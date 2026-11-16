Cybercab nu poate circula fără abonament, iar Tesla controlează zonele disponibile

Contractul denumit Autonomy Subscription Agreement precizează explicit că automobilul nu va funcționa fără un abonament activ. Diferența față de un Tesla Model 3 sau Model Y este fundamentală. Cybercab nu dispune de volan și pedale pentru utilizarea obișnuită, astfel încât proprietarul nu poate prelua pur și simplu controlul manual dacă serviciul de conducere autonomă este dezactivat.

Abonamentul lunar are un tarif inițial american de 299 de dolari, echivalentul a aproximativ 271 de euro. Tesla poate modifica prețul cu un preaviz de o lună, iar contractul se reînnoiește automat până la anulare. În cazul întreruperii abonamentului, utilizarea normală a automobilului devine imposibilă, indiferent de suma plătită inițial.

Mai există și limitări geografice. Cybercab poate funcționa numai în zonele aprobate de Tesla pentru serviciul Robotaxi, iar compania își rezervă dreptul să extindă, să reducă sau să modifice aceste perimetre. Astfel, proprietarul nu cumpără un automobil pe care îl poate utiliza automat pe orice drum public, ci un vehicul dependent de disponibilitatea serviciului într-o zonă precisă.

Contractul include și posibilitatea suspendării accesului în cazul unor utilizări considerate necorespunzătoare. Trei sau mai multe avertismente pentru comportamente nesigure sau încălcarea regulilor pot conduce la suspendarea temporară a funcțiilor autonome, iar vehiculul nu poate fi utilizat normal în perioada respectivă.

Tesla își rezervă inclusiv posibilitatea de a accesa de la distanță anumite funcții, de a localiza vehiculul sau de a-l plasa într-o stare sigură, în condițiile prevăzute contractual.

Costul real pe cinci ani și contradicția cu promisiunile despre Robotaxi

La prețul inițial american de 29.990 de dolari, echivalentul a aproximativ 27.200 de euro, Cybercab poate părea relativ accesibil pentru un automobil cu tehnologie de conducere autonomă. Însă abonamentul de 299 de dolari pe lună modifică semnificativ calculul.

Pe parcursul a cinci ani, 60 de plăți lunare ar totaliza 17.940 de dolari, echivalentul a aproximativ 16.300 de euro. Adăugând prețul automobilului, costul total ar ajunge la aproximativ 43.500 de euro, fără asigurare, înmatriculare, încărcare și alte cheltuieli de exploatare. Calculul presupune că abonamentul rămâne la același tarif, lucru pe care Tesla nu îl garantează.