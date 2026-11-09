Elon Musk explică de ce Tesla nu poate dezvolta simultan Cybertruck și Cybercab. Problema este mai gravă decât pare
Tesla a reușit să transforme industria auto nu doar prin dezvoltarea automobilelor electrice, ci și printr-un ritm de inovație care a obligat constructorii tradiționali să își regândească strategiile. Pentru multă vreme, compania condusă de Elon Musk a fost privită drept un exemplu al eficienței tehnologice, capabilă să dezvolte sisteme de propulsie, software și platforme de producție într-un mod diferit de cel al industriei convenționale.
În 2026, imaginea devine însă mai complicată. Tesla se pregătește să renunțe la încă un model important, după oprirea producției pentru Model S și Model X, în timp ce mai mulți specialiști și directori care au contribuit la dezvoltarea companiei au părăsit organizația. Declarațiile recente ale lui Musk despre numărul limitat de oameni capabili să gestioneze proiecte complexe oferă o explicație pentru această transformare, dar ridică și întrebări despre capacitatea Tesla de a-și susține ambițiile.
Tesla renunță la automobile pentru a concentra resursele asupra Cybercab
La începutul lunii noiembrie, Elon Musk a anunțat că producția Cybertruck de la Giga Texas va fi redusă treptat, cu perspectiva opririi liniei în jurul mijlocului anului 2027. Oficial, decizia urmărește eliberarea resurselor necesare extinderii producției Cybercab, vehiculul autonom pe care compania îl consideră esențial pentru viitor.
Ulterior, Musk a explicat că există un număr limitat de specialiști foarte bine pregătiți și dedicați, iar menținerea unei linii complexe de producție și a unui lanț de aprovizionare pentru Cybertruck presupune folosirea unor resurse umane care ar putea contribui la dezvoltarea Cybercab.
Explicația sugerează că problema nu este exclusiv una financiară sau de spațiu industrial, ci și una de organizare a echipelor. Dezvoltarea și producția unui automobil presupun colaborarea dintre ingineri specializați în structură, baterii, software, sisteme electronice, logistică și controlul calității. Atunci când proiectele se suprapun, disponibilitatea acestor oameni poate influența direct calendarul industrial.
Cybertruck este al treilea model de automobil pentru consumatori care dispare sau se pregătește să dispară din portofoliul Tesla în 2026. În ianuarie, Musk anunțase oprirea producției Model S și Model X, două automobile fundamentale pentru dezvoltarea companiei. Spațiul industrial folosit de acestea la Fremont urmează să fie redirecționat către producția roboților umanoizi Optimus.
Dacă planurile actuale se concretizează, gama principală de automobile Tesla destinate cumpărătorilor individuali va rămâne concentrată în jurul Model 3 și Model Y, alături de variantele derivate ale acestora. Cybercab are un rol diferit, fiind dezvoltat în primul rând pentru servicii autonome și flote, chiar dacă Tesla a discutat și posibilitatea comercializării sale către anumiți clienți.
Plecările unor directori importanți complică strategia Tesla
Problema resurselor umane devine mai relevantă când este analizată evoluția echipei de conducere. La Investor Day 2023, Tesla a prezentat un grup extins de directori și specialiști, într-o demonstrație menită să arate că succesul companiei nu depinde exclusiv de Elon Musk.
Potrivit analizei Electrek, șapte dintre cei 14 directori prezentați atunci au părăsit între timp compania. Printre aceștia se numără fostul director financiar Zach Kirkhorn, Drew Baglino, responsabil pentru dezvoltarea sistemelor de propulsie și energie, Colin Campbell, fost vicepreședinte pentru ingineria sistemelor de propulsie, și Rebecca Tinucci, care a coordonat dezvoltarea rețelei Supercharger.
Au plecat și specialiști din domeniile software și hardware, inclusiv David Lau și Pete Bannon. Aceste schimbări nu demonstrează automat o criză organizațională, deoarece fluctuația personalului există în toate companiile tehnologice, dar amploarea lor devine importantă în contextul concentrării asupra unor proiecte noi.
Tesla a înregistrat și plecări în echipele responsabile pentru dezvoltarea efectivă a automobilelor. În 2025, compania a pierdut lideri implicați în programele Cybertruck și Model Y, iar în 2026 au apărut noi schimbări în structurile implicate în dezvoltarea și industrializarea Cybercab.
Printre exemplele menționate se numără plecarea lui Michael So, implicat în introducerea Cybercab în producție, și transferul lui Jody Kerns către programul Rivian R2. Aceste plecări sunt relevante deoarece dezvoltarea unui vehicul autonom presupune nu doar software performant, ci și capacitatea de a produce volume mari, într-un ritm previzibil și la costuri competitive.
Pentru piața românească, Tesla rămâne asociată în principal cu Model 3 și Model Y, două automobile care au contribuit la popularizarea mobilității electrice. Reducerea portofoliului nu afectează automat utilizarea modelelor existente, dar poate influența percepția cumpărătorilor asupra direcției viitoare a companiei.
Musk pariază tot mai mult pe inteligență artificială, robotică și transport autonom, domenii care pot oferi oportunități comerciale importante, dar care implică și incertitudini tehnologice și de reglementare. Succesul serviciilor robotaxi la scară mare nu este încă demonstrat în cazul Tesla, iar concurența include companii precum Waymo, Zoox și Baidu.
Rămâne de văzut dacă restrângerea activităților tradiționale va permite Tesla să accelereze suficient dezvoltarea noilor tehnologii. Ceea ce este deja evident este că viitorul companiei nu mai este definit în primul rând prin lansarea unor automobile electrice noi, ci prin încercarea de a transforma autonomia și robotica în principalele sale motoare de creștere.