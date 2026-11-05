Google riscă să piardă accesul școlilor la Search dacă acestea refuză instrumentele AI. Decizia a stârnit reacții politice
Google a provocat un val de critici după ce a anunțat că școlile care folosesc serviciile sale pentru educație nu vor mai avea acces la motorul de căutare Search dacă aleg să nu activeze instrumentele AI. Decizia îi vizează pe elevii din sistemul K-12 din Statele Unite, adică de la grădiniță până la ultimul an de liceu, și a atras reacții din partea unor politicieni americani, dar și a unor voci cunoscute pentru criticile aduse monopolurilor tehnologice.
Controversa pornește de la modul în care Google intenționează să gestioneze accesul la serviciile sale în mediul școlar. Compania susține că motorul de căutare și funcțiile bazate pe AI sunt strâns legate, însă criticii consideră că școlile ar trebui să poată folosi Search fără să fie obligate să accepte și integrarea instrumentelor de inteligență artificială, scrie TechCrunch.
Google leagă accesul la Search de activarea instrumentelor AI
Chris Phillips, vicepreședintele Google responsabil de segmentul educațional, a explicat pentru The New York Times că Search și AI sunt integrate profund. În consecință, dacă o școală decide să nu activeze instrumente precum Gemini, elevii nu vor mai putea folosi motorul de căutare prin conturile educaționale. În locul rezultatelor, aceștia vor vedea un mesaj transmis de instituția de învățământ, care le va indica faptul că serviciul nu este disponibil.
Măsura ridică probleme pentru școlile care încearcă să limiteze folosirea inteligenței artificiale în activitățile didactice. Unele cadre didactice se tem că elevii ar putea ajunge să folosească răspunsurile generate automat în loc să caute singuri informații, să compare surse și să parcurgă procesul de învățare.
O preocupare aparte este legată de funcția AI Overviews, care afișează rezumate generate de inteligența artificială direct în pagina de rezultate. În opinia unor profesori, astfel de răspunsuri pot reduce motivația elevilor de a explora subiectele și de a verifica informațiile din mai multe surse.
Bernie Sanders și alți politicieni critică decizia companiei
Anunțul Google a provocat reacții rapide în Statele Unite. Senatorul Bernie Sanders a descris măsura drept o formă de „extorcare”, într-un mesaj publicat pe platforma X. Acesta a acuzat compania că amenință școlile cu retragerea accesului la Search dacă instituțiile nu permit folosirea AI de către elevi.
Senatorul Richard Blumenthal a criticat, la rândul său, strategia Google, susținând că firma pare mai preocupată să introducă Gemini în școli decât să le ofere elevilor instrumentele necesare pentru educație.
Lina Khan, fostă președintă a Comisiei Federale pentru Comerț din SUA și una dintre vocile cunoscute ale dezbaterii privind puterea marilor companii tehnologice, a calificat decizia drept anticoncurențială. Ea a atras atenția asupra riscurilor care apar atunci când un serviciu esențial este controlat de o companie cu o poziție dominantă pe piață. Khan a amintit și de hotărârile unor instanțe americane prin care Google a fost găsită vinovată de încălcarea legislației antitrust.
Și Zohran Mamdani, primarul orașului New York, a criticat compania. Acesta a susținut că nicio corporație nu ar trebui să aibă puterea de a dicta modul în care sunt educați copiii.
De ce le este greu școlilor să renunțe la Google Search
Problema nu se rezumă la alegerea unui alt motor de căutare. Milioane de elevi folosesc Chromebookuri și instrumente Google puse la dispoziție prin intermediul școlilor. În acest context, trecerea la un serviciu concurent poate fi mai complicată decât instalarea unui alt browser sau schimbarea unei setări.
Pentru instituțiile de învățământ, accesul la căutarea online reprezintă un instrument important în activitățile de documentare și studiu. Dacă acesta ajunge să depindă de acceptarea unor funcții AI, școlile care doresc să limiteze utilizarea acestora se pot confrunta cu o alegere dificilă: să activeze instrumentele respective sau să găsească alternative pentru serviciile pe care elevii le folosesc deja.
Criticile vizează și posibilitatea ca o companie privată să stabilească indirect condițiile în care instituțiile publice pot utiliza un serviciu digital important. Din această perspectivă, dezbaterea depășește subiectul inteligenței artificiale și ajunge la problema dependenței sistemului educațional de platformele tehnologice.
Google promite instrumente AI adaptate procesului de învățare
Compania susține că modificările au fost făcute ca răspuns la solicitările profesorilor. Într-un mesaj publicat pe X, Google a precizat că instrumentele AI sunt dezactivate implicit și că școlile pot decide separat dacă activează Gemini, Gemini Notebook și Search.
Reprezentanții companiei au afirmat că instituțiile de învățământ au cerut mai mult control asupra instrumentelor disponibile elevilor, inclusiv pentru a preveni situațiile în care aceștia folosesc AI pentru a evita rezolvarea individuală a temelor.
Google lucrează și la o funcție numită Guided Learning, destinată conturilor de elevi și integrată în Search. Aceasta ar urma să îi îndrume pe copii prin etapele rezolvării unei probleme sau ale găsirii unei informații, în loc să le ofere direct răspunsul final. De exemplu, în cazul unui exercițiu de matematică, instrumentul ar putea să îi amintească elevului regulile împărțirii puterilor, astfel încât acesta să poată continua singur rezolvarea.