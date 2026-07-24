Cele 7 taxe ascunse pe care românii le descoperă abia când ajung la hotel. Vacanța poate ajunge să coste cu sute de lei mai mult

Taxa de stațiune sau taxa turistică

Cea mai întâlnită taxă suplimentară este taxa de stațiune, cunoscută și sub denumirea de taxă turistică sau „city tax”. Aceasta nu este stabilită de hotel, ci de autoritățile locale și se plătește aproape în toate destinațiile turistice importante din Europa.

În Grecia, Italia, Spania, Portugalia sau Croația, valoarea acesteia poate varia de la unu-două euro până la peste 10 euro pe noapte, în funcție de categoria hotelului și de localitate. De exemplu, o familie formată din doi adulți care petrece șapte nopți într-un hotel de patru stele poate plăti suplimentar între 50 și 100 de euro doar din această taxă.

Taxa de curățenie este un alt cost ascuns, care apare frecvent la apartamentele și vilele rezervate prin platforme precum Airbnb sau Booking. Deși camera este afișată la un anumit preț pe noapte, la finalul rezervării poate apărea o taxă unică de 30, 50 sau chiar peste 100 de euro pentru curățenia finală. În cazul sejururilor scurte, această taxă poate reprezenta o parte importantă din costul total al cazării.

Taxa pentru aer condiționat

Deși pare greu de crezut, în unele pensiuni și hoteluri din Grecia, Italia sau Turcia, utilizarea aerului condiționat nu este inclusă în prețul camerei. În special în unitățile mai vechi sau în apartamentele administrate privat, turiștii pot plăti între 5 și 10 euro pe zi pentru folosirea instalației de climatizare.

În plină vară, puțini sunt dispuși să renunțe la acest confort, iar costurile se adună rapid.

De asemenea, multe hoteluri oferă seif în cameră, însă acesta nu este întotdeauna gratuit. Există unități de cazare unde utilizarea lui costă între doi și cinci euro pe zi. Pentru un concediu de o săptămână, taxa poate ajunge la 20-35 de euro. Deși suma nu pare mare, este un cost pe care mulți turiști nu îl iau în calcul atunci când își stabilesc bugetul.

Parcarea, o altă taxă surpriză

Dacă mergi în vacanță cu mașina, parcarea poate deveni una dintre cele mai mari surprize. În orașe precum Veneția, Dubrovnik, Barcelona sau Atena, hotelurile percep frecvent taxe cuprinse între 15 și chiar 40 de euro pe zi pentru un loc de parcare. Astfel, un sejur de șapte zile poate însemna încă 150-250 de euro doar pentru mașină.