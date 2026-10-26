O Tesla a intrat în plin într-o mașină de poliție. Șoferul susține că dormea cu sistemul autonom FSD activat

Accidentul s-a produs într-o zonă închisă circulației și semnalizată de poliție

Incidentul a avut loc în noaptea de 13 octombrie 2026, cu puțin înainte de miezul nopții. Echipajele California Highway Patrol interveniseră anterior la un accident mortal, în care un tânăr de 19 ani, aflat într-o Honda Civic, își pierduse viața după o coliziune cu un Chevrolet Tahoe.

Patru benzi de circulație fuseseră închise pentru intervenție. Zona era semnalizată cu conuri, dispozitive luminoase și vehicule de urgență având girofarurile activate.

Potrivit autorităților, Tesla a pătruns în perimetrul restricționat cu viteză de autostradă și a lovit din spate un Dodge Charger al poliției. Doi agenți se aflau în interiorul autospecialei și au suferit răni grave. Aceștia au primit îngrijiri medicale, iar ulterior au fost externați. Conducătorul Tesla a suferit leziuni ușoare.

Camerele instalate pe autospeciala lovită și pe un alt vehicul au surprins accidentul. Înregistrările arată impactul, dar nu demonstrează singure dacă funcția Full Self-Driving controla efectiv automobilul în acel moment.

Anchetatorii urmează să stabilească mecanismul exact al accidentului, inclusiv dacă sistemele electronice ale vehiculului erau activate și dacă au încercat să frâneze sau să avertizeze conducătorul auto.

De ce Full Self-Driving nu înseamnă că poți dormi la volan

Denumirea comercială Full Self-Driving poate sugera o autonomie completă, dar tehnologia Tesla FSD Supervised este clasificată drept sistem de asistență de nivel SAE 2. Acest nivel presupune supraveghere permanentă din partea șoferului.

Mașina poate executa anumite operațiuni de accelerație, frânare și direcție, însă persoana aflată la volan trebuie să urmărească traficul și să poată interveni imediat.