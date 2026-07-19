Tesla ar putea folosi camera din habitaclu ca să îți verifice identitatea înainte de FSD

Camera nu ar mai verifica doar atenția șoferului

Indiciile provin din versiunea 4.58.5 a aplicației Tesla pentru iOS, construită pe 27 iunie. În cod apar expresii care pot fi traduse prin „verificarea identității FSD a eșuat” și „afișează dialogul de eșec al verificării identității FSD”.

Până acum, camera amplasată deasupra oglinzii retrovizoare era folosită în principal pentru supravegherea atenției. Sistemul urmărește direcția privirii, poziția capului și semnele că șoferul nu monitorizează drumul. Începând cu anumite versiuni FSD, camera a devenit principalul instrument de verificare, reducând dependența de presiunea exercitată asupra volanului.

Verificarea identității ar avea un scop diferit. Sistemul nu ar încerca doar să afle dacă persoana privește drumul, ci dacă aceasta are permisiunea de a activa funcția. Ar fi o formă de control al accesului, comparabilă conceptual cu profilurile de utilizator de pe un telefon sau computer.

Tesla ar putea folosi tehnologia în mașinile închiriate, în flote, în automobilele folosite de mai mulți membri ai familiei sau în cazul șoferilor adolescenți. Proprietarul ar putea decide ce persoane au acces la FSD și ce utilizatori pot conduce numai cu sistemele convenționale de asistență.

Funcția ar ajuta și serviciul Robotaxi. Camera ar putea confirma că persoana care intră în mașină este cea care a solicitat cursa, reducând riscul ca altcineva să folosească vehiculul sau contul clientului.

Apar întrebări despre confidențialitate și erori

Camera Tesla este un senzor RGB convențional, nu un sistem cu infraroșu și cartografiere tridimensională asemănător tehnologiei Face ID. Din acest motiv, capacitatea sa de a autentifica precis o persoană poate fi limitată de lumină slabă, ochelari de soare, șepci, poziția capului sau murdăria de pe obiectiv.

Chiar și monitorizarea actuală a atenției are limitări. Sistemul poate întâmpina dificultăți dacă habitaclul este întunecat, camera este acoperită sau fața șoferului nu poate fi observată corect. În cazul unei funcții de verificare a identității, un rezultat fals negativ ar putea bloca FSD chiar și pentru un utilizator care a plătit abonamentul.