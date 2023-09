Filmul SF thriller de pe Netflix cu Gary Oldman pe care oricine trebuie să-l vadă: actorul joacă rolul unei inteligențe artificiale

Filmul de pe Netflix Tau, în care Gary Oldman dă vocea titularului AI, este o peliculă SF pe care toată lumea trebuie s-o vadă.

Gary Oldman este un cameleon și a fost în genuri diferite de filme, inclusiv o mulțime de filme SF. În timp ce filmele sale SF, precum The Fifth Element și Dawn of the Planet of the Apes, atrag multă atenție, el are și o mulțime de filme pe care s-ar putea să le fi ratat – precum Tau. Tau este un film Netflix care a ajuns pe rețeaua de streaming în 2018 și ar putea merita să îl vizionezi dacă l-ai ratat când a fost lansat.

Filmul „Tau” de pe Netflix cu Gary Oldman, în rolul unei AI

Tau este un film SF care urmărește povestea unei femei pe nume Julia, care este răpită de un om de știință care încearcă să-și perfecționeze inteligența artificială, determinând-o pe femeie să încerce să evadeze, raționând cu aceeași IA. Filmul îl are în rolul principal pe Gary Oldman în rolul vocii AI numită Tau, Maika Monroe în rolul Juliei și Ed Skrein în rolul savantului. Distribuția este completată de Fiston Barek, Ivana Zivkobic, Sharon D. Clarke și Ian Virgo.

Deci, Tau poate să nu fie unul dintre cele mai bune filme ale lui Gary Oldman, dar dacă apreciezi capacitatea actorului de a „dispărea” într-un rol, atunci s-ar putea să te bucure el jucând o AI în film.

Tau este regizat de Federico D’Alessandro cu un scenariu de Noga Landau. David S. Goyer, Kevin Turen, Russell Ackerman și John Schoenfelder au produs filmul, în timp ce Ken Kao, Dan Kao și Luc Etienne sunt producători executivi. Netflix a ajuns să obțină drepturile de distribuție și a lansat filmul în 2018.

În timp ce Tau este susținut de performanțe grozave ale trio-ului său principal, din păcate nu toată lumea crede că se ridică la nivelul premisei sale înalte. Filmul a fost criticat la lansare și a primit recenzii mixte din partea publicului în general. Pe scurt, rezultatele pot varia în funcție de film – unora le place destul de mult, în timp ce unii îl urăsc absolut.