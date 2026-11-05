Ai achitat creditul mai devreme? Banii pe care banca ar putea fi obligată să ți-i dea înapoi

Cu alte cuvinte, dacă un român contractează un credit pe cinci ani, dar reușește să îl achite după numai trei ani, nu mai trebuie să suporte dobânzile și costurile aferente celor doi ani rămași.

Pentru creditele imobiliare reglementate de OUG nr. 52/2016, articolul 40 stabilește un drept similar. Rambursarea poate fi făcută integral sau parțial, fără ca banca să impună o sumă minimă.

Câți bani poți economisi dacă închizi creditul mai devreme

Să presupunem că o persoană are un credit de nevoi personale pentru care mai trebuie să achite 20.000 de lei din principal, iar dobânzile și celelalte costuri viitoare ar însuma încă 4.000 de lei. Dacă decide să închidă împrumutul imediat, nu va mai datora, în principiu, cei 4.000 de lei aferenți perioadei eliminate. Va achita principalul rămas, dobânda acumulată până la data rambursării și eventualele costuri permise de lege.

Economia nu înseamnă însă că banca trebuie să îi vireze automat 4.000 de lei în cont. Această sumă reprezintă, în primul rând, cheltuieli viitoare pe care clientul nu le mai suportă.

Separat, pot exista situații în care consumatorul are dreptul la recalcularea și restituirea unei părți din costurile percepute anterior, în funcție de natura acestora și de contract.

Poate banca să perceapă comision pentru rambursarea anticipată?

În cazul creditelor de consum cu dobândă fixă, OUG nr. 50/2010 permite, în anumite condiții, perceperea unei compensații limitate la:

1% din suma rambursată anticipat, dacă mai rămâne peste un an din contract;

0,5%, dacă perioada rămasă nu depășește un an.

Este important de precizat faptul că pentru creditele de consum cu dobândă variabilă, această compensație nu poate fi percepută.