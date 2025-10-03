Serialul Landman revine cu un sezon 2 exploziv: lupta pentru putere și secretele industriei petroliere

Serialul Landman, creat de Taylor Sheridan, co-autorul fenomenului Yellowstone, se pregătește să revină pe Paramount+ cu un al doilea sezon intens și plin de răsturnări de situație. Trailerul proaspăt lansat pentru noile episoade anunță o continuare explozivă a poveștii lui Tommy Norris, interpretat de Billy Bob Thornton, în inima West Texas, acolo unde petrolul, banii și loialitatea se amestecă într-un joc periculos.

Data premierei este deja confirmată: 16 noiembrie 2025, iar noile episoade vor fi lansate săptămânal. Fanii care au transformat primul sezon într-un succes de audiență au toate motivele să aștepte cu nerăbdare această revenire.

Sezonul doi aduce o schimbare majoră prin introducerea lui Cami Miller, personaj interpretat de Demi Moore. Ea preia controlul asupra companiei M-Tex Oil, rămasă vacantă după moartea soțului său, jucat anterior de Jon Hamm. Această nouă dinamică o plasează direct într-o relație tensionată și plină de suspans cu Tommy Norris, omul care știe toate dedesubturile industriei petroliere.

În jurul lor, povestea este alimentată de conflictele familiale, deoarece familia lui Tommy – interpretată de Ali Larter, Michelle Randolph și Jacob Lofland – revine cu propriile drame și secrete. Lor li se alătură nume mari ale cinematografiei precum Andy Garcia, apărut încă din finalul primului sezon, și veteranul Sam Elliott, cunoscut deja publicului din alte proiecte Sheridan. Distribuția e completată de Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan și Colm Feore, semn că noul sezon va ridica miza și în privința interacțiunilor dintre personaje.

Trailerul promite nu doar conflicte de afaceri, ci și o confruntare psihologică tot mai intensă pentru Tommy. Presiunea venită din partea companiei, a partenerilor de afaceri și a propriei familii îl împinge la limită, iar întrebarea centrală rămâne: cât de mult poate îndura până să cedeze?

West Texas, scena unei drame moderne despre ambiție și supraviețuire

Universul Landman este plasat în boomtown-urile din West Texas, locuri unde forajele de petrol au transformat oameni obișnuiți în miliardari peste noapte și unde mizele financiare se împletesc cu riscuri geopolitice și ecologice. Serialul explorează nu doar latura spectaculoasă a îmbogățirii rapide, ci și costurile umane și morale ale unei industrii care modelează lumea modernă.

Sinopsisul oficial rezumă perfect tonul noului sezon: „Pe măsură ce petrolul urcă din pământ, ies la suprafață și secretele — iar punctul de rupere al lui Tommy Norris poate fi mai aproape decât își imaginează. În fața presiunii venite de la M-Tex Oil, de la Cami Miller și de la umbra propriei familii, supraviețuirea în West Texas nu este nobilă — este brutală. Și, mai devreme sau mai târziu, ceva trebuie să se frângă.”

Acest cadru transformă serialul într-o alegorie contemporană despre căutarea averii, despre sacrificii și despre fragilitatea puterii într-un mediu unde regulile sunt dictate de bani și resurse naturale.

Succesul Sheridan și promisiunea unui nou hit

Taylor Sheridan și-a construit reputația ca unul dintre cei mai importanți creatori de seriale din ultimul deceniu, cu titluri ca Yellowstone, 1883, 1923 sau Mayor of Kingstown. Fiecare dintre aceste producții a reușit să capteze un public numeros și să creeze universuri cinematografice vaste. Landman nu face excepție, fiind produs de Paramount Television Studios, 101 Studios și Bosque Ranch Productions, și distribuit global de Paramount Global Content Distribution.

Succesul primului sezon, care a atras milioane de spectatori, arată că există un interes uriaș pentru poveștile ancorate în realitățile economice și politice actuale. Într-o lume unde energia și resursele naturale rămân teme centrale, Landman îmbină drama personală cu marile mize internaționale, oferind atât spectacol vizual, cât și profunzime narativă.

Sezonul 2 din Landman promite să ducă tensiunea și dramatismul la un nou nivel, cu o distribuție impresionantă și conflicte care depășesc granițele afacerilor petroliere. Pe 16 noiembrie, povestea lui Tommy Norris și a industriei petroliere din West Texas revine pe Paramount+, gata să arate că în lupta pentru putere și supraviețuire, nimic nu rămâne ascuns pentru mult timp.