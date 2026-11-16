Tesla vinde Cybercab cu aproximativ 27.200 de euro, dar mașina nu pornește fără abonament. Cât ajungi să plătești în cinci ani
Cumpărarea unui automobil a presupus, timp de generații, un principiu relativ simplu: după achitarea prețului și îndeplinirea obligațiilor legale, proprietarul putea utiliza vehiculul fără să plătească lunar producătorului pentru funcția fundamentală de deplasare. Software-ul, conectivitatea și serviciile digitale au început să modifice această relație, însă Tesla propune acum un model comercial care duce dependența de abonamente la un nivel aproape fără precedent. Cybercab, automobilul autonom cu două locuri, nu poate funcționa fără un serviciu lunar activ, chiar dacă vehiculul a fost cumpărat integral.
Documentația contractuală publicată de Tesla în noiembrie 2026 arată că noul Cybercab, oferit anumitor clienți americani la un preț de aproximativ 27.200 de euro, necesită un abonament de aproximativ 271 de euro pe lună. Mai mult, compania își rezervă dreptul să modifice tariful, să limiteze anumite funcții și să restricționeze zonele geografice în care automobilul poate circula. Pentru cumpărători, implicațiile sunt importante: plata prețului de achiziție nu garantează utilizarea independentă a vehiculului.
Cybercab nu poate circula fără abonament, iar Tesla controlează zonele disponibile
Contractul denumit Autonomy Subscription Agreement precizează explicit că automobilul nu va funcționa fără un abonament activ. Diferența față de un Tesla Model 3 sau Model Y este fundamentală. Cybercab nu dispune de volan și pedale pentru utilizarea obișnuită, astfel încât proprietarul nu poate prelua pur și simplu controlul manual dacă serviciul de conducere autonomă este dezactivat.
Abonamentul lunar are un tarif inițial american de 299 de dolari, echivalentul a aproximativ 271 de euro. Tesla poate modifica prețul cu un preaviz de o lună, iar contractul se reînnoiește automat până la anulare. În cazul întreruperii abonamentului, utilizarea normală a automobilului devine imposibilă, indiferent de suma plătită inițial.
Mai există și limitări geografice. Cybercab poate funcționa numai în zonele aprobate de Tesla pentru serviciul Robotaxi, iar compania își rezervă dreptul să extindă, să reducă sau să modifice aceste perimetre. Astfel, proprietarul nu cumpără un automobil pe care îl poate utiliza automat pe orice drum public, ci un vehicul dependent de disponibilitatea serviciului într-o zonă precisă.
Contractul include și posibilitatea suspendării accesului în cazul unor utilizări considerate necorespunzătoare. Trei sau mai multe avertismente pentru comportamente nesigure sau încălcarea regulilor pot conduce la suspendarea temporară a funcțiilor autonome, iar vehiculul nu poate fi utilizat normal în perioada respectivă.
Tesla își rezervă inclusiv posibilitatea de a accesa de la distanță anumite funcții, de a localiza vehiculul sau de a-l plasa într-o stare sigură, în condițiile prevăzute contractual.
Costul real pe cinci ani și contradicția cu promisiunile despre Robotaxi
La prețul inițial american de 29.990 de dolari, echivalentul a aproximativ 27.200 de euro, Cybercab poate părea relativ accesibil pentru un automobil cu tehnologie de conducere autonomă. Însă abonamentul de 299 de dolari pe lună modifică semnificativ calculul.
Pe parcursul a cinci ani, 60 de plăți lunare ar totaliza 17.940 de dolari, echivalentul a aproximativ 16.300 de euro. Adăugând prețul automobilului, costul total ar ajunge la aproximativ 43.500 de euro, fără asigurare, înmatriculare, încărcare și alte cheltuieli de exploatare. Calculul presupune că abonamentul rămâne la același tarif, lucru pe care Tesla nu îl garantează.
O altă restricție importantă privește utilizarea comercială. În forma contractului destinat cumpărătorilor individuali, Cybercab nu poate fi introdus automat într-o flotă de transport de persoane, pe platforme precum Uber sau în servicii de închiriere, fără autorizarea scrisă a Tesla.
Această prevedere contrastează cu promisiunile mai vechi ale lui Elon Musk, care sugera că proprietarii automobilelor Tesla ar putea obține venituri suplimentare introducându-le într-o rețea autonomă de transport atunci când nu le folosesc personal.
Contractul include și reguli referitoare la modificările exterioare, utilizarea accesoriilor și colectarea anumitor date, inclusiv imagini provenite de la camerele vehiculului. Din această perspectivă, Cybercab nu reprezintă doar un automobil dependent de software, ci și un produs pentru care constructorul păstrează un nivel considerabil de control după vânzare.
Pentru România, oferta nu este disponibilă oficial, iar prețurile americane nu pot fi considerate tarife aplicabile pieței locale. Mai mult, legislația europeană privind omologarea și circulația vehiculelor complet autonome poate introduce cerințe suplimentare înainte ca un automobil fără volan să poată fi comercializat pentru utilizare obișnuită.
Totuși, modelul comercial propus de Tesla ridică o întrebare care depășește industria auto: cât de mult control mai are un cumpărător asupra unui produs atunci când funcția lui esențială depinde permanent de un serviciu digital furnizat de producător?
Cybercab ar putea demonstra că transportul autonom poate deveni un serviciu accesibil unui număr mare de oameni. În același timp, contractul său arată că electrificarea și digitalizarea automobilelor pot transforma radical relația dintre proprietate și utilizare. Pentru cumpărători, prețul afișat pe configurator devine astfel doar începutul unui angajament financiar și tehnologic mult mai complex.