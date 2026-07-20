Tesla caută ajutor din afara companiei pentru bateriile 4680. Startupurile europene intră direct în fabrica din Berlin
Tesla deschide o parte dintre operațiunile fabricii sale din Grünheide, lângă Berlin, către startupuri care cred că pot rezolva unele dintre cele mai dificile probleme ale producției de baterii. Noul program Cell Giga Challenge le permite companiilor tinere să propună tehnologii care pot fi testate direct pe linia folosită pentru celulele cilindrice 4680, nu doar într-un laborator sau într-o prezentare teoretică.
Pentru Tesla, mișcarea vine într-un moment important. Compania vrea să crească puternic producția europeană de celule, dar programul 4680 a fost până acum unul dintre cele mai complicate proiecte industriale ale sale. Promisiunea inițială era simplă: baterii mai ieftine, mai ușor de produs și capabile să ofere o densitate energetică mai bună. Transformarea acestei idei într-o linie stabilă, rapidă și competitivă s-a dovedit însă mult mai dificilă.
Inițiativa poate fi privită în două moduri. Tesla poate demonstra că folosește inteligent ecosistemul european de inovare, oferind startupurilor acces la o fabrică reală. În același timp, faptul că solicită soluții externe sugerează că mai există probleme pe care echipele proprii nu le-au rezolvat suficient de bine.
Startupurile pot ajunge la un proiect plătit în fabrica Tesla
Cell Giga Challenge este organizată împreună cu o platformă pentru startupuri din regiunea Berlin-Brandenburg. Tesla caută soluții în cinci domenii: materiale, echipamente industriale, operațiuni, automatizare și inteligență artificială. Tehnologiile propuse trebuie să producă îmbunătățiri măsurabile în privința calității, vitezei, costurilor, siguranței sau posibilității de extindere a producției.
Procesul începe cu o aplicație online, urmată de verificarea soluției în raport cu nevoile reale ale fabricii. Echipele selectate participă apoi la interviuri tehnice și la o prezentare în fața reprezentanților Tesla. Cele mai promițătoare companii pot ajunge la discuții pentru un proiect pilot plătit, desfășurat chiar în unitatea de producție din Grünheide.
Pentru un startup industrial, accesul la o asemenea linie poate fi mai valoros decât o finanțare obișnuită. Multe tehnologii pentru baterii funcționează bine în condiții controlate, dar întâmpină probleme când trebuie să producă mii de componente pe oră, cu toleranțe reduse și costuri strict urmărite. O fabrică activă oferă date, ritm și constrângeri imposibil de reprodus complet într-un centru de cercetare.
Aplicațiile sunt deschise până la 24 iulie 2026, iar programul ar trebui să înceapă în august. Tesla nu caută doar idei aflate la început, ci soluții suficient de mature pentru a fi testate în producție și pentru a transforma compania într-un potențial client sau partener comercial.
Fabrica din Berlin trebuie să ajungă la 18 GWh pe an
Tesla urmărește să crească producția de celule de la aproximativ 8 GWh la 18 GWh anual. O asemenea capacitate ar fi suficientă, în funcție de dimensiunea bateriilor, pentru aproximativ 250.000 până la 350.000 de automobile electrice pe an. Compania vrea să construiască în aceeași locație atât celulele, cât și vehiculele în care acestea sunt instalate.
Investiția suplimentară confirmată pentru extinderea operațiunilor este echivalentă cu aproximativ 219 milioane de euro. Alte estimări asociate dezvoltării recente a fabricii vorbesc despre investiții cumulate de peste 306 milioane de euro în ultimele luni, însă valorile includ probabil mai multe proiecte și etape diferite.
Linia ar urma să necesite peste 1.500 de angajați, iar creșterea producției ar trebui să continue până în prima jumătate din 2027. Pentru Europa, proiectul este important deoarece reduce dependența de celulele importate și creează o operațiune integrată într-o regiune în care producătorii auto și furnizorii de baterii investesc masiv.
Programul 4680 a rămas însă dificil pentru Tesla. Compania a apelat în continuare la furnizori precum Panasonic și LG Energy Solution, deși obiectivul său era să producă o parte tot mai mare dintre celule în propriile fabrici. Problemele au fost legate de randament, cost și consistența producției, nu doar de capacitatea teoretică a bateriei.
Pentru industria auto din România, efectul ar putea fi indirect, dar relevant. O producție europeană mai mare poate scurta lanțurile logistice și poate reduce dependența de fabricile asiatice. În același timp, startupurile românești din automatizare, viziune computerizată, materiale sau control industrial pot privi acest tip de program ca pe o posibilitate rară de a ajunge într-o fabrică de baterii de mari dimensiuni.
Miza reală nu este câte echipe se înscriu, ci câte dintre tehnologiile propuse vor ajunge efectiv pe linia de producție. Dacă Tesla reușește să transforme provocarea într-o sursă reală de soluții, programul poate deveni un model pentru alte fabrici europene. Dacă proiectele rămân doar la nivelul prezentărilor, inițiativa va funcționa mai mult ca instrument de recrutare și imagine.