O Tesla a intrat în plin într-o mașină de poliție. Șoferul susține că dormea cu sistemul autonom FSD activat
Un automobil care poate menține singur viteza, distanța față de vehiculul din față și direcția de deplasare poate crea o impresie periculoasă: aceea că șoferul nu mai trebuie să fie atent. Tehnologiile moderne de asistență au devenit tot mai performante, însă responsabilitatea conducerii nu a dispărut. Un accident produs în California arată cât de grave pot deveni consecințele atunci când această diferență este ignorată.
Doi polițiști americani au fost grav răniți după ce o Tesla a lovit autospeciala în care se aflau, pe autostrada Interstate 80, în apropierea orașului Fairfield. Șoferul automobilului electric, un tânăr de 22 de ani, le-a declarat anchetatorilor că adormise la volan și că sistemul Full Self-Driving era activ în momentul coliziunii. Afirmația referitoare la funcționarea sistemului nu fusese confirmată independent prin datele tehnice ale vehiculului la momentul relatării.
Accidentul s-a produs într-o zonă închisă circulației și semnalizată de poliție
Incidentul a avut loc în noaptea de 13 octombrie 2026, cu puțin înainte de miezul nopții. Echipajele California Highway Patrol interveniseră anterior la un accident mortal, în care un tânăr de 19 ani, aflat într-o Honda Civic, își pierduse viața după o coliziune cu un Chevrolet Tahoe.
Patru benzi de circulație fuseseră închise pentru intervenție. Zona era semnalizată cu conuri, dispozitive luminoase și vehicule de urgență având girofarurile activate.
Potrivit autorităților, Tesla a pătruns în perimetrul restricționat cu viteză de autostradă și a lovit din spate un Dodge Charger al poliției. Doi agenți se aflau în interiorul autospecialei și au suferit răni grave. Aceștia au primit îngrijiri medicale, iar ulterior au fost externați. Conducătorul Tesla a suferit leziuni ușoare.
Camerele instalate pe autospeciala lovită și pe un alt vehicul au surprins accidentul. Înregistrările arată impactul, dar nu demonstrează singure dacă funcția Full Self-Driving controla efectiv automobilul în acel moment.
Anchetatorii urmează să stabilească mecanismul exact al accidentului, inclusiv dacă sistemele electronice ale vehiculului erau activate și dacă au încercat să frâneze sau să avertizeze conducătorul auto.
De ce Full Self-Driving nu înseamnă că poți dormi la volan
Denumirea comercială Full Self-Driving poate sugera o autonomie completă, dar tehnologia Tesla FSD Supervised este clasificată drept sistem de asistență de nivel SAE 2. Acest nivel presupune supraveghere permanentă din partea șoferului.
Mașina poate executa anumite operațiuni de accelerație, frânare și direcție, însă persoana aflată la volan trebuie să urmărească traficul și să poată interveni imediat.
Tesla utilizează inclusiv o cameră interioară pentru monitorizarea atenției conducătorului. Sistemul poate genera avertismente și poate limita utilizarea asistenței atunci când detectează lipsa atenției, dar asemenea mecanisme nu trebuie confundate cu o garanție că șoferul nu poate adormi sau că mașina va evita orice obstacol.
Accidentul din Fairfield readuce în discuție o problemă identificată de autoritățile americane de mai mulți ani: accidentele în care automobile Tesla au lovit vehicule ale serviciilor de urgență oprite pe șosea.
În 2021, autoritatea americană NHTSA a deschis o investigație privind asemenea incidente. În decembrie 2023, Tesla a inițiat o campanie de rechemare pentru peste două milioane de automobile, remedierea fiind realizată prin actualizări software menite să îmbunătățească avertizările privind atenția șoferului.
Pentru conducătorii auto din România, cazul este relevant dincolo de marca Tesla. Numeroase automobile moderne, inclusiv modele accesibile, dispun de cruise control adaptiv, asistență pentru păstrarea benzii și frânare automată de urgență.
Niciuna dintre aceste funcții nu transformă automat vehiculul într-un automobil care poate fi lăsat nesupravegheat. Dacă folosești asemenea sisteme, responsabilitatea de a urmări drumul și de a reacționa la pericole rămâne a ta.
Accidentul american evidențiază diferența dintre capacitatea tehnică a unei mașini de a executa unele manevre și dreptul șoferului de a renunța la control. Evoluția software-ului nu elimină această obligație.