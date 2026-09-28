Moșii de toamnă 2026. Ce trebuie să faci pe 7 noiembrie și ce obiceiuri se păstrează din bătrâni
Moșii de toamnă reprezintă una dintre zilele importante de pomenire a celor trecuți la cele veșnice. În 2026, Sâmbăta celor adormiți – Moșii de toamnă – este pe 7 noiembrie, dată consemnată și în calendarul ortodox. În biserici se fac slujbe de pomenire, iar credincioșii duc pomelnice cu numele celor adormiți și împart alimente în memoria lor.
De-a lungul timpului, rânduiala bisericească s-a împletit cu numeroase obiceiuri populare, unele păstrate și astăzi în diferite regiuni ale țării. Este însă importantă diferența dintre ceea ce ține de tradiția Bisericii și superstițiile transmise din generație în generație.
Ce trebuie să faci de Moșii de toamnă 2026
În tradiția ortodoxă, sâmbăta este ziua dedicată în mod obișnuit pomenirii celor adormiți. Există însă câteva sâmbete de peste an în care se face pomenirea generală a morților, iar prima sâmbătă din noiembrie este cunoscută drept Moșii de toamnă.
Pe 7 noiembrie 2026, credincioșii pot merge la biserică pentru Sfânta Liturghie și pentru slujba de pomenire. Potrivit explicațiilor publicate de Basilica, pomenirea la Sfânta Liturghie este considerată esențială în rânduiala ortodoxă pentru cei trecuți la cele veșnice.
În mod obișnuit, familiile pregătesc un pomelnic pe care sunt trecute numele de botez ale persoanelor decedate pe care doresc să le pomenească. Sunt aduse la biserică și colivă, colaci sau pâine și vin, în funcție de obiceiul locului.
După slujbă, alimentele binecuvântate sunt împărțite în memoria celor adormiți. Pomana nu trebuie privită ca o simplă obligație legată de anumite alimente, ci ca un act de milostenie făcut în numele celui care a murit. Doxologia amintește că slujbele, coliva, pomelnicele și lumânările sunt expresii ale pomenirii celor adormiți, iar aceasta se concretizează și prin fapte de milostenie.
Ce se dă de pomană pe 7 noiembrie
Coliva este unul dintre alimentele cel mai strâns legate de pomenirea morților. Alături de aceasta se pot pregăti colaci, pâine, vin și diferite alimente care ulterior sunt oferite altor persoane.
Nu există însă o regulă bisericească potrivit căreia pachetul de pomană trebuie să conțină un număr mare de produse sau alimente scumpe. Accentul este pus pe rugăciune, pomenire și milostenie.
În funcție de zonă și de tradițiile familiei, oamenii mai împart fructe, prăjituri sau mâncare gătită. Unele familii pregătesc chiar alimentele preferate de persoana pe care o pomenesc.
Pentru că Moșii de toamnă din 2026 sunt pe 7 noiembrie, ziua nu cade în Postul Crăciunului, care începe pe 15 noiembrie.
De ce se aprind lumânări pentru cei adormiți
Un alt obicei păstrat este aprinderea lumânărilor. Credincioșii le aprind la biserică sau la mormintele celor dragi, alături de rugăciunea pentru odihna sufletelor acestora.
Multe familii merg în această perioadă și la cimitir. Mormintele sunt curățate, florile uscate sunt înlocuite, iar oamenii aprind candele și lumânări.
Îngrijirea locurilor de veci este, de altfel, una dintre modalitățile prin care poate fi păstrată memoria celor dispăruți, alături de rugăciune și amintirea faptelor bune pe care aceștia le-au făcut în timpul vieții.
Ce obiceiuri se păstrează din bătrâni de Moșii de toamnă
În jurul Moșilor de toamnă s-au păstrat și numeroase tradiții populare, diferite de la o regiune la alta. În unele familii se obișnuiește ca vasele în care este oferită pomana să fie însoțite de o lumânare aprinsă, iar în alte zone sunt oferite căni, farfurii sau alte obiecte de uz casnic.
Tot din tradiția populară provin numeroase interdicții legate de această zi. Se spune, de exemplu, că nu ar trebui făcute anumite treburi gospodărești sau că nu este bine ca pomana să fie refuzată.
Aceste credințe trebuie însă separate de rânduiala religioasă. Biserica pune accentul pe rugăciunea pentru cei adormiți, participarea la slujbele de pomenire și milostenie, nu pe respectarea unor superstiții referitoare la activitățile casnice.
De ce se numesc „Moși”
Denumirea populară de „Moși” trimite la strămoșii și membrii familiei plecați dintre cei vii. Zilele speciale de pomenire devin astfel momente în care generațiile actuale își amintesc de părinți, bunici și străbunici.
În tradiția Bisericii Ortodoxe Române există trei momente importante de pomenire generală: Moșii de iarnă, Moșii de vară și Moșii de toamnă. Ultimii sunt legați de prima sâmbătă a lunii noiembrie.
În 2026, această zi este 7 noiembrie, chiar înainte de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, celebrată pe 8 noiembrie.
Dincolo de obiceiurile păstrate în fiecare familie, semnificația zilei rămâne aceeași: pomenirea celor care nu mai sunt, prin rugăciune, participarea la slujbă și fapte de milostenie făcute în memoria lor.