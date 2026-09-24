Ce se întâmplă când elevii români dau de o temă dificilă. 75% aleg aceeași soluție
Ce fac elevii atunci când o temă devine prea grea și nu mai reușesc să găsească singuri rezolvarea? Cei mai mulți adolescenți români aleg să ceară ajutor, arată cele mai recente date PISA 2025. Aproximativ trei din patru apelează la profesor atunci când întâmpină dificultăți.
Și mai mulți se îndreaptă către colegi. Datele arată că 82% dintre elevii români cer sprijinul unui coleg atunci când o sarcină devine dificilă. Studiul oferă însă și alte indicii despre felul în care adolescenții din România se raportează la școală, de la perseverență și efort până la curiozitatea pentru lucruri noi.
La PISA 2025 au participat 7.725 de elevi români din 322 de școli, eșantionul reprezentând aproximativ 76% din populația de 15 ani din România.
75% dintre elevii români cer ajutorul profesorului
Solicitarea ajutorului atunci când apare o dificultate este unul dintre comportamentele analizate în PISA în legătură cu modul în care elevii își gestionează propria învățare.
În România, 75,3% dintre elevii de 15 ani spun că apelează la profesor atunci când au nevoie de ajutor pentru o sarcină dificilă. Procentul este apropiat de media OCDE, unde aproximativ 77% dintre elevi declară că solicită ajutor atunci când întâmpină dificultăți în procesul de învățare.
Elevii români se îndreaptă chiar mai des către colegii lor. Aproximativ 82% spun că cer ajutorul unui coleg atunci când au dificultăți, procent care îi plasează peste media multor sisteme educaționale analizate.
La nivel internațional există însă diferențe considerabile. În unele sisteme de educație, peste 80% dintre adolescenți spun că solicită sprijinul profesorului atunci când nu reușesc să rezolve singuri o sarcină.
Ce fac atunci când tema devine tot mai grea
PISA 2025 nu i-a întrebat pe elevi doar dacă solicită ajutor. Studiul a urmărit și perseverența, respectiv disponibilitatea adolescenților de a continua să lucreze atunci când o sarcină devine dificilă, plictisitoare sau foarte lungă.
În România, 63% dintre elevi au declarat că depun un efort suplimentar atunci când sarcinile devin dificile. Mai mult, acest indicator s-a îmbunătățit față de evaluarea precedentă: procentul a crescut cu 2,6 puncte procentuale comparativ cu PISA 2022.
La nivelul statelor OCDE, aproximativ 61% dintre elevi spun că duc la bun sfârșit ceea ce încep. Raportul urmărește inclusiv dacă adolescenții continuă să lucreze atunci când activitatea nu mai este interesantă sau dacă renunță atunci când volumul temelor devine prea mare.
Temele prea lungi îi fac pe unii elevi să renunțe
Una dintre concluziile raportului privește tocmai volumul sarcinilor școlare. În medie, în statele OCDE, aproximativ o treime dintre elevi spun că renunță atunci când temele sunt prea lungi.
Fenomenul nu este izolat. Comparativ cu PISA 2022, proporția celor care declară acest lucru a crescut în 65 dintre cele 69 de sisteme educaționale pentru care au fost disponibile date comparabile.
Perseverența este considerată importantă pentru procesul de învățare deoarece arată în ce măsură un elev reușește să își mențină efortul atunci când întâmpină dificultăți sau frustrare.
Asta nu înseamnă însă că a cere ajutor este asociat cu lipsa perseverenței. Dimpotrivă, PISA analizează solicitarea sprijinului ca parte a capacității elevilor de a-și gestiona învățarea.
Elevii români se declară curioși
O altă componentă analizată de PISA 2025 este curiozitatea.
În România, 77% dintre elevi sunt de acord sau total de acord cu afirmația că sunt curioși în legătură cu multe lucruri diferite. Procentul este peste media OCDE, situată la aproximativ 73%.
Datele arată însă și o evoluție care atrage atenția. Comparativ cu PISA 2022, ponderea elevilor români care spun că sunt curioși în legătură cu multe lucruri a scăzut cu 4,8 puncte procentuale.
În același timp, aproximativ trei sferturi dintre elevi declară că le place să afle cum funcționează lucrurile, ceea ce arată că interesul pentru descoperire rămâne prezent în rândul unei mari părți a adolescenților.
PISA 2025 a analizat și felul în care elevii învață
PISA este cunoscut în special pentru rezultatele elevilor la Citire, Matematică și Științe, însă evaluarea din 2025 a urmărit și o serie de caracteristici legate de procesul de învățare.
Printre acestea se află curiozitatea, perseverența, stabilirea obiectivelor, solicitarea ajutorului și așa-numita „mentalitate de creștere” – convingerea că abilitățile pot fi dezvoltate prin muncă, efort și feedback.
La nivel internațional, aproximativ 760.000 de elevi de 15 ani au participat la PISA 2025.
Pentru România, datele arată că, atunci când o sarcină devine dificilă, cererea de ajutor este o reacție obișnuită. Aproximativ 75% dintre elevi se îndreaptă către profesor, iar 82% apelează la colegi. În același timp, 63% spun că încearcă să depună un efort suplimentar atunci când lucrurile devin mai complicate.