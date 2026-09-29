Tesla Optimus se lovește de o problemă neașteptată: mâinile robotului sunt prea greu de produs și de întreținut

Tesla produce sute de roboți pe săptămână, dar ținta este mult mai mare

În august, Tesla a ajuns să producă câteva sute de roboți Optimus pe săptămână, după ce în trimestrul al doilea fabrica asambla doar câteva zeci în fiecare săptămână, în cadrul producției de test. Compania urmărește să ajungă la o linie automatizată capabilă să producă peste 1.000 de roboți pe săptămână până la finalul lui 2026. Pe termen mai lung, ținta este de aproximativ 20.000 de unități pe săptămână.

Problema este că o mare parte dintre roboții produși nu ajung încă la clienți. Mașinile sunt folosite în principal de Tesla pentru testare, antrenarea sistemelor AI și colectarea de date. Roboții care lucrează în fabricile companiei sunt limitați, de asemenea, la sarcini bine definite și desfășurate în condiții controlate, în loc să funcționeze ca mașini capabile să se adapteze liber la activități diferite.

Trecerea de la producția auto la roboți s-a făcut deja la Fremont. În luna mai, Tesla a oprit liniile pentru Model S și Model X și a mutat angajați și ingineri către programul Optimus, în timp ce fabrica a fost adaptată pentru producția robotului.

Mâna lui Optimus are peste 100 de componente mici

Una dintre cele mai complicate probleme este construcția mâinii. Mâna și antebrațul lui Optimus V3 au peste 100 de șuruburi și alte componente de dimensiuni mici, iar o parte importantă a asamblării se face încă manual. Componentele trebuie poziționate cu o precizie foarte mare, iar echipamentele automate de pe linie nu reușesc întotdeauna să le alinieze corect.

Situația duce la mai multe exemplare care necesită reparații sau intervenții după ieșirea de pe linia de producție. Echipamentele dezvoltate pentru noua linie pot întâmpina, la rândul lor, probleme atunci când viteza de producție crește.

Fiabilitatea mâinii reprezintă o altă dificultate. Potrivit surselor citate de The Information, unii dintre senzorii tactili ai robotului au avut probleme de funcționare. În loc să fie înlocuită întreaga mână atunci când apare o defecțiune, Tesla dezvoltă un sistem numit „sensing glove”, care concentrează senzorii tactili într-o componentă ce poate fi schimbată separat. Compania intenționează să introducă soluția pe următoarea versiune a robotului.

Complexitatea mâinii nu afectează doar producția. Ea contribuie și la creșterea costurilor și la întârzierile dezvoltării celei mai noi versiuni Optimus. Tesla trebuie în continuare să ajusteze designul robotului în timp ce pregătește liniile de producție, pentru ca acesta să poată fi fabricat în volume mari.