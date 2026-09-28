Moșii de toamnă 2026. Ce trebuie să faci pe 7 noiembrie și ce obiceiuri se păstrează din bătrâni

Ce trebuie să faci de Moșii de toamnă 2026

În tradiția ortodoxă, sâmbăta este ziua dedicată în mod obișnuit pomenirii celor adormiți. Există însă câteva sâmbete de peste an în care se face pomenirea generală a morților, iar prima sâmbătă din noiembrie este cunoscută drept Moșii de toamnă.

Pe 7 noiembrie 2026, credincioșii pot merge la biserică pentru Sfânta Liturghie și pentru slujba de pomenire. Potrivit explicațiilor publicate de Basilica, pomenirea la Sfânta Liturghie este considerată esențială în rânduiala ortodoxă pentru cei trecuți la cele veșnice.

În mod obișnuit, familiile pregătesc un pomelnic pe care sunt trecute numele de botez ale persoanelor decedate pe care doresc să le pomenească. Sunt aduse la biserică și colivă, colaci sau pâine și vin, în funcție de obiceiul locului.

După slujbă, alimentele binecuvântate sunt împărțite în memoria celor adormiți. Pomana nu trebuie privită ca o simplă obligație legată de anumite alimente, ci ca un act de milostenie făcut în numele celui care a murit. Doxologia amintește că slujbele, coliva, pomelnicele și lumânările sunt expresii ale pomenirii celor adormiți, iar aceasta se concretizează și prin fapte de milostenie.

Ce se dă de pomană pe 7 noiembrie

Coliva este unul dintre alimentele cel mai strâns legate de pomenirea morților. Alături de aceasta se pot pregăti colaci, pâine, vin și diferite alimente care ulterior sunt oferite altor persoane.

Nu există însă o regulă bisericească potrivit căreia pachetul de pomană trebuie să conțină un număr mare de produse sau alimente scumpe. Accentul este pus pe rugăciune, pomenire și milostenie.

În funcție de zonă și de tradițiile familiei, oamenii mai împart fructe, prăjituri sau mâncare gătită. Unele familii pregătesc chiar alimentele preferate de persoana pe care o pomenesc.