Xiaomi 18 Pro și 18 Pro Max se pregătesc de lansarea europeană. Ce specificații au
Xiaomi pregătește lansarea internațională a noilor Xiaomi 18 Pro și Xiaomi 18 Pro Max, după debutul telefoanelor pe piața din China. Cele două modele păstrează una dintre ideile care au diferențiat generația anterioară, ecranul secundar integrat în partea din spate a telefonului, dar vin cu camere foto și baterii mai mari.
Xiaomi 17 Pro a introdus anul trecut un astfel de ecran pe partea din spate, amplasat în zona modulului foto. Acesta poate fi folosit pentru afișarea notificărilor și pentru încadrarea fotografiilor sau filmărilor realizate cu ajutorul camerelor principale, inclusiv atunci când telefonul este folosit pentru selfie-uri.
Xiaomi confirmă lansarea internațională a seriei 18 Pro
Spre deosebire de generația precedentă, care nu a ajuns pe piețele globale, noua serie are șanse să fie disponibilă și în afara Asiei. La aproximativ 24 de ore după prezentarea telefoanelor Xiaomi 18 Pro, producătorul chinez a confirmat că seria va ajunge și pe piețele internaționale.
Există însă încă un semn de întrebare în ceea ce privește Xiaomi 18 Pro Max. Șeful Xiaomi, Xu Fei, a făcut referire la „seria Xiaomi 18 Pro”, formulare care sugerează că ambele modele ar urma să fie lansate global. În schimb, contul Xiaomi India de pe X a menționat explicit doar modelul Xiaomi 18 Pro.
Prin urmare, disponibilitatea lui Xiaomi 18 Pro Max poate varia de la o piață la alta. Situația ar trebui clarificată înaintea lansării internaționale.
Xiaomi 18 Pro vine cu două ecrane AMOLED
Xiaomi 18 Pro are un ecran principal LTPO AMOLED de 6,4 inci, cu rezoluție de 1120 × 2436 pixeli, rată de reîmprospătare de 120 Hz și luminozitate maximă de 4.000 de niți.
Pe partea din spate se află un al doilea ecran LTPO AMOLED, de 2,7 inci, cu rezoluție de 596 × 976 pixeli, rată de reîmprospătare de 120 Hz și aceeași luminozitate maximă de 4.000 de niți. Panoul secundar poate fi utilizat pentru notificări și pentru încadrarea fotografiilor sau a videoclipurilor realizate cu camerele principale.
La interior se află procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, în configurații cu 12 sau 16 GB RAM și 256 GB, 512 GB sau 1 TB spațiu de stocare.
Sistemul foto include o cameră principală de 200 MP cu stabilizare optică, o cameră telefoto de 200 MP cu OIS și zoom optic 3,2x, precum și o cameră ultrawide de 50 MP. Pentru selfie-uri este disponibilă o cameră frontală de 50 MP.
Bateria are o capacitate de 7.000 mAh și poate fi încărcată la 100 W prin cablu sau la 50 W wireless.
Xiaomi 18 Pro Max urcă bateria la 8.500 mAh
Modelul Xiaomi 18 Pro Max este construit în jurul unui ecran mai mare, de 6,9 inci, cu rezoluție de 1208 × 2624 pixeli. Și ecranul secundar crește în dimensiuni, ajungând la 2,9 inci.
Telefonul folosește Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 și primește o baterie de 8.500 mAh, semnificativ mai mare decât acumulatorul de 7.000 mAh al modelului 18 Pro.
Ambele telefoane rulează Android 17, cu HyperOS 4 instalat din fabrică, și folosesc carcase din aluminiu cu certificare IP68 pentru rezistență la apă și praf.
Versiunile europene ar putea avea mai puține configurații
Pentru modelele destinate piețelor occidentale sunt vehiculate deja unele diferențe față de versiunile comercializate în China. Printre acestea s-ar putea număra baterii cu o capacitate ușor mai mică și mai puține configurații de memorie.
Potrivit informațiilor citate, Xiaomi ar putea elimina variantele cu 16 GB RAM și configurațiile cu mai puțin de 512 GB stocare pentru piețele occidentale. De asemenea, prețurile europene ar urma să fie mai mari decât cele din China.
Este un scenariu care trebuie confirmat odată cu lansarea internațională. Chiar și prețurile versiunilor destinate pieței chineze sunt, în medie, cu aproximativ 100 de dolari mai mari decât cele ale generației precedente, astfel că diferențele de preț dintre China și Europa ar putea fi importante.