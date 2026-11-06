Taxe mai mici pe salariul minim în 2027. Propunerea care le-ar aduce angajaților mai mulți bani în buzunar
Românii plătiți cu salariul minim ar putea primi mai mulți bani în mână în 2027, chiar dacă salariul brut nu va fi majorat. Reducerea taxelor pe muncă este una dintre variantele propuse Guvernului de reprezentanții mediului de afaceri, în timp ce sindicatele cer inclusiv transferarea unor contribuții sociale de la angajați către angajatori. Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că aceste propuneri sunt analizate și urmează să fie discutate în Consiliul Național Tripartit, înainte de stabilirea salariului minim pentru anul viitor.
Cum ar putea primi angajații mai mulți bani fără creșterea salariului brut
Una dintre propunerile prezentate Ministerului Muncii vine din partea IMM România, organizație care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii. Patronatele solicită menținerea salariului minim brut la nivelul actual, dar propun reducerea taxelor aplicate acestuia sau majorarea sumei neimpozabile.
Practic, salariul brut ar rămâne același, însă statul ar reține mai puțini bani sub formă de taxe și contribuții, iar diferența ar ajunge la angajat.
„Sunt, într-adevăr, scenarii maximaliste ca propunere din partea unora, dar sunt și scenarii mai puțin obișnuite pentru discuțiile din ultimii ani. De exemplu, IMM România ne-a propus astăzi, că azi-dimineață am avut discuție cu ei, să evaluăm o scădere de taxare pe salariul minim, care să însemne mai puțină povară pentru companii și mai mulți bani net pentru salariat”, a declarat Florin Manole, la Antena 3 CNN.
Cât ar putea câștiga în plus un salariat
În prezent, potrivit datelor prezentate de Ministerul Muncii, salariul minim brut este de 4.325 de lei, iar venitul net ajunge la aproximativ 2.699 de lei. Diferența reprezintă taxele și contribuțiile reținute, ținând cont de facilitățile fiscale aplicabile.
Pentru a înțelege efectul unei eventuale reduceri a taxării, putem lua un exemplu ipotetic.
Dacă statul ar modifica regulile fiscale astfel încât reținerile din salariul unui angajat să scadă cu 200 de lei lunar, acesta ar primi aproximativ 2.899 de lei în mână, fără modificarea salariului brut. Angajatul ar câștiga astfel 2.400 de lei în plus într-un an.
Acesta este doar un exemplu explicativ. Nu a fost anunțată o reducere concretă de 200 de lei, iar efectul real va depinde de formula fiscală aleasă.
Sindicatele propun mutarea unor contribuții la angajatori
O altă variantă aflată în discuție presupune transferarea unei părți a contribuțiilor sociale din responsabilitatea angajatului în cea a angajatorului.
În prezent, contribuțiile pentru pensie și sănătate sunt reținute în principal din salariul brut al angajatului, în timp ce angajatorul achită separat contribuția asiguratorie pentru muncă.
Dacă o parte dintre contribuții ar fi transferată către firme, suma reținută din salariul angajatului ar putea scădea. Totuși, costurile angajatorilor ar putea crește, în funcție de modul în care ar fi concepută măsura.
„Domnul Hosu a revenit cu ideea justificată de a trece din contribuții de la angajat la angajator. Sunt tot felul de scenarii. Ele toate trebuie ascultate, trebuie discutate în Consiliul Național Tripartit”, a explicat ministrul Muncii.
Florin Manole a precizat că susține „orice scenariu care duce la creșterea puterii de cumpărare a cetățeanului”.
Trei variante de majorare a salariului minim în 2027
Pe lângă reducerea taxelor, Ministerul Muncii a transmis partenerilor sociali trei scenarii privind majorarea salariului minim brut.
|Scenariu
|Salariu minim brut
|Creștere față de 4.325 lei
|Varianta 1
|4.593 lei
|+268 lei
|Varianta 2
|4.884 lei
|+559 lei
|Varianta 3
|5.079 lei
|+754 lei
Sindicatele solicită un salariu minim de cel puțin 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027, argumentând că majorările de prețuri au redus puterea de cumpărare a populației.
În schimb, patronatele susțin că multe firme, în special cele mici, nu își permit o nouă creștere obligatorie a cheltuielilor salariale.
Ministrul Muncii a arătat că, potrivit discuțiilor cu mediul de afaceri, una dintre principalele probleme ale companiilor este costul energiei.
„Toată lumea a spus că pierderea de competitivitate pe care o are economia românească astăzi nu vine neapărat din creșterea costului cu forța de muncă, ci în primul rând din creșterea costului cu energia”, a afirmat Florin Manole.
Când se va decide salariul minim pentru 2027
Propunerile urmează să fie analizate în cadrul Consiliului Național Tripartit, unde participă reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor.
Executivul va trebui să stabilească atât nivelul salariului minim pentru 2027, cât și dacă există posibilitatea modificării taxelor pe muncă.
Deocamdată, nici reducerea taxelor, nici transferarea contribuțiilor la angajatori nu reprezintă măsuri adoptate. Până la o decizie oficială, toate variantele rămân propuneri aflate în discuție.