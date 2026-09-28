ASUS lansează Googlebook 14, primul său laptop construit special pentru Gemini. Are sub un kg și promite până la 18 ore de autonomie
ASUS intră oficial în noua categorie Googlebook cu un ultraportabil de 14 inci construit în jurul inteligenței artificiale Gemini și al integrării strânse cu Android. Noul ASUS Googlebook 14 cântărește de la numai 0,99 kg, poate fi configurat cu procesoare Intel Core Ultra Series 3 și oferă un ecran OLED 3K tactil, compania prezentându-l drept primul său laptop conceput special pentru Gemini Intelligence, potrivit ASUS Pressroom.
Lansarea confirmă practic direcția despre care se vorbește de câteva luni: Google încearcă să ducă Android și Gemini mai adânc în zona PC-urilor, iar producătorii tradiționali de laptopuri încep să livreze hardware construit special pentru această experiență. Playtech scria încă din august despre noua familie Googlebook cu Android și Gemini, iar ASUS este acum unul dintre primii producători care transformă conceptul într-un produs concret.
Un laptop de sub un kilogram, cu OLED 3K și Intel Core Ultra
ASUS Googlebook 14 pornește de la o greutate de 0,99 kg și are o grosime de numai 10,9 mm. Carcasa este realizată din aliaj de magneziu și aluminiu prelucrat CNC, iar exteriorul folosește tehnologia Nano Ceramic, gândită pentru o rezistență mai bună la zgârieturi, pete și abraziune.
Laptopul respectă standardul MIL-STD-810H și poate fi configurat cu procesoare de până la Intel Core Ultra 7 Series 3, maximum 64 GB memorie LPDDR5X și un SSD PCIe 4.0 de până la 1 TB.
Unul dintre punctele centrale este ecranul. ASUS folosește un panou OLED tactil de 14 inci, cu raport 16:10, rezoluție 3K și rată de refresh de 120 Hz. Luminozitatea maximă HDR poate ajunge la 1.000 de niți, iar protecția este asigurată de Gorilla Glass Victus cu tratament Gorilla Matte pentru reducerea reflexiilor.
Autonomia declarată ajunge la 18 ore datorită bateriei de 70 Wh. Este o valoare similară cu cea pe care ASUS o promovează și pentru unele dintre cele mai noi modele Zenbook. De exemplu, Playtech a scris recent despre Zenbook 14 OLED cu Intel Panther Lake și autonomie de până la 18 ore.
Gemini nu mai este doar un chatbot deschis într-o filă
Diferența majoră dintre Googlebook 14 și un laptop convențional este modul în care Gemini este integrat în interfața de zi cu zi. ASUS vorbește despre Gemini Intelligence, un set de funcții care încearcă să facă AI-ul prezent permanent în sistem, nu doar într-o aplicație separată.
Una dintre cele mai interesante funcții este Magic Pointer. Atunci când miști cursorul într-un anumit mod, poți activa Gemini și indica direct elemente de pe ecran. De aici, AI-ul poate analiza imaginile, compara informații sau crea conținut pornind de la ceea ce ai selectat.
Google a prezentat deja ideea de Magic Pointer, cursorul AI care înțelege ce indici pe ecran, iar Googlebook 14 este unul dintre primele laptopuri construite special pentru această experiență.
Gemini poate oferi și sugestii proactive. De exemplu, sistemul poate identifica o dată afișată pe ecran și propune adăugarea ei în calendar sau poate găsi informații relevante din e-mailuri fără ca utilizatorul să formuleze fiecare comandă de la zero.
Integrarea cu telefonul Android este una dintre marile mize
Googlebook 14 este gândit și pentru o continuitate mai bună între laptop și telefon. Pe dispozitivele Android compatibile, utilizatorii vor putea începe o activitate pe smartphone și continua pe laptop sau vor putea afișa aplicațiile telefonului direct pe ecranul computerului.
Este o strategie care apropie ecosistemul Google de modul în care Apple leagă deja iPhone, iPad și Mac. Diferența este că Google încearcă să construiască experiența în jurul Android și Gemini, iar ASUS furnizează hardware-ul premium pentru această tranziție.
Laptopul include două porturi Thunderbolt 4 USB-C, două USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1b și jack audio de 3,5 mm. Conectivitatea wireless include Wi-Fi 7.
Sistemul audio folosește șase difuzoare, dintre care două woofere cu anulare a forțelor și două tweetere, iar touchpad-ul haptic are șase puncte de detectare a presiunii.
Google AI Pro vine inclus timp de un an, dar nu peste tot
ASUS include și 12 luni de Google AI Pro pentru utilizatorii eligibili, pachet care oferă acces extins la Gemini, Flow, Gemini Notebook și funcțiile AI din aplicațiile Google, alături de 5 TB de stocare în cloud.
Există însă o limitare importantă: oferta anunțată de ASUS este disponibilă inițial în Australia, Canada, Franța, Germania, Irlanda, Noua Zeelandă, Regatul Unit și Statele Unite. România nu apare momentan pe lista oficială pentru acest pachet de un an.
Este diferită de promoția ASUS deja disponibilă pentru alte laptopuri. Playtech a scris anterior că anumite laptopuri ASUS și ROG oferă trei luni de Google AI Pro sau AI Plus inclusiv în România.
ASUS nu a anunțat deocamdată un preț oficial pentru Googlebook 14 în România și nici dacă modelul va fi disponibil local din primul val. Cert este că produsul arată mai clar decât conceptele prezentate până acum ce vrea Google de la noua categorie Googlebook: un PC foarte apropiat de telefonul Android, cu Gemini integrat direct în modul în care navighezi, lucrezi și interacționezi cu ceea ce apare pe ecran.