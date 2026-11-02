Tesla recunoaște o problemă a sistemului Full Self-Driving și își schimbă strategia. Soluția vine dintr-o tehnologie criticată de Elon Musk

De ce Tesla are nevoie de propriile hărți pentru Full Self-Driving

În timpul sesiunii de întrebări adresate conducerii Tesla, un investitor a semnalat trei probleme recurente ale sistemului Full Self-Driving: recunoașterea limitelor de viteză, alegerea traseelor și gestionarea parcării. Acesta a întrebat de ce Tesla continuă să depindă de informații cartografice externe, în loc să dezvolte o soluție proprie.

Ashok Elluswamy a confirmat că producătorul construiește o nouă arhitectură de navigație și cartografiere bazată pe inteligență artificială. Potrivit explicațiilor sale, sistemul va utiliza informațiile colectate de flota de automobile Tesla pentru a îmbunătăți rutele și pentru a anticipa mai bine preferințele șoferilor.

Noua soluție va include și interacțiune vocală. Utilizatorii ar urma să poată solicita trasee alternative sau să comunice anumite preferințe, iar sistemul de navigație va adapta recomandările în funcție de istoricul deplasărilor și de datele colectate.

Primele funcționalități sunt programate să apară odată cu versiunea 15 a sistemului FSD, concentrându-se inițial asupra etapelor de început și de final ale unei călătorii. Ulterior, Tesla intenționează să extindă tehnologia pentru navigație, selectarea destinațiilor și parcare.

Această schimbare este interesantă deoarece Elon Musk a criticat în trecut dependența sistemelor autonome de hărți de înaltă precizie. În 2019, în cadrul prezentării Tesla Autonomy Day, directorul companiei a argumentat că asemenea soluții pot deveni vulnerabile atunci când mediul rutier se modifică.

Există însă o diferență tehnică importantă între hărțile de navigație obișnuite, hărțile de înaltă definiție construite cu ajutorul senzorilor LiDAR și noua arhitectură bazată pe inteligență artificială descrisă de Tesla. Anunțul nu demonstrează că producătorul va copia integral sistemul Waymo.

Hărțile ar putea rezolva una dintre cele mai frustrante probleme ale Tesla

Recunoașterea limitelor de viteză este o provocare importantă pentru sistemele moderne de asistență. Un indicator rutier poate fi acoperit, deteriorat sau amplasat într-un loc dificil de observat, iar interpretarea exclusiv vizuală nu funcționează perfect în toate situațiile.