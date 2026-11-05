După AnimaWings, și Dan Air anunță probleme majore. Mii de pasageri afectați și peste 1,3 milioane de euro în dispută
O nouă situație complicată afectează transportul aerian din România, după ce compania Dan Air a anunțat anularea a peste 11.000 de rezervări ale pasagerilor, pe fondul unui conflict cu procesatorul de plăți Netopia. Anunțul vine într-o perioadă în care și AnimaWings se confruntă cu dificultăți, după suspendarea temporară a numeroase curse și demersurile pentru intrarea în insolvență. În cazul Dan Air, disputa privește peste 1,3 milioane de euro, bani despre care compania susține că nu i-au fost virați.
Dan Air anunță anularea a peste 11.000 de rezervări
Potrivit unui comunicat transmis de Dan Air, au fost anulate rezervările achitate cu cardul prin Netopia Financial Services pentru care procesatorul nu ar fi decontat sumele către compania aeriană. Reprezentanții operatorului susțin că problemele au început pe 23 octombrie 2026, când Netopia ar fi blocat transferul banilor proveniți din vânzarea biletelor.
„Sumele aferente acestor bilete nu au ajuns niciodată la Dan Air, întrucât, începând cu 23 octombrie 2026, Netopia a reținut toți banii pasagerilor”, a transmis compania.
Potrivit Dan Air, fondurile reținute depășesc 930.000 de euro, la care se adaugă aproximativ 440.000 de euro constituite drept garanții. Practic, compania susține că, pe 2 noiembrie, Netopia a reziliat unilateral contractul de procesare a plăților, fără preaviz.
Cum își pot recupera banii pasagerii
Dan Air le recomandă persoanelor ale căror rezervări au fost anulate să solicite rambursarea direct de la Netopia sau prin banca emitentă a cardului folosit la cumpărarea biletului. A doua variantă presupune inițierea procedurii chargeback, prin care clientul contestă tranzacția și solicită recuperarea banilor pentru un serviciu care nu mai poate fi furnizat.
Este important ca pasagerii să păstreze confirmarea rezervării, dovada plății și notificarea de anulare. De asemenea, rambursarea prin chargeback nu este automată, banca urmând să analizeze solicitarea potrivit regulilor aplicabile.
Ce spune Netopia despre banii reținuți
Procesatorul de plăți respinge acuzațiile Dan Air și susține că măsurile au fost luate pentru protejarea pasagerilor. Potrivit Netopia, contractul încheiat în 2023 prevede mecanisme de garanție pentru situațiile în care există riscul ca operatorul aerian să nu își poată îndeplini obligațiile.
„Sumele aflate sub garanție sunt păstrate în conturi bancare speciale de protejare, conform reglementărilor aplicabile instituțiilor de plată. Ele nu sunt utilizate de Netopia în activitatea proprie”, a transmis compania.
Mai mult, Netopia precizează că fondurile sunt destinate eventualelor rambursări și că nicio hotărâre judecătorească nu a dispus, până în prezent, eliberarea acestora.
Dan Air își mută temporar operațiunile de la Bacău
Problemele financiare ale Dan Air sunt însoțite de un conflict cu conducerea Aeroportului Bacău. La 29 octombrie, aeroportul a solicitat deschiderea procedurii insolvenței împotriva companiei, în timp ce Dan Air susține că depusese deja propria cerere de reorganizare.
Operatorul a anunțat și mutarea temporară a operațiunilor de la Bacău pe Aeroportul Henri Coandă din București.
Potrivit bilanțului pentru 2025, datoriile Dan Air ajunseseră la 126,3 milioane de lei, față de 90 de milioane de lei în anul precedent.
Probleme și la AnimaWings. Zborurile, suspendate până pe 15 noiembrie
Situația Dan Air apare în contextul dificultăților anunțate și de AnimaWings. Potrivit informațiilor comunicate, compania a prelungit suspendarea temporară a zborurilor până la 15 noiembrie 2026, inclusiv, după respingerea unei cereri de intrare în insolvență de către Tribunalul București.
Pentru pasagerii ambelor companii, principala recomandare este verificarea directă a statutului rezervării înainte de plecarea spre aeroport și păstrarea tuturor documentelor necesare unei eventuale rambursări.