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BĂNCI

Ai achitat creditul mai devreme? Banii pe care banca ar putea fi obligată să ți-i dea înapoi

Ai achitat creditul mai devreme? Banii pe care banca ar putea fi obligată să ți-i dea înapoi
Mii de români își plătesc creditele înainte de termen. Ce bani pot recupera de la bancă (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Românii care reușesc să își achite creditele înainte de termen pot economisi sume importante, însă nu toți știu că legea le oferă dreptul la reducerea costului total al împrumutului. În anumite situații, banca poate fi obligată inclusiv să restituie o parte dintre costurile achitate deja. Regulile se aplică atât creditelor de nevoi personale, cât și celor imobiliare, însă există diferențe importante între cele două categorii.

Ce spune legea despre rambursarea anticipată a creditelor

Potrivit articolului 66 din OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, persoanele care rambursează anticipat un împrumut au dreptul la reducerea costului total al creditului, corespunzător perioadei rămase până la încheierea contractului.

Cu alte cuvinte, dacă un român contractează un credit pe cinci ani, dar reușește să îl achite după numai trei ani, nu mai trebuie să suporte dobânzile și costurile aferente celor doi ani rămași.

Pentru creditele imobiliare reglementate de OUG nr. 52/2016, articolul 40 stabilește un drept similar. Rambursarea poate fi făcută integral sau parțial, fără ca banca să impună o sumă minimă.

Câți bani poți economisi dacă închizi creditul mai devreme

Să presupunem că o persoană are un credit de nevoi personale pentru care mai trebuie să achite 20.000 de lei din principal, iar dobânzile și celelalte costuri viitoare ar însuma încă 4.000 de lei. Dacă decide să închidă împrumutul imediat, nu va mai datora, în principiu, cei 4.000 de lei aferenți perioadei eliminate. Va achita principalul rămas, dobânda acumulată până la data rambursării și eventualele costuri permise de lege.

Economia nu înseamnă însă că banca trebuie să îi vireze automat 4.000 de lei în cont. Această sumă reprezintă, în primul rând, cheltuieli viitoare pe care clientul nu le mai suportă.

Separat, pot exista situații în care consumatorul are dreptul la recalcularea și restituirea unei părți din costurile percepute anterior, în funcție de natura acestora și de contract.

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Poate banca să perceapă comision pentru rambursarea anticipată?

În cazul creditelor de consum cu dobândă fixă, OUG nr. 50/2010 permite, în anumite condiții, perceperea unei compensații limitate la:

  • 1% din suma rambursată anticipat, dacă mai rămâne peste un an din contract;
  • 0,5%, dacă perioada rămasă nu depășește un an.

Este important de precizat faptul că pentru creditele de consum cu dobândă variabilă, această compensație nu poate fi percepută.

În schimb, pentru creditele imobiliare reglementate de OUG nr. 52/2016, articolul 41 interzice penalizările, compensațiile și alte costuri pentru rambursarea anticipată.

Cum verifici dacă banca trebuie să îți restituie bani

Persoanele care au închis anticipat un credit pot solicita băncii un document cu situația finală a împrumutului și explicații privind modul de calcul al sumelor achitate.

Este important să verifice dobânzile, comisioanele și eventualele costuri aferente perioadei neutilizate. Dacă identifică sume care ar fi trebuit reduse sau restituite, pot depune o cerere scrisă de recalculare.

În cazul unui răspuns nesatisfăcător, consumatorii se pot adresa ANPC sau pot încerca soluționarea amiabilă prin CSALB.

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