Statul plătește trei sferturi din costul bateriilor pentru panouri solare. Cine este eligibil și ce documente trebuie depuse
Românii care și-au instalat panouri fotovoltaice și produc energie electrică pentru propriile locuințe ar putea beneficia de o nouă finanțare pentru achiziția bateriilor de stocare, printr-un program cu un buget total de 400 de milioane de lei. Sprijinul poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar și poate acoperi până la 75% din costul investiției, însă accesarea banilor presupune îndeplinirea unor condiții tehnice și depunerea unui dosar în perioada stabilită de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), potrivit calendarului prezentat de Adevărul.
Cine poate primi cei 15.000 de lei de la stat
Programul se adresează persoanelor fizice care au deja instalate panouri fotovoltaice și dețin statutul de prosumator, adică produc energie electrică pentru consumul propriu și pot livra surplusul în rețeaua publică.
Pentru a solicita finanțarea, proprietarul trebuie să dețină un contract de prosumator și certificatul de racordare aferent instalației, iar energia produsă trebuie să fie destinată consumului casnic, nu desfășurării unor activități economice.
Dacă la aceeași adresă funcționează și o activitate economică, aceasta nu exclude automat solicitantul, însă consumul aferent activității respective trebuie să fie contorizat separat de cel al locuinței.
Prin urmare, cei avantajați direct sunt proprietarii care au investit deja în producerea propriei electricități, dar care nu dispun de baterii pentru păstrarea surplusului de energie.
Cât plătește statul și cât trebuie să achite proprietarul
Finanțarea poate acoperi maximum 75% din valoarea proiectului, fără să depășească plafonul de 15.000 de lei, TVA inclusă, ceea ce înseamnă că beneficiarul trebuie să suporte din fonduri proprii cel puțin 25% din investiție. De exemplu, pentru un sistem de stocare care costă 20.000 de lei, statul poate acoperi 15.000 de lei, iar proprietarul va achita diferența de 5.000 de lei.
Dacă investiția ajunge la 24.000 de lei, contribuția statului rămâne limitată la 15.000 de lei, astfel că beneficiarul va trebui să plătească 9.000 de lei.
Bateriile trebuie să aibă o capacitate de minimum 10 kWh, iar costul eligibil standard este limitat la 1.500 de lei pentru fiecare kWh instalat, TVA inclusă. Finanțarea poate include atât echipamentele, cât și montajul și punerea lor în funcțiune.
Când încep înscrierile și ce documente trebuie pregătite
Prima etapă a programului a început luni, 16 noiembrie, la ora 10:00, și este destinată validării instalatorilor, care se pot înscrie până vineri, 20 noiembrie, la ora 23:59.
Pentru persoanele fizice, depunerea cererilor va începe pe 20 noiembrie, la ora 10:00, și se va încheia pe 25 noiembrie, la ora 23:59, toate documentele urmând să fie transmise online, prin aplicația AFM. Calendarul a fost confirmat de Ministerul Mediului.
Astfel, solicitanții trebuie să pregătească actul de identitate, certificatele de atestare fiscală eliberate de ANAF și de primăria de domiciliu, contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.
Dacă sistemul va fi instalat la o altă adresă decât cea de domiciliu, este necesar și certificatul fiscal eliberat de primăria localității în care se află imobilul. Cererea de finanțare trebuie descărcată din aplicație, completată și încărcată fără semnătură, conform instrucțiunilor AFM.
Cum ajută bateriile la reducerea facturilor
Principalul avantaj al unui sistem de stocare este posibilitatea de a folosi seara sau noaptea o parte din electricitatea produsă de panourile fotovoltaice în timpul zilei, în loc ca gospodăria să cumpere întreaga cantitate necesară din rețea.
De exemplu, o familie care produce mai multă energie la prânz decât consumă poate păstra surplusul în baterii și îl poate utiliza ulterior pentru iluminat, electrocasnice sau alte nevoi ale locuinței. Astfel, economiile efective depind însă de producția panourilor, consumul gospodăriei, capacitatea bateriei și condițiile contractului de prosumator.
Pentru românii interesați de finanțare, primul pas este verificarea eligibilității și pregătirea documentelor înainte de 20 noiembrie, deoarece perioada de înscriere este scurtă, iar depunerea cererii nu garantează automat obținerea banilor.
Ghidul oficial și informațiile despre înscriere pot fi consultate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.