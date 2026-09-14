Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani
Moștenirea unei case, a unui apartament sau a unui teren nu îi obligă pe succesibili să finalizeze imediat procedura succesorală, însă amânarea poate avea un cost. Dacă succesiunea este finalizată după mai mult de doi ani de la deces, apare un impozit de 1% aplicat activului net imobiliar din moștenire. În 2026 există însă o derogare temporară pentru anumite cazuri.
Ce se întâmplă dacă trec doi ani de la deces
Una dintre confuziile frecvente este că, după doi ani, moștenitorii ar pierde casa sau dreptul de a face succesiunea. Nu acesta este efectul regulii fiscale.
Termenul de doi ani este important din perspectiva impozitului. Potrivit regulilor fiscale, dacă succesiunea legală sau testamentară este dezbătută și finalizată în maximum doi ani de la data decesului, nu se datorează impozitul pentru transmiterea prin moștenire a proprietăților imobiliare. Dacă procedura este finalizată după expirarea celor doi ani, moștenitorii datorează un impozit de 1%.
Important este momentul finalizării succesiunii, nu doar data la care moștenitorul s-a prezentat pentru prima dată la notar.
Cât înseamnă, concret, impozitul de 1%
Impozitul nu se aplică pur și simplu tuturor banilor și bunurilor rămase de la persoana decedată, ci proprietăților imobiliare din masa succesorală, baza fiind activul net imobiliar. Normele fiscale prevăd inclusiv modul în care pasivul succesoral corespunzător imobilelor este dedus pentru stabilirea bazei impozabile.
Un exemplu simplificat arată mai clar diferența. Dacă activul net imobiliar luat în calcul este de 500.000 de lei, impozitul de 1% înseamnă 5.000 de lei. La 700.000 de lei, ajunge la 7.000 de lei, iar pentru un activ net imobiliar de un milion de lei, impozitul este de 10.000 de lei.
Această sumă se adaugă celorlalte costuri ale procedurii, precum onorariul notarial și, după caz, costurile aferente documentelor și operațiunilor de carte funciară. Onorariul notarului nu trebuie confundat, așadar, cu impozitul de 1%.
Excepția importantă apărută în 2026
Anul acesta există o derogare care îi poate ajuta pe unii moștenitori. Legea nr. 170/2026 stabilește că nu se datorează impozitul pentru anumite succesiuni finalizate până la 30 septembrie 2026 inclusiv, dacă termenul de doi ani de la deces se împlinește în perioada 14 iulie–30 septembrie 2026.
Excepția este legată de situația specială creată în această perioadă și nu trebuie interpretată ca o eliminare generală a termenului de doi ani.
De exemplu, dacă persoana a decedat la 20 august 2024, termenul de doi ani se împlinește la 20 august 2026, deci cazul se află în intervalul prevăzut de derogare. Pentru a beneficia de aceasta, succesiunea trebuie însă dezbătută și finalizată până la 30 septembrie 2026.
În schimb, derogarea nu înseamnă că toate succesiunile vechi de trei, cinci sau zece ani sunt scutite temporar de impozitul de 1%.
Ce trebuie să facă moștenitorii
Primul pas este prezentarea la un notar competent teritorial pentru deschiderea procedurii succesorale. În mod obișnuit, vor fi necesare certificatul de deces, actele de stare civilă care demonstrează legătura de rudenie, actele de proprietate ale bunurilor, documentele fiscale și, după situație, testamentul sau alte înscrisuri relevante.
Notarul stabilește cine are vocație succesorală, ce bunuri intră în masa succesorală, valoarea acestora, cotele care revin moștenitorilor și taxele datorate, după care procedura se finalizează prin încheierea finală și eliberarea certificatului de moștenitor.
De ce nu este bine să amâni succesiunea
Pe lângă impozitul de 1%, amânarea poate complica situația în timp. Pot apărea noi succesiuni dacă între timp moare unul dintre moștenitori, pot exista dificultăți în strângerea documentelor, iar vânzarea unui imobil moștenit nu poate fi făcută în condiții normale până când drepturile succesorale nu sunt clarificate și înscrise corespunzător.
Regula simplă pentru proprietățile imobiliare este, așadar, că finalizarea succesiunii în primii doi ani evită impozitul de 1%. Iar pentru persoanele care se încadrează în derogarea specială din 2026, data de 30 septembrie devine esențială: facilitatea este temporară și nu reprezintă o amnistie pentru toate succesiunile rămase nerezolvate.