Elevii devin agitați după câteva ore fără telefon. Psiholog școlar: „Găsesc motive să iasă din clasă”

Ce se întâmplă cu elevii când stau câteva ore fără telefon

Elena Stambuli atrage atenția că efectele pot deveni vizibile chiar în timpul orelor. Potrivit experienței sale, după două sau trei ore fără acces la telefon, unii copii devin neliniștiți și au dificultăți în a-și păstra atenția asupra activităților de la clasă.

Psihologul spune că unii elevi solicită frecvent să meargă la baie sau încearcă în alte moduri să iasă din sala de clasă. În opinia sa, părinții au un rol esențial în gestionarea relației copilului cu telefonul și trebuie să stabilească reguli clare acasă.

Subiectul a revenit în atenție și după ce au fost semnalate metode prin care unii elevi încearcă să ocolească regulile existente în școli. Observator News a relatat despre elevi care vin cu două telefoane, lasă unul în spațiul în care trebuie depozitate dispozitivele și îl păstrează pe celălalt asupra lor.

Ce reguli există acum pentru telefoanele elevilor

În prezent, legislația și regulamentele școlare prevăd deja restricții privind folosirea telefoanelor în timpul cursurilor. În învățământul preșcolar, primar și gimnazial, utilizarea telefonului mobil în timpul cursurilor este interzisă, cu anumite excepții, precum folosirea dispozitivului în scop educativ.

Statutul elevului prevede, de asemenea, reguli privind depozitarea telefoanelor pe parcursul programului școlar și posibilitatea preluării dispozitivului în cazul nerespectării acestora. Modul concret în care sunt aplicate regulile poate depinde și de regulamentul intern al fiecărei unități de învățământ.

Aplicarea prevederilor în practică rămâne însă o problemă. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a declarat recent că regulile existente nu sunt respectate în toate școlile și a invocat inclusiv dificultatea profesorilor de a verifica dacă elevii au telefoane asupra lor.

Un proiect propune reguli mai stricte pentru telefoanele din școli

Discuția a ajuns și în Parlament. Deputata PNL Raluca Turcan a solicitat dezbaterea unui proiect legislativ care propune restricționarea telefoanelor mobile în școli și licee pe întreaga perioadă a cursurilor. Este vorba despre o propunere legislativă aflată în dezbatere, nu despre o regulă nouă deja aplicabilă.