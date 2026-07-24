Cele 7 taxe ascunse pe care românii le descoperă abia când ajung la hotel. Vacanța poate ajunge să coste cu sute de lei mai mult
Rezervarea unei camere de hotel nu înseamnă întotdeauna că ai achitat toate costurile vacanței. Mulți turiști români descoperă abia la recepție sau în momentul check-out-ului că trebuie să plătească taxe suplimentare care nu au fost incluse în prețul afișat inițial. În unele cazuri este vorba despre câțiva euro, însă pentru o familie care petrece o săptămână în concediu, nota finală poate crește cu câteva sute de lei.
De aceea, înainte de confirmarea unei rezervări, este important să verifici cu atenție ce este inclus în tarif și ce servicii se achită separat.
Taxa de stațiune sau taxa turistică
Cea mai întâlnită taxă suplimentară este taxa de stațiune, cunoscută și sub denumirea de taxă turistică sau „city tax”. Aceasta nu este stabilită de hotel, ci de autoritățile locale și se plătește aproape în toate destinațiile turistice importante din Europa.
În Grecia, Italia, Spania, Portugalia sau Croația, valoarea acesteia poate varia de la unu-două euro până la peste 10 euro pe noapte, în funcție de categoria hotelului și de localitate. De exemplu, o familie formată din doi adulți care petrece șapte nopți într-un hotel de patru stele poate plăti suplimentar între 50 și 100 de euro doar din această taxă.
Taxa de curățenie este un alt cost ascuns, care apare frecvent la apartamentele și vilele rezervate prin platforme precum Airbnb sau Booking. Deși camera este afișată la un anumit preț pe noapte, la finalul rezervării poate apărea o taxă unică de 30, 50 sau chiar peste 100 de euro pentru curățenia finală. În cazul sejururilor scurte, această taxă poate reprezenta o parte importantă din costul total al cazării.
Taxa pentru aer condiționat
Deși pare greu de crezut, în unele pensiuni și hoteluri din Grecia, Italia sau Turcia, utilizarea aerului condiționat nu este inclusă în prețul camerei. În special în unitățile mai vechi sau în apartamentele administrate privat, turiștii pot plăti între 5 și 10 euro pe zi pentru folosirea instalației de climatizare.
În plină vară, puțini sunt dispuși să renunțe la acest confort, iar costurile se adună rapid.
De asemenea, multe hoteluri oferă seif în cameră, însă acesta nu este întotdeauna gratuit. Există unități de cazare unde utilizarea lui costă între doi și cinci euro pe zi. Pentru un concediu de o săptămână, taxa poate ajunge la 20-35 de euro. Deși suma nu pare mare, este un cost pe care mulți turiști nu îl iau în calcul atunci când își stabilesc bugetul.
Parcarea, o altă taxă surpriză
Dacă mergi în vacanță cu mașina, parcarea poate deveni una dintre cele mai mari surprize. În orașe precum Veneția, Dubrovnik, Barcelona sau Atena, hotelurile percep frecvent taxe cuprinse între 15 și chiar 40 de euro pe zi pentru un loc de parcare. Astfel, un sejur de șapte zile poate însemna încă 150-250 de euro doar pentru mașină.
Mai mult, expresia „acces gratuit la plajă” nu înseamnă întotdeauna că și șezlongurile sunt incluse. În multe hoteluri de pe litoralul Greciei sau Bulgariei, șezlongurile și umbrelele se plătesc separat, dacă nu fac parte dintr-un pachet all inclusive.
La fel se întâmplă și cu prosoapele pentru piscină sau plajă, pentru care unele hoteluri solicită o garanție sau o taxă de închiriere. Și accesul la sauna, jacuzzi sau centrul SPA poate fi contra cost, chiar dacă hotelul promovează aceste facilități în prezentarea sa.
Taxele pentru check-in devreme sau check-out întârziat
Tot mai multe hoteluri percep taxe dacă turiștii doresc să intre în cameră înainte de ora oficială de check-in sau să o păstreze câteva ore după check-out. În funcție de hotel, aceste servicii pot costa între 20 și 80 de euro. Pentru familiile cu copii sau pentru cei care au zboruri târziu în cursul serii, tentația este mare, însă și costurile pot crește semnificativ.
Cum eviți surprizele neplăcute
Specialiștii în turism recomandă ca înainte de rezervare să fie citită cu atenție secțiunea „Taxe și costuri suplimentare”, deoarece multe dintre aceste sume sunt menționate doar în detalii sau în regulamentul hotelului. De asemenea, este util să verifici recenziile altor turiști, unde sunt semnalate frecvent taxele care nu apar în descrierea principală a unității de cazare.
Chiar dacă fiecare dintre aceste costuri pare redus atunci când este privit separat, toate adunate pot însemna câteva sute de lei sau chiar peste 200 de euro în plus pentru o vacanță de o săptămână, motiv pentru care este bine să le iei în calcul încă din momentul în care îți stabilești bugetul concediului.