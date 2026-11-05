După AnimaWings, și Dan Air anunță probleme majore. Mii de pasageri afectați și peste 1,3 milioane de euro în dispută

„Sumele aferente acestor bilete nu au ajuns niciodată la Dan Air, întrucât, începând cu 23 octombrie 2026, Netopia a reținut toți banii pasagerilor”, a transmis compania.

Potrivit Dan Air, fondurile reținute depășesc 930.000 de euro, la care se adaugă aproximativ 440.000 de euro constituite drept garanții. Practic, compania susține că, pe 2 noiembrie, Netopia a reziliat unilateral contractul de procesare a plăților, fără preaviz.

Cum își pot recupera banii pasagerii

Dan Air le recomandă persoanelor ale căror rezervări au fost anulate să solicite rambursarea direct de la Netopia sau prin banca emitentă a cardului folosit la cumpărarea biletului. A doua variantă presupune inițierea procedurii chargeback, prin care clientul contestă tranzacția și solicită recuperarea banilor pentru un serviciu care nu mai poate fi furnizat.

Este important ca pasagerii să păstreze confirmarea rezervării, dovada plății și notificarea de anulare. De asemenea, rambursarea prin chargeback nu este automată, banca urmând să analizeze solicitarea potrivit regulilor aplicabile.

Ce spune Netopia despre banii reținuți

Procesatorul de plăți respinge acuzațiile Dan Air și susține că măsurile au fost luate pentru protejarea pasagerilor. Potrivit Netopia, contractul încheiat în 2023 prevede mecanisme de garanție pentru situațiile în care există riscul ca operatorul aerian să nu își poată îndeplini obligațiile.

„Sumele aflate sub garanție sunt păstrate în conturi bancare speciale de protejare, conform reglementărilor aplicabile instituțiilor de plată. Ele nu sunt utilizate de Netopia în activitatea proprie”, a transmis compania.

Mai mult, Netopia precizează că fondurile sunt destinate eventualelor rambursări și că nicio hotărâre judecătorească nu a dispus, până în prezent, eliberarea acestora.

Dan Air își mută temporar operațiunile de la Bacău

Problemele financiare ale Dan Air sunt însoțite de un conflict cu conducerea Aeroportului Bacău. La 29 octombrie, aeroportul a solicitat deschiderea procedurii insolvenței împotriva companiei, în timp ce Dan Air susține că depusese deja propria cerere de reorganizare.

Operatorul a anunțat și mutarea temporară a operațiunilor de la Bacău pe Aeroportul Henri Coandă din București.