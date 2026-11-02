Tesla recunoaște o problemă a sistemului Full Self-Driving și își schimbă strategia. Soluția vine dintr-o tehnologie criticată de Elon Musk
Tesla a susținut ani la rând că sistemele sale de conducere automatizată pot progresa în principal prin intermediul camerelor video și al inteligenței artificiale, fără să depindă de hărți extrem de detaliate ale fiecărui drum. Abordarea a fost prezentată drept un avantaj față de soluțiile concurente, precum cele utilizate de Waymo.
Acum, compania americană confirmă că dezvoltă propriul sistem de cartografiere bazat pe inteligență artificială, pentru a îmbunătăți funcționarea Full Self-Driving. Anunțul a fost făcut de Ashok Elluswamy, vicepreședinte responsabil de inteligența artificială la Tesla, în cadrul conferinței dedicate rezultatelor financiare din trimestrul al treilea al anului 2026.
De ce Tesla are nevoie de propriile hărți pentru Full Self-Driving
În timpul sesiunii de întrebări adresate conducerii Tesla, un investitor a semnalat trei probleme recurente ale sistemului Full Self-Driving: recunoașterea limitelor de viteză, alegerea traseelor și gestionarea parcării. Acesta a întrebat de ce Tesla continuă să depindă de informații cartografice externe, în loc să dezvolte o soluție proprie.
Ashok Elluswamy a confirmat că producătorul construiește o nouă arhitectură de navigație și cartografiere bazată pe inteligență artificială. Potrivit explicațiilor sale, sistemul va utiliza informațiile colectate de flota de automobile Tesla pentru a îmbunătăți rutele și pentru a anticipa mai bine preferințele șoferilor.
Noua soluție va include și interacțiune vocală. Utilizatorii ar urma să poată solicita trasee alternative sau să comunice anumite preferințe, iar sistemul de navigație va adapta recomandările în funcție de istoricul deplasărilor și de datele colectate.
Primele funcționalități sunt programate să apară odată cu versiunea 15 a sistemului FSD, concentrându-se inițial asupra etapelor de început și de final ale unei călătorii. Ulterior, Tesla intenționează să extindă tehnologia pentru navigație, selectarea destinațiilor și parcare.
Această schimbare este interesantă deoarece Elon Musk a criticat în trecut dependența sistemelor autonome de hărți de înaltă precizie. În 2019, în cadrul prezentării Tesla Autonomy Day, directorul companiei a argumentat că asemenea soluții pot deveni vulnerabile atunci când mediul rutier se modifică.
Există însă o diferență tehnică importantă între hărțile de navigație obișnuite, hărțile de înaltă definiție construite cu ajutorul senzorilor LiDAR și noua arhitectură bazată pe inteligență artificială descrisă de Tesla. Anunțul nu demonstrează că producătorul va copia integral sistemul Waymo.
Hărțile ar putea rezolva una dintre cele mai frustrante probleme ale Tesla
Recunoașterea limitelor de viteză este o provocare importantă pentru sistemele moderne de asistență. Un indicator rutier poate fi acoperit, deteriorat sau amplasat într-un loc dificil de observat, iar interpretarea exclusiv vizuală nu funcționează perfect în toate situațiile.
Un studiu realizat de o organizație belgiană de siguranță rutieră a semnalat în 2026 probleme ale sistemului FSD în anumite zone limitate la 30 km/h din Bruxelles. În condițiile analizate, vehiculele au depășit frecvent limita aplicabilă, ceea ce arată importanța verificării informațiilor despre drum.
Combinarea datelor provenite din camere cu informații cartografice actualizate poate oferi un mecanism suplimentar de verificare. Totuși, nici hărțile nu sunt perfecte. Lucrările rutiere, restricțiile temporare și modificările recente ale semnalizării pot crea diferențe între informațiile memorate și situația reală.
Pentru România, problema este relevantă mai ales pe drumurile unde limitele de viteză se schimbă frecvent sau unde semnalizarea este neuniformă. Un sistem care interpretează corect indicatoarele și le compară cu informațiile cartografice ar putea reduce unele erori de navigație.
În prezent, Full Self-Driving (Supervised) rămâne un sistem care necesită supravegherea activă a șoferului. Denumirea sa comercială nu trebuie confundată cu autorizarea conducerii complet autonome pe orice drum.
Strategia Tesla se apropie într-o anumită măsură de filosofia altor dezvoltatori de tehnologii autonome, care combină senzorii cu informații despre infrastructura rutieră. Diferențele de precizie, acoperire și mod de utilizare a hărților pot rămâne însă semnificative.
Anunțul arată că Tesla încearcă să rezolve probleme practice ale sistemului său și acceptă rolul tot mai important al informațiilor cartografice. Rămâne de demonstrat cât de mult vor îmbunătăți noile funcții comportamentul automobilelor în trafic real.
Pentru utilizatori, rezultatul contează mai mult decât filosofia tehnologică: un sistem de navigație performant trebuie să recunoască limitele de viteză, să aleagă trasee corecte și să gestioneze situațiile obișnuite fără comportamente imprevizibile.