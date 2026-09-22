Telefoanele mobile în școli, din nou în vizor după rezultatele PISA. Ce au voie și ce nu au voie să facă elevii

În acest context, utilizarea dispozitivelor digitale în timpul programului școlar este din nou discutată. Datele PISA arată că distragerea atenției de către dispozitivele digitale în timpul orelor de Științe este asociată cu rezultate mai slabe.

Diferența raportată pentru România este de 18 puncte, comparativ cu 11 puncte la nivelul mediei OCDE. Ministerul Educației a inclus, printre direcțiile rezultate din analiza PISA, continuarea măsurilor pentru reducerea utilizării dispozitivelor digitale în alte scopuri decât cele educaționale în timpul orelor.

Ce reguli sunt deja în vigoare pentru telefoanele elevilor

În România există deja reguli privind utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor. Statutul elevului prevede că elevii nu pot folosi telefoane mobile sau alte echipamente de comunicații electronice în timpul cursurilor și nici în cadrul activităților educaționale desfășurate în afara școlii. Există însă o excepție importantă: dispozitivele pot fi utilizate în scop educativ dacă profesorul își dă acordul.

Reglementarea stabilește și ce se întâmplă cu dispozitivele pe durata programului. Telefoanele elevilor trebuie depuse într-un spațiu sigur, special amenajat în sala de clasă, la care au acces persoanele prevăzute de regulament.

Dacă un elev nu respectă regulile, telefonul poate fi preluat de personalul didactic sau didactic auxiliar. Dispozitivul trebuie restituit la finalul orelor din ziua respectivă, către părinte sau reprezentantul legal în cazul elevilor minori ori către elev, după caz, în conformitate cu regulamentul intern al școlii.

Regulile sunt și mai stricte în cazul examenelor, olimpiadelor și concursurilor școlare, unde utilizarea telefoanelor mobile sau a altor echipamente de comunicații electronice este interzisă. Există excepții pentru echipamentele pe care elevii cu cerințe educaționale speciale sunt autorizați să le utilizeze.

Pot elevii să folosească telefonul în pauze?

Situația este diferită în timpul pauzelor. Statutul elevului permite utilizarea telefonului în pauze sau în spații autorizate explicit prin regulamentul intern al unității de învățământ. Prin urmare, actualele reguli nu reprezintă o interdicție generală a telefonului pe întreaga perioadă în care elevul se află în școală.