Tesla Optimus se lovește de o problemă neașteptată: mâinile robotului sunt prea greu de produs și de întreținut
Tesla a accelerat producția robotului umanoid Optimus, însă trecerea de la prototipuri la fabricarea la scară mare scoate la iveală probleme importante. Compania produce acum câteva sute de roboți pe săptămână, de aproximativ zece ori mai mulți decât în trimestrul al doilea, dar ritmul este încă departe de obiectivele stabilite pentru finalul anului.
Una dintre cele mai dificile componente s-a dovedit a fi chiar mâna robotului. Potrivit informațiilor publicate de The Information, Tesla întâmpină probleme atât la asamblarea acesteia, cât și la fiabilitatea senzorilor și la rezistența necesară pentru utilizarea repetată. Situația complică planurile companiei de a transforma Optimus într-un produs fabricat în volume foarte mari.
Tesla produce sute de roboți pe săptămână, dar ținta este mult mai mare
În august, Tesla a ajuns să producă câteva sute de roboți Optimus pe săptămână, după ce în trimestrul al doilea fabrica asambla doar câteva zeci în fiecare săptămână, în cadrul producției de test. Compania urmărește să ajungă la o linie automatizată capabilă să producă peste 1.000 de roboți pe săptămână până la finalul lui 2026. Pe termen mai lung, ținta este de aproximativ 20.000 de unități pe săptămână.
Problema este că o mare parte dintre roboții produși nu ajung încă la clienți. Mașinile sunt folosite în principal de Tesla pentru testare, antrenarea sistemelor AI și colectarea de date. Roboții care lucrează în fabricile companiei sunt limitați, de asemenea, la sarcini bine definite și desfășurate în condiții controlate, în loc să funcționeze ca mașini capabile să se adapteze liber la activități diferite.
Trecerea de la producția auto la roboți s-a făcut deja la Fremont. În luna mai, Tesla a oprit liniile pentru Model S și Model X și a mutat angajați și ingineri către programul Optimus, în timp ce fabrica a fost adaptată pentru producția robotului.
Mâna lui Optimus are peste 100 de componente mici
Una dintre cele mai complicate probleme este construcția mâinii. Mâna și antebrațul lui Optimus V3 au peste 100 de șuruburi și alte componente de dimensiuni mici, iar o parte importantă a asamblării se face încă manual. Componentele trebuie poziționate cu o precizie foarte mare, iar echipamentele automate de pe linie nu reușesc întotdeauna să le alinieze corect.
Situația duce la mai multe exemplare care necesită reparații sau intervenții după ieșirea de pe linia de producție. Echipamentele dezvoltate pentru noua linie pot întâmpina, la rândul lor, probleme atunci când viteza de producție crește.
Fiabilitatea mâinii reprezintă o altă dificultate. Potrivit surselor citate de The Information, unii dintre senzorii tactili ai robotului au avut probleme de funcționare. În loc să fie înlocuită întreaga mână atunci când apare o defecțiune, Tesla dezvoltă un sistem numit „sensing glove”, care concentrează senzorii tactili într-o componentă ce poate fi schimbată separat. Compania intenționează să introducă soluția pe următoarea versiune a robotului.
Complexitatea mâinii nu afectează doar producția. Ea contribuie și la creșterea costurilor și la întârzierile dezvoltării celei mai noi versiuni Optimus. Tesla trebuie în continuare să ajusteze designul robotului în timp ce pregătește liniile de producție, pentru ca acesta să poată fi fabricat în volume mari.
Optimus are nevoie de zile pentru a învăța unele sarcini
Problemele nu se opresc la partea mecanică. Sistemul AI al lui Optimus încă întâmpină dificultăți atunci când robotul trebuie să generalizeze ceea ce a învățat și să aplice aceleași abilități în situații noi.
Potrivit The Information, robotului îi pot fi necesare câteva zile pentru a învăța chiar și sarcini de bază, iar comportamentul său poate deveni imprevizibil atunci când întâlnește situații pentru care nu a fost antrenat. Tesla a acumulat peste 500.000 de ore de date pentru antrenarea sistemelor Optimus și intenționează să dubleze această cantitate până la sfârșitul anului.
Strategia companiei presupune construirea unei biblioteci de mișcări de bază pe care robotul să le poată combina pentru a executa sarcini noi. Deocamdată, însă, Optimus nu poate fi tratat ca un robot universal capabil să primească o sarcină nouă și să o execute imediat.
Tesla ia în calcul și o primă etapă de comercializare în care roboții să fie furnizați unor companii selectate, cu fabrici sau depozite asemănătoare celor în care sunt deja testați. În acest fel, compania ar putea colecta mai multe date din utilizarea reală și ar putea adapta AI-ul înainte de o extindere mai largă.
Planurile lui Elon Musk pentru Optimus au rămas în urmă
Problemele actuale pun presiune pe un proiect pentru care Elon Musk a făcut în ultimii ani mai multe estimări ambițioase. În ianuarie 2025, CEO-ul Tesla spunea că firma va construi aproximativ 10.000 de roboți Optimus în acel an și că mai multe mii dintre ei vor face activități utile.
Între timp, Tesla urmărește acum să ajungă la peste 1.000 de roboți pe săptămână până la finalul lui 2026, în timp ce obiectivul pe termen lung este de aproximativ 20.000 pe săptămână. Diferența dintre producția actuală, de câteva sute de unități pe săptămână, și această țintă rămâne considerabilă.
The Information notează că Optimus V3 produs în prezent la Fremont nu este încă exact versiunea destinată comercializării. Modelul care va ajunge la clienți trebuie să îndeplinească cerințe mai stricte de fiabilitate și durabilitate. Musk a recunoscut, de altfel, că extinderea producției Optimus este una dintre cele mai dificile probleme de fabricație cu care s-a confruntat Tesla.
Pentru moment, compania încearcă să rezolve simultan problemele de producție, furnizare a componentelor, rezistență a mâinilor și dezvoltare a AI-ului. Iar până când aceste probleme sunt rezolvate, drumul de la câteva sute de roboți testați intern la 20.000 de unități produse săptămânal rămâne unul foarte lung.