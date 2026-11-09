Elon Musk explică de ce Tesla nu poate dezvolta simultan Cybertruck și Cybercab. Problema este mai gravă decât pare

Tesla renunță la automobile pentru a concentra resursele asupra Cybercab

La începutul lunii noiembrie, Elon Musk a anunțat că producția Cybertruck de la Giga Texas va fi redusă treptat, cu perspectiva opririi liniei în jurul mijlocului anului 2027. Oficial, decizia urmărește eliberarea resurselor necesare extinderii producției Cybercab, vehiculul autonom pe care compania îl consideră esențial pentru viitor.

Ulterior, Musk a explicat că există un număr limitat de specialiști foarte bine pregătiți și dedicați, iar menținerea unei linii complexe de producție și a unui lanț de aprovizionare pentru Cybertruck presupune folosirea unor resurse umane care ar putea contribui la dezvoltarea Cybercab.

Explicația sugerează că problema nu este exclusiv una financiară sau de spațiu industrial, ci și una de organizare a echipelor. Dezvoltarea și producția unui automobil presupun colaborarea dintre ingineri specializați în structură, baterii, software, sisteme electronice, logistică și controlul calității. Atunci când proiectele se suprapun, disponibilitatea acestor oameni poate influența direct calendarul industrial.

Cybertruck este al treilea model de automobil pentru consumatori care dispare sau se pregătește să dispară din portofoliul Tesla în 2026. În ianuarie, Musk anunțase oprirea producției Model S și Model X, două automobile fundamentale pentru dezvoltarea companiei. Spațiul industrial folosit de acestea la Fremont urmează să fie redirecționat către producția roboților umanoizi Optimus.

Dacă planurile actuale se concretizează, gama principală de automobile Tesla destinate cumpărătorilor individuali va rămâne concentrată în jurul Model 3 și Model Y, alături de variantele derivate ale acestora. Cybercab are un rol diferit, fiind dezvoltat în primul rând pentru servicii autonome și flote, chiar dacă Tesla a discutat și posibilitatea comercializării sale către anumiți clienți.

Plecările unor directori importanți complică strategia Tesla

Problema resurselor umane devine mai relevantă când este analizată evoluția echipei de conducere. La Investor Day 2023, Tesla a prezentat un grup extins de directori și specialiști, într-o demonstrație menită să arate că succesul companiei nu depinde exclusiv de Elon Musk.

Potrivit analizei Electrek, șapte dintre cei 14 directori prezentați atunci au părăsit între timp compania. Printre aceștia se numără fostul director financiar Zach Kirkhorn, Drew Baglino, responsabil pentru dezvoltarea sistemelor de propulsie și energie, Colin Campbell, fost vicepreședinte pentru ingineria sistemelor de propulsie, și Rebecca Tinucci, care a coordonat dezvoltarea rețelei Supercharger.