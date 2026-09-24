Ce se întâmplă când elevii români dau de o temă dificilă. 75% aleg aceeași soluție

La PISA 2025 au participat 7.725 de elevi români din 322 de școli, eșantionul reprezentând aproximativ 76% din populația de 15 ani din România.

75% dintre elevii români cer ajutorul profesorului

Solicitarea ajutorului atunci când apare o dificultate este unul dintre comportamentele analizate în PISA în legătură cu modul în care elevii își gestionează propria învățare.

În România, 75,3% dintre elevii de 15 ani spun că apelează la profesor atunci când au nevoie de ajutor pentru o sarcină dificilă. Procentul este apropiat de media OCDE, unde aproximativ 77% dintre elevi declară că solicită ajutor atunci când întâmpină dificultăți în procesul de învățare.

Elevii români se îndreaptă chiar mai des către colegii lor. Aproximativ 82% spun că cer ajutorul unui coleg atunci când au dificultăți, procent care îi plasează peste media multor sisteme educaționale analizate.

La nivel internațional există însă diferențe considerabile. În unele sisteme de educație, peste 80% dintre adolescenți spun că solicită sprijinul profesorului atunci când nu reușesc să rezolve singuri o sarcină.

Ce fac atunci când tema devine tot mai grea

PISA 2025 nu i-a întrebat pe elevi doar dacă solicită ajutor. Studiul a urmărit și perseverența, respectiv disponibilitatea adolescenților de a continua să lucreze atunci când o sarcină devine dificilă, plictisitoare sau foarte lungă.

În România, 63% dintre elevi au declarat că depun un efort suplimentar atunci când sarcinile devin dificile. Mai mult, acest indicator s-a îmbunătățit față de evaluarea precedentă: procentul a crescut cu 2,6 puncte procentuale comparativ cu PISA 2022.