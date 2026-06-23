Tesla are procese de 12,5 miliarde de euro pe subiect, dar își promovează sistemul FSD cu șoferi care nu sunt atenți la drum

Primul exemplu este un clip în care un șofer face espresso la volan în timp ce FSD Supervised conduce. Tesla a distribuit materialul pe X, cu un mesaj care sugera că sistemul te poate duce oriunde vrei și îți recomandă să îl încerci. Pe ecran există o notă mică despre supravegherea activă necesară, dar imaginea principală spune cu totul altceva: șoferul are mâinile și atenția ocupate cu o activitate care nu are legătură cu condusul.

Problema nu este doar marketingul, ci mesajul transmis șoferilor

Un disclaimer discret nu poate contrazice complet un clip viral. Dacă imaginea arată un șofer care face cafea în timp ce mașina conduce, iar mesajul este „încearcă și tu”, publicul va reține spectacolul, nu nota juridică. Aici apare problema majoră pentru Tesla: compania își construiește vânzările printr-o imagine apropiată de autonomie, dar își construiește apărarea legală pe ideea că sistemul nu este autonom.

Această dualitate a urmărit Tesla ani la rând. Numele Full Self-Driving a fost criticat tocmai pentru că sugerează mai mult decât livrează tehnologia. Chiar dacă produsul este prezentat oficial ca „Supervised”, mulți utilizatori pot interpreta performanțele sistemului ca pe o invitație la relaxarea atenției. Într-o mașină care accelerează, frânează, virează și schimbă benzi singură, diferența dintre asistență și autonomie devine greu de înțeles pentru unii șoferi.

Al doilea clip problematic vine din Europa. Tesla Europe a publicat un material care celebra aprobarea FSD în Danemarca, iar Elon Musk l-a distribuit mai departe. Numai că presa daneză a analizat imaginile filmate în Copenhaga și a identificat mai multe încălcări ale regulilor de circulație: rulare pe bandă de autobuz, viraj interzis, ignorarea unui indicator de acces interzis, intrarea pe o stradă închisă traficului auto și rulare pe o pistă de biciclete.

Pentru orice șofer român obișnuit cu haosul urban din București, Cluj sau Iași, astfel de greșeli par imediat grave. Un sistem de asistență care confundă zone interzise, benzi dedicate sau spații pentru biciclete nu este doar imperfect, ci potențial periculos dacă șoferul nu intervine rapid. Exact aici revine problema supravegherii permanente.

Procesele pot deveni mai greu de câștigat

Tesla a primit deja o lovitură serioasă în cazul Benavides, unde un juriu a acordat despăgubiri de 243 de milioane de dolari, adică aproximativ 209 milioane de euro, într-un proces legat de un accident fatal cu Autopilot. Un judecător federal a menținut verdictul în februarie 2026, după ce Tesla încercase să îl răstoarne. Compania respinsese anterior o ofertă de soluționare de 60 de milioane de dolari, adică aproximativ 52 de milioane de euro.

Acest context face ca noile clipuri să fie și mai delicate. În instanță, Tesla poate argumenta că șoferii sunt responsabili și că sistemul cere supraveghere. Dar avocații reclamanților pot arăta materialele oficiale ale companiei, în care sistemul este promovat într-un mod care pare să încurajeze exact lipsa de atenție. Este greu să convingi un juriu că ai avertizat suficient utilizatorii, dacă propriul tău marketing le arată alt comportament.