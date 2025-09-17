Ultima ora
17 sept. 2025 | 09:56
de Vieriu Ionut

Planta pe care nu ai voie să o rupi toamna, în România. Nici nu ştii că este protejată

Planta pe care nu ai voie să o rupi toamna, în România. Nici nu ştii că este protejată
Planta interzisă la cules în România toamna 2025

Toamna aduce cu ea o explozie de culori în natură, dar și reguli stricte pentru cei pasionați de drumeții sau de plante medicinale. În România, există specii protejate prin lege, a căror recoltare este interzisă, chiar dacă mulți turiști nici nu știu acest lucru. Una dintre cele mai cunoscute plante medicinale, ghințura galbenă, intră pe lista speciilor protejate, iar ruperea ei în această perioadă poate aduce sancțiuni severe.

O plantă spectaculoasă din Carpați

Ghințura galbenă (Gentiana lutea) este apreciată atât pentru aspectul său decorativ, cât și pentru proprietățile medicinale. Cu florile sale galbene, vizibile mai ales la final de vară, planta atrage privirile celor care străbat traseele montane.

Aceasta crește în special în Munții Carpați, în zone pietroase și însorite, fiind o prezență distinctă în peisajul montan. Înflorirea are loc în august, însă și în septembrie planta rămâne vizibilă și tentantă pentru cei care obișnuiesc să adune plante medicinale. Tocmai de aceea, autoritățile au stabilit reguli clare privind protecția ei.

De ce este protejată ghințura galbenă

Deși are întrebuințări multiple în medicina tradițională, recoltarea necontrolată a pus specia în pericol de dispariție din unele zone. Din acest motiv, ghințura galbenă este strict protejată în România.

Interdicția de a o rupe este menită să conserve biodiversitatea și să prevină degradarea ecosistemelor alpine. Chiar dacă pare o simplă floare, rolul său în natură este esențial, iar pierderea ei ar afecta echilibrul habitatelor montane.

Amenzi și pedepse pentru cei care încalcă legea

Cei care ignoră legea și rup ghințura galbenă riscă sancțiuni semnificative. Potrivit reglementărilor, amenda poate ajunge până la 5.000 de lei. În cazuri grave, legea prevede chiar și pedepse privative de libertate, cu închisoare de la 1 la 3 luni.

Astfel, simpla tentație de a culege câteva flori se poate transforma într-o problemă juridică serioasă. Regulile sunt aplicabile tuturor, indiferent dacă este vorba de localnici, turiști sau colecționari de plante medicinale.

Riscul necunoscut de turiști

Mulți dintre cei care ajung în drumeții nici nu bănuiesc că ghințura galbenă se află pe lista plantelor protejate. De aceea, este important ca turiștii să fie informați înainte de a porni pe traseele montane și să evite recoltarea ei.

Pe lângă sancțiunile legale, respectarea acestor reguli contribuie și la protejarea frumuseții naturii. Lăsată neatinsă, ghințura galbenă continuă să coloreze zonele montane și să își îndeplinească rolul în ecosistem.

Ghințura galbenă rămâne una dintre cele mai frumoase și valoroase plante din Carpați, dar și una dintre cele mai vulnerabile. Protecția ei prin lege este o măsură necesară pentru a asigura supraviețuirea speciei și pentru a păstra echilibrul natural al munților. Oricât de tentant ar fi să culegi câteva flori, respectarea interdicției este obligatorie, iar consecințele pot fi severe pentru cei care aleg să ignore regulile.

