Ce afacere conduce Monica Iacob-Ridzi după retragerea din politică. Firma a raportat venituri de peste 7 milioane de lei
Monica Iacob-Ridzi, fost ministru al Tineretului și Sportului, și-a continuat activitatea profesională în mediul privat după condamnarea și executarea unei pedepse cu închisoarea în dosarul „2 Mai”. Revenită la Petroșani, aceasta a fost implicată în conducerea unei firme din domeniul comerțului alimentar, societate care a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de aproape 12 milioane de lei. Numele fostului demnitar a revenit în atenția publică în martie 2026, după o investigație privind presupuse intervenții în competițiile de tenis pentru juniori.
Ce afacere conduce Monica Iacob-Ridzi după retragerea din politică
După eliberarea din penitenciar, Monica Iacob-Ridzi s-a întors în Petroșani, localitatea în care soțul său, Tiberiu Iacob-Ridzi, ocupă funcția de primar. Potrivit informațiilor publicate anterior de Fanatik, fostul ministru a revenit în conducerea societății Euro Riva Serv SRL, companie care desfășoară activități de comerț cu amănuntul, în principal cu produse alimentare, băuturi și tutun.
Firma operează sub denumirea comercială Euro Riva Market și a avut mai multe magazine în Valea Jiului. Unul dintre punctele de vânzare este situat în Petroșani, pe strada Avram Iancu.
Legătura Monicăi Iacob-Ridzi cu această afacere este mai veche decât cariera sa politică. Potrivit CV-ului său, între 1995 și 2004 a ocupat mai multe funcții în cadrul societății, de la contabil și șef al biroului de contabilitate până la director de resurse umane și director general.
Societatea a fost înființată în 1999, iar fostul ministru a deținut în trecut și părți sociale, la care a renunțat înainte de preluarea funcției guvernamentale.
Ce cifră de afaceri și ce profit a raportat compania
Datele financiare aferente anului 2025 arată că Euro Riva Serv SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 11.926.429 de lei, echivalentul a aproximativ 2,4 milioane de euro. Profitul net a fost de 662.706 lei, iar numărul mediu de angajați s-a situat la 17 persoane. Comparativ, în 2024, compania raportase afaceri de 11,76 milioane de lei și un profit net de aproximativ 487.000 de lei.
Evoluția este vizibilă și față de anul 2020, când cifra de afaceri era de 7,17 milioane de lei, iar profitul net de aproximativ 424.000 de lei.
Aceste valori reprezintă rezultatele financiare ale societății, nu veniturile personale ale Monicăi Iacob-Ridzi. Cifra de afaceri indică valoarea vânzărilor realizate, în timp ce profitul net reprezintă suma rămasă după deducerea cheltuielilor și a impozitelor.
Informațiile publice consultate nu permit stabilirea salariului încasat în prezent de fostul ministru.
Condamnarea în dosarul „2 Mai” și revenirea în mediul privat
Monica Iacob-Ridzi a ocupat funcția de ministru al Tineretului și Sportului în Guvernul Emil Boc, după o carieră politică în care a fost deputat și europarlamentar. În 2015, a fost condamnată definitiv la cinci ani de închisoare în dosarul privind organizarea manifestărilor de Ziua Tineretului din 2009.
Anchetatorii au stabilit că fonduri publice au fost utilizate nelegal pentru plata unor servicii, prejudiciul estimat fiind de peste 600.000 de euro.
Fostul ministru a executat aproximativ doi ani și opt luni din pedeapsă, fiind eliberată condiționat în noiembrie 2017. După ieșirea din penitenciar, nu a mai revenit în prim-planul politicii naționale, orientându-se către activitatea economică din Petroșani.
Noi acuzații privind competițiile sportive pentru juniori
În martie 2026, numele Monicăi Iacob-Ridzi a reapărut în spațiul public, în urma unei investigații publicate de Gazeta Sporturilor. Publicația a relatat că fostul ministru și soțul său ar fi exercitat presiuni asupra unor antrenori și organizatori de competiții pentru a favoriza participarea fiicei lor la turneele de tenis.
Gabriel Băluș, unul dintre antrenorii citați în investigație, a susținut că i s-ar fi promis o majorare salarială în schimbul îndepărtării unor sportive.
„Mi-au spus că îmi măresc salariul dacă le dau afară pe sportive, că-mi fac 5.000 de lei, că mă vor apăra ei de presă dacă se scrie ceva”, a declarat acesta pentru GSP.
Cazul ridică întrebări privind respectarea regulilor de competiție și independența antrenorilor în cadrul structurilor sportive susținute din fonduri publice.
Ulterior publicării investigației, Monica Iacob-Ridzi a respins acuzațiile, calificându-le drept „minciuni”. Afirmațiile prezentate în ancheta jurnalistică nu trebuie confundate cu fapte stabilite printr-o hotărâre judecătorească.