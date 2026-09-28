ASUS lansează Googlebook 14, primul său laptop construit special pentru Gemini. Are sub un kg și promite până la 18 ore de autonomie

Un laptop de sub un kilogram, cu OLED 3K și Intel Core Ultra

ASUS Googlebook 14 pornește de la o greutate de 0,99 kg și are o grosime de numai 10,9 mm. Carcasa este realizată din aliaj de magneziu și aluminiu prelucrat CNC, iar exteriorul folosește tehnologia Nano Ceramic, gândită pentru o rezistență mai bună la zgârieturi, pete și abraziune.

Laptopul respectă standardul MIL-STD-810H și poate fi configurat cu procesoare de până la Intel Core Ultra 7 Series 3, maximum 64 GB memorie LPDDR5X și un SSD PCIe 4.0 de până la 1 TB.

Unul dintre punctele centrale este ecranul. ASUS folosește un panou OLED tactil de 14 inci, cu raport 16:10, rezoluție 3K și rată de refresh de 120 Hz. Luminozitatea maximă HDR poate ajunge la 1.000 de niți, iar protecția este asigurată de Gorilla Glass Victus cu tratament Gorilla Matte pentru reducerea reflexiilor.

Autonomia declarată ajunge la 18 ore datorită bateriei de 70 Wh. Este o valoare similară cu cea pe care ASUS o promovează și pentru unele dintre cele mai noi modele Zenbook. De exemplu, Playtech a scris recent despre Zenbook 14 OLED cu Intel Panther Lake și autonomie de până la 18 ore.

Gemini nu mai este doar un chatbot deschis într-o filă

Diferența majoră dintre Googlebook 14 și un laptop convențional este modul în care Gemini este integrat în interfața de zi cu zi. ASUS vorbește despre Gemini Intelligence, un set de funcții care încearcă să facă AI-ul prezent permanent în sistem, nu doar într-o aplicație separată.

Una dintre cele mai interesante funcții este Magic Pointer. Atunci când miști cursorul într-un anumit mod, poți activa Gemini și indica direct elemente de pe ecran. De aici, AI-ul poate analiza imaginile, compara informații sau crea conținut pornind de la ceea ce ai selectat.

Google a prezentat deja ideea de Magic Pointer, cursorul AI care înțelege ce indici pe ecran, iar Googlebook 14 este unul dintre primele laptopuri construite special pentru această experiență.