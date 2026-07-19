Tesla ar putea folosi camera din habitaclu ca să îți verifice identitatea înainte de FSD
Tesla pregătește posibilitatea ca sistemul Full Self-Driving să fie activat numai după verificarea identității persoanei aflate la volan. Indiciile au fost descoperite în codul celei mai recente versiuni a aplicației pentru iPhone, unde apar mesaje referitoare la eșecul unei verificări realizate cu ajutorul camerei din habitaclu.
Funcția nu este disponibilă public în acest moment, iar prezența unor elemente în cod nu garantează că va fi lansată. Totuși, formulările identificate sugerează un sistem prin care mașina ar compara șoferul cu un profil autorizat, iar FSD ar fi blocat dacă identitatea nu poate fi confirmată.
Camera nu ar mai verifica doar atenția șoferului
Indiciile provin din versiunea 4.58.5 a aplicației Tesla pentru iOS, construită pe 27 iunie. În cod apar expresii care pot fi traduse prin „verificarea identității FSD a eșuat” și „afișează dialogul de eșec al verificării identității FSD”.
Până acum, camera amplasată deasupra oglinzii retrovizoare era folosită în principal pentru supravegherea atenției. Sistemul urmărește direcția privirii, poziția capului și semnele că șoferul nu monitorizează drumul. Începând cu anumite versiuni FSD, camera a devenit principalul instrument de verificare, reducând dependența de presiunea exercitată asupra volanului.
Verificarea identității ar avea un scop diferit. Sistemul nu ar încerca doar să afle dacă persoana privește drumul, ci dacă aceasta are permisiunea de a activa funcția. Ar fi o formă de control al accesului, comparabilă conceptual cu profilurile de utilizator de pe un telefon sau computer.
Tesla ar putea folosi tehnologia în mașinile închiriate, în flote, în automobilele folosite de mai mulți membri ai familiei sau în cazul șoferilor adolescenți. Proprietarul ar putea decide ce persoane au acces la FSD și ce utilizatori pot conduce numai cu sistemele convenționale de asistență.
Funcția ar ajuta și serviciul Robotaxi. Camera ar putea confirma că persoana care intră în mașină este cea care a solicitat cursa, reducând riscul ca altcineva să folosească vehiculul sau contul clientului.
Apar întrebări despre confidențialitate și erori
Camera Tesla este un senzor RGB convențional, nu un sistem cu infraroșu și cartografiere tridimensională asemănător tehnologiei Face ID. Din acest motiv, capacitatea sa de a autentifica precis o persoană poate fi limitată de lumină slabă, ochelari de soare, șepci, poziția capului sau murdăria de pe obiectiv.
Chiar și monitorizarea actuală a atenției are limitări. Sistemul poate întâmpina dificultăți dacă habitaclul este întunecat, camera este acoperită sau fața șoferului nu poate fi observată corect. În cazul unei funcții de verificare a identității, un rezultat fals negativ ar putea bloca FSD chiar și pentru un utilizator care a plătit abonamentul.
Pentru utilizatorii din România și din restul Uniunii Europene, o asemenea funcție ar ridica și întrebări privind protecția datelor. Identificarea unei persoane pe baza trăsăturilor feței poate implica prelucrarea unor date biometrice, în funcție de modul tehnic în care este realizată comparația.
Tesla ar trebui să explice clar dacă imaginile sunt procesate exclusiv în mașină, dacă sunt trimise către servere, cât timp sunt păstrate și cine poate avea acces la ele. Ar trebui să existe și o metodă alternativă de autentificare pentru situațiile în care camera nu poate confirma identitatea.
Funcția are și o dimensiune comercială. FSD este oferit în principal ca abonament pe anumite piețe, iar verificarea șoferului ar putea împiedica partajarea accesului între persoane sau folosirea serviciului în afara contului autorizat. În această variantă, camera devine nu doar un instrument de siguranță, ci și unul de control al licenței.
Deocamdată, nu există confirmarea că verificarea va fi activată. Codul unei aplicații poate include funcții aflate în testare, pregătite pentru o lansare ulterioară sau abandonate înainte să ajungă la utilizatori. Pentru ca sistemul să funcționeze, ar fi necesară și o actualizare a software-ului mașinii, nu doar a aplicației de telefon.
Dacă va fi lansată, verificarea identității poate oferi mai mult control proprietarului, dar va trebui să fie suficient de precisă și transparentă încât să nu transforme o funcție de asistență într-un serviciu blocat arbitrar de o cameră care nu recunoaște șoferul.