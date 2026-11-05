Google riscă să piardă accesul școlilor la Search dacă acestea refuză instrumentele AI. Decizia a stârnit reacții politice

Google leagă accesul la Search de activarea instrumentelor AI

Chris Phillips, vicepreședintele Google responsabil de segmentul educațional, a explicat pentru The New York Times că Search și AI sunt integrate profund. În consecință, dacă o școală decide să nu activeze instrumente precum Gemini, elevii nu vor mai putea folosi motorul de căutare prin conturile educaționale. În locul rezultatelor, aceștia vor vedea un mesaj transmis de instituția de învățământ, care le va indica faptul că serviciul nu este disponibil.

Măsura ridică probleme pentru școlile care încearcă să limiteze folosirea inteligenței artificiale în activitățile didactice. Unele cadre didactice se tem că elevii ar putea ajunge să folosească răspunsurile generate automat în loc să caute singuri informații, să compare surse și să parcurgă procesul de învățare.

O preocupare aparte este legată de funcția AI Overviews, care afișează rezumate generate de inteligența artificială direct în pagina de rezultate. În opinia unor profesori, astfel de răspunsuri pot reduce motivația elevilor de a explora subiectele și de a verifica informațiile din mai multe surse.

Bernie Sanders și alți politicieni critică decizia companiei

Anunțul Google a provocat reacții rapide în Statele Unite. Senatorul Bernie Sanders a descris măsura drept o formă de „extorcare”, într-un mesaj publicat pe platforma X. Acesta a acuzat compania că amenință școlile cu retragerea accesului la Search dacă instituțiile nu permit folosirea AI de către elevi.

Senatorul Richard Blumenthal a criticat, la rândul său, strategia Google, susținând că firma pare mai preocupată să introducă Gemini în școli decât să le ofere elevilor instrumentele necesare pentru educație.

Lina Khan, fostă președintă a Comisiei Federale pentru Comerț din SUA și una dintre vocile cunoscute ale dezbaterii privind puterea marilor companii tehnologice, a calificat decizia drept anticoncurențială. Ea a atras atenția asupra riscurilor care apar atunci când un serviciu esențial este controlat de o companie cu o poziție dominantă pe piață. Khan a amintit și de hotărârile unor instanțe americane prin care Google a fost găsită vinovată de încălcarea legislației antitrust.

Și Zohran Mamdani, primarul orașului New York, a criticat compania. Acesta a susținut că nicio corporație nu ar trebui să aibă puterea de a dicta modul în care sunt educați copiii.