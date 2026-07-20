Trapă panoramică blocată: drenaje, motor sau ghidaje, ce nu trebuie forțat niciodată

Cea mai periculoasă reacție este forțarea geamului cu mâna sau apăsarea repetată a butonului în timp ce motorul se chinuie. Un cablu slăbit poate sări de pe traseu, un ghidaj din plastic se poate rupe, iar panoul se poate ridica neuniform. O problemă de curățare și reglaj se poate transforma astfel într-o reparație care presupune demontarea plafonului interior.

Cum diferențiezi drenajele înfundate de problema mecanismului

Drenajele au rolul de a evacua apa care trece inevitabil de prima garnitură a trapei. Garnitura exterioară nu este concepută să oprească absolut fiecare picătură. Apa ajunsă în cadrul metalic trebuie colectată și condusă prin tuburi amplasate de obicei în stâlpii mașinii.

Semnele unor drenaje înfundate sunt umezeala pe plafon, picături lângă stâlpi, mochetă udă sau apă care apare în apropierea bordului și a portbagajului. Poți verifica evacuarea turnând o cantitate redusă de apă în colțul canalului, cu trapa deschisă. Lichidul ar trebui să apară rapid sub mașină, fără să se acumuleze în ramă.

Nu folosi sârmă rigidă și nu introduce obiecte ascuțite adânc în furtun. Poți perfora tubul sau îl poți desprinde de racord, iar apa va ajunge direct în stâlp. Aerul comprimat folosit cu presiune mare poate produce aceeași problemă. Curățarea se face controlat, cu un cablu flexibil potrivit și cu presiune redusă.

Dacă apa se evacuează, dar trapa se mișcă greu, problema se află mai probabil la ghidaje, cabluri sau motor. Examinează șinele pentru praf, frunze, grăsime întărită și mici obiecte prinse în mecanism. Lubrifiantul vechi poate deveni lipicios și poate crește rezistența, mai ales la frig.

O mișcare sacadată sau un panou care se ridică mai mult pe o parte indică un posibil dezechilibru al mecanismului. În această situație, trapa nu mai trebuie acționată. Dacă un cablu continuă să tragă doar pe o parte, geamul se poate torsiona și poate deteriora ghidajele.

Când motorul și calibrarea sunt principalii suspecți

Un motor obosit poate funcționa bine la începutul cursei și se poate opri când ajunge în zona în care efortul este mai mare. Dacă luminile interioare scad ușor în intensitate în momentul acționării, dar trapa nu se mișcă, motorul poate fi blocat sau mecanismul poate opune o rezistență excesivă.