partea unui adult cu autoritate, dezechilibrul de putere poate accentua vulnerabilitatea copilului.
„Uneori, o remarcă pe care profesorul o uită până la sfârșitul zilei poate rămâne ani întregi în memoria afectivă a unui copil. Cadrele didactice nu au responsabilitatea de a îndeplini rolul unui psihoterapeut. Au însă obligația profesională de a proteja demnitatea elevilor, de a recunoaște situațiile de vulnerabilitate și de a interveni atunci când integritatea lor este amenințată”, precizează psihologul.
Specialista atrage atenția și asupra situațiilor în care adulții minimalizează agresiunile dintre elevi. Poreclele repetate, excluderea din grup sau ridiculizarea particularităților fizice pot fi tratate drept glume, deși copilul afectat are nevoie de protecție.
„Tăcerea profesorului poate fi interpretată de agresor ca permisiune, de martori ca avertisment, iar de victimă ca lipsă de protecție”, avertizează Gabriela Marc.
Oana Chirică propune ca pregătirea psihopedagogică să abordeze mai bine sănătatea mintală a copiilor, consecințele bullyingului și modalitățile de intervenție. Profesorii ar trebui să poată identifica vulnerabilitățile și să cunoască limitele propriilor competențe.
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Cum pot fi semnalate situațiile de violență din școală
Gestionarea cazurilor de violență școlară este reglementată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 6.235/2023. Procedura acoperă inclusiv violența exercitată de personalul școlii asupra elevilor.
Elevii și părinții pot raporta incidentele verbal sau în scris, oricărui membru al personalului. Școala are obligația să protejeze persoanele care semnalează violența împotriva discriminării și a răzbunării și să păstreze confidențialitatea situației.
Gabriela Marc recomandă ascultarea copilului într-un cadru sigur, documentarea incidentelor și implicarea conducerii, a consilierului școlar și a familiei. Urmărirea ulterioară a cazului este necesară pentru prevenirea repetării agresiunilor.
„Confruntarea forțată dintre victimă și agresor, solicitarea unor scuze formale sau presiunea pentru reconciliere pot produce revictimizare”, explică psihologul.
În cazul din Baia Mare, profesoara a primit în primă instanță trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Hotărârea nu este definitivă, iar instanța nu a stabilit o legătură directă de cauzalitate între episodul de umilire și moartea copilului.