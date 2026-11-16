Pentru a solicita finanțarea, proprietarul trebuie să dețină un contract de prosumator și certificatul de racordare aferent instalației, iar energia produsă trebuie să fie destinată consumului casnic, nu desfășurării unor activități economice.

Dacă la aceeași adresă funcționează și o activitate economică, aceasta nu exclude automat solicitantul, însă consumul aferent activității respective trebuie să fie contorizat separat de cel al locuinței.

Prin urmare, cei avantajați direct sunt proprietarii care au investit deja în producerea propriei electricități, dar care nu dispun de baterii pentru păstrarea surplusului de energie.

Cât plătește statul și cât trebuie să achite proprietarul

Finanțarea poate acoperi maximum 75% din valoarea proiectului, fără să depășească plafonul de 15.000 de lei, TVA inclusă, ceea ce înseamnă că beneficiarul trebuie să suporte din fonduri proprii cel puțin 25% din investiție. De exemplu, pentru un sistem de stocare care costă 20.000 de lei, statul poate acoperi 15.000 de lei, iar proprietarul va achita diferența de 5.000 de lei.

Dacă investiția ajunge la 24.000 de lei, contribuția statului rămâne limitată la 15.000 de lei, astfel că beneficiarul va trebui să plătească 9.000 de lei.

Bateriile trebuie să aibă o capacitate de minimum 10 kWh, iar costul eligibil standard este limitat la 1.500 de lei pentru fiecare kWh instalat, TVA inclusă. Finanțarea poate include atât echipamentele, cât și montajul și punerea lor în funcțiune.

Când încep înscrierile și ce documente trebuie pregătite

Prima etapă a programului a început luni, 16 noiembrie, la ora 10:00, și este destinată validării instalatorilor, care se pot înscrie până vineri, 20 noiembrie, la ora 23:59.