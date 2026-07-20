Tesla caută ajutor din afara companiei pentru bateriile 4680. Startupurile europene intră direct în fabrica din Berlin

Inițiativa poate fi privită în două moduri. Tesla poate demonstra că folosește inteligent ecosistemul european de inovare, oferind startupurilor acces la o fabrică reală. În același timp, faptul că solicită soluții externe sugerează că mai există probleme pe care echipele proprii nu le-au rezolvat suficient de bine.

Startupurile pot ajunge la un proiect plătit în fabrica Tesla

Cell Giga Challenge este organizată împreună cu o platformă pentru startupuri din regiunea Berlin-Brandenburg. Tesla caută soluții în cinci domenii: materiale, echipamente industriale, operațiuni, automatizare și inteligență artificială. Tehnologiile propuse trebuie să producă îmbunătățiri măsurabile în privința calității, vitezei, costurilor, siguranței sau posibilității de extindere a producției.

Procesul începe cu o aplicație online, urmată de verificarea soluției în raport cu nevoile reale ale fabricii. Echipele selectate participă apoi la interviuri tehnice și la o prezentare în fața reprezentanților Tesla. Cele mai promițătoare companii pot ajunge la discuții pentru un proiect pilot plătit, desfășurat chiar în unitatea de producție din Grünheide.

Pentru un startup industrial, accesul la o asemenea linie poate fi mai valoros decât o finanțare obișnuită. Multe tehnologii pentru baterii funcționează bine în condiții controlate, dar întâmpină probleme când trebuie să producă mii de componente pe oră, cu toleranțe reduse și costuri strict urmărite. O fabrică activă oferă date, ritm și constrângeri imposibil de reprodus complet într-un centru de cercetare.

Aplicațiile sunt deschise până la 24 iulie 2026, iar programul ar trebui să înceapă în august. Tesla nu caută doar idei aflate la început, ci soluții suficient de mature pentru a fi testate în producție și pentru a transforma compania într-un potențial client sau partener comercial.

Fabrica din Berlin trebuie să ajungă la 18 GWh pe an

Tesla urmărește să crească producția de celule de la aproximativ 8 GWh la 18 GWh anual. O asemenea capacitate ar fi suficientă, în funcție de dimensiunea bateriilor, pentru aproximativ 250.000 până la 350.000 de automobile electrice pe an. Compania vrea să construiască în aceeași locație atât celulele, cât și vehiculele în care acestea sunt instalate.

Investiția suplimentară confirmată pentru extinderea operațiunilor este echivalentă cu aproximativ 219 milioane de euro. Alte estimări asociate dezvoltării recente a fabricii vorbesc despre investiții cumulate de peste 306 milioane de euro în ultimele luni, însă valorile includ probabil mai multe proiecte și etape diferite.