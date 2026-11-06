Taxe mai mici pe salariul minim în 2027. Propunerea care le-ar aduce angajaților mai mulți bani în buzunar

Practic, salariul brut ar rămâne același, însă statul ar reține mai puțini bani sub formă de taxe și contribuții, iar diferența ar ajunge la angajat.

„Sunt, într-adevăr, scenarii maximaliste ca propunere din partea unora, dar sunt și scenarii mai puțin obișnuite pentru discuțiile din ultimii ani. De exemplu, IMM România ne-a propus astăzi, că azi-dimineață am avut discuție cu ei, să evaluăm o scădere de taxare pe salariul minim, care să însemne mai puțină povară pentru companii și mai mulți bani net pentru salariat”, a declarat Florin Manole, la Antena 3 CNN.

Cât ar putea câștiga în plus un salariat

În prezent, potrivit datelor prezentate de Ministerul Muncii, salariul minim brut este de 4.325 de lei, iar venitul net ajunge la aproximativ 2.699 de lei. Diferența reprezintă taxele și contribuțiile reținute, ținând cont de facilitățile fiscale aplicabile.

Pentru a înțelege efectul unei eventuale reduceri a taxării, putem lua un exemplu ipotetic.

Dacă statul ar modifica regulile fiscale astfel încât reținerile din salariul unui angajat să scadă cu 200 de lei lunar, acesta ar primi aproximativ 2.899 de lei în mână, fără modificarea salariului brut. Angajatul ar câștiga astfel 2.400 de lei în plus într-un an.

Acesta este doar un exemplu explicativ. Nu a fost anunțată o reducere concretă de 200 de lei, iar efectul real va depinde de formula fiscală aleasă.

Sindicatele propun mutarea unor contribuții la angajatori

O altă variantă aflată în discuție presupune transferarea unei părți a contribuțiilor sociale din responsabilitatea angajatului în cea a angajatorului.

În prezent, contribuțiile pentru pensie și sănătate sunt reținute în principal din salariul brut al angajatului, în timp ce angajatorul achită separat contribuția asiguratorie pentru muncă.