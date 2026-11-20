Firma operează sub denumirea comercială Euro Riva Market și a avut mai multe magazine în Valea Jiului. Unul dintre punctele de vânzare este situat în Petroșani, pe strada Avram Iancu.

Legătura Monicăi Iacob-Ridzi cu această afacere este mai veche decât cariera sa politică. Potrivit CV-ului său, între 1995 și 2004 a ocupat mai multe funcții în cadrul societății, de la contabil și șef al biroului de contabilitate până la director de resurse umane și director general.

Societatea a fost înființată în 1999, iar fostul ministru a deținut în trecut și părți sociale, la care a renunțat înainte de preluarea funcției guvernamentale.

Ce cifră de afaceri și ce profit a raportat compania

Datele financiare aferente anului 2025 arată că Euro Riva Serv SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 11.926.429 de lei, echivalentul a aproximativ 2,4 milioane de euro. Profitul net a fost de 662.706 lei, iar numărul mediu de angajați s-a situat la 17 persoane. Comparativ, în 2024, compania raportase afaceri de 11,76 milioane de lei și un profit net de aproximativ 487.000 de lei.

Evoluția este vizibilă și față de anul 2020, când cifra de afaceri era de 7,17 milioane de lei, iar profitul net de aproximativ 424.000 de lei.

Aceste valori reprezintă rezultatele financiare ale societății, nu veniturile personale ale Monicăi Iacob-Ridzi. Cifra de afaceri indică valoarea vânzărilor realizate, în timp ce profitul net reprezintă suma rămasă după deducerea cheltuielilor și a impozitelor.

Informațiile publice consultate nu permit stabilirea salariului încasat în prezent de fostul ministru.