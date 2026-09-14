Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani

Termenul de doi ani este important din perspectiva impozitului. Potrivit regulilor fiscale, dacă succesiunea legală sau testamentară este dezbătută și finalizată în maximum doi ani de la data decesului, nu se datorează impozitul pentru transmiterea prin moștenire a proprietăților imobiliare. Dacă procedura este finalizată după expirarea celor doi ani, moștenitorii datorează un impozit de 1%.

Important este momentul finalizării succesiunii, nu doar data la care moștenitorul s-a prezentat pentru prima dată la notar.

Cât înseamnă, concret, impozitul de 1%

Impozitul nu se aplică pur și simplu tuturor banilor și bunurilor rămase de la persoana decedată, ci proprietăților imobiliare din masa succesorală, baza fiind activul net imobiliar. Normele fiscale prevăd inclusiv modul în care pasivul succesoral corespunzător imobilelor este dedus pentru stabilirea bazei impozabile.

Un exemplu simplificat arată mai clar diferența. Dacă activul net imobiliar luat în calcul este de 500.000 de lei, impozitul de 1% înseamnă 5.000 de lei. La 700.000 de lei, ajunge la 7.000 de lei, iar pentru un activ net imobiliar de un milion de lei, impozitul este de 10.000 de lei.

Această sumă se adaugă celorlalte costuri ale procedurii, precum onorariul notarial și, după caz, costurile aferente documentelor și operațiunilor de carte funciară. Onorariul notarului nu trebuie confundat, așadar, cu impozitul de 1%.

Excepția importantă apărută în 2026

Anul acesta există o derogare care îi poate ajuta pe unii moștenitori. Legea nr. 170/2026 stabilește că nu se datorează impozitul pentru anumite succesiuni finalizate până la 30 septembrie 2026 inclusiv, dacă termenul de doi ani de la deces se împlinește în perioada 14 iulie–30 septembrie 2026.

Excepția este legată de situația specială creată în această perioadă și nu trebuie interpretată ca o eliminare generală a termenului de doi ani.