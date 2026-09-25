Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max se pregătesc de lansarea europeană. Ce specificații au

Xiaomi confirmă lansarea internațională a seriei 18 Pro

Spre deosebire de generația precedentă, care nu a ajuns pe piețele globale, noua serie are șanse să fie disponibilă și în afara Asiei. La aproximativ 24 de ore după prezentarea telefoanelor Xiaomi 18 Pro, producătorul chinez a confirmat că seria va ajunge și pe piețele internaționale.

Există însă încă un semn de întrebare în ceea ce privește Xiaomi 18 Pro Max. Șeful Xiaomi, Xu Fei, a făcut referire la „seria Xiaomi 18 Pro”, formulare care sugerează că ambele modele ar urma să fie lansate global. În schimb, contul Xiaomi India de pe X a menționat explicit doar modelul Xiaomi 18 Pro.

Prin urmare, disponibilitatea lui Xiaomi 18 Pro Max poate varia de la o piață la alta. Situația ar trebui clarificată înaintea lansării internaționale.

Xiaomi 18 Pro vine cu două ecrane AMOLED

Xiaomi 18 Pro are un ecran principal LTPO AMOLED de 6,4 inci, cu rezoluție de 1120 × 2436 pixeli, rată de reîmprospătare de 120 Hz și luminozitate maximă de 4.000 de niți.

Pe partea din spate se află un al doilea ecran LTPO AMOLED, de 2,7 inci, cu rezoluție de 596 × 976 pixeli, rată de reîmprospătare de 120 Hz și aceeași luminozitate maximă de 4.000 de niți. Panoul secundar poate fi utilizat pentru notificări și pentru încadrarea fotografiilor sau a videoclipurilor realizate cu camerele principale.

La interior se află procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, în configurații cu 12 sau 16 GB RAM și 256 GB, 512 GB sau 1 TB spațiu de stocare.

Sistemul foto include o cameră principală de 200 MP cu stabilizare optică, o cameră telefoto de 200 MP cu OIS și zoom optic 3,2x, precum și o cameră ultrawide de 50 MP. Pentru selfie-uri este disponibilă o cameră frontală de 50 MP.