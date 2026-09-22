Telefoanele mobile în școli, din nou în vizor după rezultatele PISA. Ce au voie și ce nu au voie să facă elevii
Folosirea telefoanelor mobile în școli a revenit în atenția publică după publicarea rezultatelor PISA 2025, care indică probleme importante în ceea ce privește competențele elevilor români.
Datele prezentate de Ministerul Educației arată că România a înregistrat o scădere de 16 puncte la Lectură față de evaluarea din 2022, în timp ce rezultatele la Matematică și Științe au rămas relativ apropiate de cele anterioare. Doar 52% dintre elevii români de 15 ani ating cel puțin nivelul minim de competență la Lectură, procentul fiind de 48% la Matematică și 54% la Științe.
În acest context, utilizarea dispozitivelor digitale în timpul programului școlar este din nou discutată. Datele PISA arată că distragerea atenției de către dispozitivele digitale în timpul orelor de Științe este asociată cu rezultate mai slabe.
Diferența raportată pentru România este de 18 puncte, comparativ cu 11 puncte la nivelul mediei OCDE. Ministerul Educației a inclus, printre direcțiile rezultate din analiza PISA, continuarea măsurilor pentru reducerea utilizării dispozitivelor digitale în alte scopuri decât cele educaționale în timpul orelor.
Ce reguli sunt deja în vigoare pentru telefoanele elevilor
În România există deja reguli privind utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor. Statutul elevului prevede că elevii nu pot folosi telefoane mobile sau alte echipamente de comunicații electronice în timpul cursurilor și nici în cadrul activităților educaționale desfășurate în afara școlii. Există însă o excepție importantă: dispozitivele pot fi utilizate în scop educativ dacă profesorul își dă acordul.
Reglementarea stabilește și ce se întâmplă cu dispozitivele pe durata programului. Telefoanele elevilor trebuie depuse într-un spațiu sigur, special amenajat în sala de clasă, la care au acces persoanele prevăzute de regulament.
Dacă un elev nu respectă regulile, telefonul poate fi preluat de personalul didactic sau didactic auxiliar. Dispozitivul trebuie restituit la finalul orelor din ziua respectivă, către părinte sau reprezentantul legal în cazul elevilor minori ori către elev, după caz, în conformitate cu regulamentul intern al școlii.
Regulile sunt și mai stricte în cazul examenelor, olimpiadelor și concursurilor școlare, unde utilizarea telefoanelor mobile sau a altor echipamente de comunicații electronice este interzisă. Există excepții pentru echipamentele pe care elevii cu cerințe educaționale speciale sunt autorizați să le utilizeze.
Pot elevii să folosească telefonul în pauze?
Situația este diferită în timpul pauzelor. Statutul elevului permite utilizarea telefonului în pauze sau în spații autorizate explicit prin regulamentul intern al unității de învățământ. Prin urmare, actualele reguli nu reprezintă o interdicție generală a telefonului pe întreaga perioadă în care elevul se află în școală.
Modul concret de aplicare poate depinde și de regulamentele unităților de învățământ. Unele școli au adoptat proceduri prin care telefoanele sunt lăsate într-o cutie sau într-un spațiu special amenajat înainte de începerea cursurilor.
În practică, aplicarea regulilor nu este însă uniformă. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a declarat recent că actualele prevederi nu sunt respectate peste tot și a semnalat dificultățile profesorilor în verificarea respectării interdicției.
Ministerul Educației ceruse încă din 2025 inspectoratelor și directorilor să verifice regulamentele proprii ale școlilor și modul în care sunt aplicate prevederile referitoare la telefoanele mobile. Instituția reamintea atunci că utilizarea dispozitivelor la ore este permisă numai cu acordul profesorului și în scop educațional.
Ce arată PISA 2025 despre telefoanele din școli
Un element relevant din PISA 2025 este creșterea numărului elevilor români care învață în școli unde există politici privind interzicerea utilizării telefoanelor. Proporția a crescut de la 22% în 2022 la 49% în 2025, ajungând astfel la nivelul mediei statelor OCDE.
Rezultatele nu înseamnă însă că telefonul mobil poate fi considerat singura explicație pentru performanțele școlare. PISA evidențiază și alte probleme importante ale sistemului românesc, inclusiv diferențele foarte mari dintre mediul urban și cel rural și influența statutului socioeconomic asupra rezultatelor elevilor.
La cele trei domenii evaluate, decalajele dintre elevii din școlile urbane și cei din școlile rurale sunt de aproximativ 100 de puncte.
Cu toate acestea, legătura dintre distragerea atenției provocată de dispozitivele digitale și performanța școlară a readus problema telefoanelor pe agenda publică. În Parlament există inclusiv o inițiativă care urmărește reguli mai restrictive, iar deputata PNL Raluca Turcan a cerut recent Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților să discute proiectul. Inițiativa are aviz favorabil din partea Ministerului Educației, potrivit informațiilor publicate în septembrie 2026.
Până la o eventuală modificare legislativă, regulile actuale rămân valabile: telefonul nu poate fi folosit în timpul orei decât în scop educațional și cu acordul profesorului, iar școlile pot stabili prin regulamentele proprii modalitatea concretă în care dispozitivele sunt păstrate și gestionate pe durata programului.