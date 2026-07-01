Taylor Sheridan declară război criticilor: creatorul Yellowstone spune că îi provoacă intenționat

Demi Moore din Landman, piesa centrală a disputei

Criticile au apărut încă din primul sezon al serialului „Landman”, în care Demi Moore o interpretează pe Cami Miller, soția magnatului petrolier Monty Miller, jucat de Jon Hamm. Deși prezența lui Moore era una importantă în promovarea producției, personajul său a avut puține momente decisive în primele episoade, ceea ce a alimentat ideea că actrița a fost irosită într-un rol secundar.

Taylor Sheridan susține însă că acesta a fost planul de la început. Potrivit lui, Demi Moore știa că rolul va deveni mai important ulterior, după schimbarea dramatică prin care trece personajul. Moartea lui Monty o împinge pe Cami în centrul companiei petroliere M-Tex și îi oferă, în sezonul al doilea, un rol mult mai activ în conflictul cu Tommy Norris, interpretat de Billy Bob Thornton.

Creatorul „Yellowstone” a declarat că anticipase reacțiile criticilor, inclusiv acuzațiile că nu știe să scrie personaje feminine. Apoi a recunoscut că i-a plăcut ideea de a lăsa publicul și presa să tragă concluzii înainte ca direcția personajului să fie clară. Pentru Sheridan, aceasta nu este o greșeală de construcție, ci un mod de a controla ritmul poveștii.

În realitate, strategia are și un risc. În era streamingului, mulți spectatori decid foarte repede dacă mai continuă un serial. Un personaj vedetă lăsat prea mult în fundal poate părea o promisiune nerespectată, iar o răsturnare de situație apărută abia în sezonul următor nu îi mai convinge neapărat pe cei care au renunțat între timp la producție.

Sheridan nu urmărește premiile, ci publicul care îl urmărește

Taylor Sheridan și-a construit cariera TV în jurul unor povești directe, despre putere, bani, familie, petrol, ranchuri, poliție, crime și conflicte sociale. Serialele sale sunt adesea foarte populare, chiar dacă nu primesc întotdeauna reacții unanime din partea criticilor. „Yellowstone” a devenit unul dintre cele mai mari fenomene TV americane din ultimul deceniu, iar universul creat în jurul familiei Dutton s-a extins constant prin producții precum „1883”, „1923” și mai nou „Dutton Ranch”.

Sheridan spune că nu este interesat să își adapteze stilul pentru a câștiga Emmy-uri sau aprobarea industriei. El preferă să scrie pentru un public larg, care vrea tensiune, replici memorabile, personaje dure și povești care nu se tem să fie melodramatice. Această formulă a funcționat foarte bine comercial, chiar dacă unele seriale ale sale au fost criticate pentru dialoguri prea explicite, conflicte repetitive sau teme tratate provocator.

În cazul „Landman”, reacția împotriva modului în care au fost scrise unele personaje feminine a devenit o parte importantă din discuția publică. Totuși, serialul a rămas un succes pentru Paramount+, iar Demi Moore a primit mai mult spațiu în sezonul al doilea. Așa cum am scris și în materialul despre revenirea serialului Landman, Cami Miller devine una dintre figurile centrale ale luptei pentru controlul M-Tex Oil.