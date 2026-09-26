„Tunelurile” aurii ale României. Drumurile spectaculoase pe care merită să le parcurgi în octombrie
În octombrie, câteva drumuri din România se transformă complet, iar porțiunile care traversează păduri de foioase ajung să semene cu adevărate „tuneluri” galbene, portocalii și ruginii. Pentru bucureșteni, unele dintre cele mai frumoase variante sunt suficient de aproape pentru o excursie de o singură zi, fără să fie nevoie de cazare.
Momentul perfect diferă de la un an la altul, în funcție de temperaturi, ploi și altitudine, însă în zonele de deal și de munte culorile spectaculoase apar, de regulă, din prima parte a lunii octombrie și pot continua până spre finalul lunii. În zone precum Piatra Craiului, de exemplu, pădurile de fag de la altitudini mai joase au de obicei culori intense de la mijlocul spre finalul lui octombrie.
Valea Doftanei și Lacul Paltinu, la aproximativ două ore de București
Una dintre cele mai accesibile alegeri este Valea Doftanei, în Prahova. Din București sunt aproximativ 130 de kilometri, iar călătoria cu mașina durează în jur de două ore – două ore și jumătate, în funcție de trafic. Ruta obișnuită trece prin Ploiești și Câmpina.
Merită continuat drumul spre Barajul Paltinu, Teșila și Trăisteni. Șoseaua traversează porțiuni împădurite, iar în octombrie copacii capătă nuanțe de galben, arămiu și roșu. Combinația dintre șoseaua care șerpuiește, pădure și apa lacului Paltinu face zona foarte potrivită pentru fotografii de toamnă.
Este și o excursie ușor de organizat: poți pleca dimineața din București, opri la Barajul Paltinu, continua spre Teșila și Trăisteni și lua prânzul în zonă, după care te poți întoarce seara.
Cheia, o alternativă frumoasă la aglomerația de pe Valea Prahovei
O altă variantă este drumul spre Cheia, pe DN1A, prin Vălenii de Munte și Măneciu. Pe măsură ce te apropii de munte, pădurea devine tot mai prezentă, iar în octombrie apar acele porțiuni în care coroanele copacilor de pe cele două margini ale șoselei aproape se întâlnesc.
Cheia poate fi o alegere bună pentru cei care vor ca drumul în sine să fie o parte importantă a excursiei. Din București trebuie calculate aproximativ două ore, dar durata poate varia considerabil în funcție de trafic și de eventualele lucrări sau restricții.
Odată ajuns în zonă, excursia poate fi completată cu o plimbare ușoară și un prânz, fără să fie nevoie să transformi ieșirea într-o drumeție montană propriu-zisă.
Sinaia, unde pădurea capătă toate culorile toamnei
Pentru cei care acceptă traficul de pe Valea Prahovei, Sinaia rămâne una dintre cele mai spectaculoase destinații în octombrie. Din București, fără aglomerație majoră, drumul poate dura aproximativ două ore, însă în weekend timpul de călătorie poate crește semnificativ.
Aici spectacolul nu se limitează la șoseaua principală. Parcul Dimitrie Ghica devine ruginiu, iar zonele împădurite care urcă spre Cota 1000 și Cota 1400 combină foioasele colorate cu verdele coniferelor.
O variantă foarte frumoasă este și zona împădurită dintre Cota 1400 și Schitul Sfânta Ana, descrisă ca fiind deosebit de spectaculoasă toamna. Pentru traseele montane trebuie însă verificată vremea și starea traseului, iar încălțămintea adecvată este importantă, mai ales când frunzele ude fac terenul alunecos.
Comana, varianta pentru cei care nu vor să petreacă ore în mașină
Pentru o excursie mult mai aproape de Capitală există Comana, la aproximativ 35-40 de kilometri de București. Nu oferă peisajul montan din Prahova, însă compensează prin întinderile mari de pădure și prin faptul că poți ajunge rapid.
Parcul Natural Comana include trei păduri importante, iar vegetația forestieră cuprinde tei, arțar, jugastru, stejar și frasin, adică exact tipurile de arbori care pot crea un decor foarte colorat toamna.
Este o alegere potrivită mai ales pentru familiile cu copii sau pentru cei care vor o plimbare de câteva ore, fără trezire la 6 dimineața și fără traficul de pe DN1.
Când sunt cele mai frumoase culorile
Nu există o dată identică în fiecare an. Altitudinea, temperaturile din timpul nopții, ploile și vântul pot grăbi sau întârzia schimbarea și căderea frunzelor. Ca regulă orientativă, pentru zonele montane și submontane, mijlocul lunii octombrie este un pariu bun, iar la altitudini mai joase spectacolul poate continua spre sfârșitul lunii.
Pentru o excursie din București, Valea Doftanei este probabil cea mai echilibrată variantă dacă vrei și drum spectaculos, și lac, și pădure, în timp ce Comana câștigă la capitolul distanță. Sinaia oferă peisaje montane impresionante, dar trebuie luat în calcul traficul.
Indiferent de destinație, merită verificată prognoza și starea drumurilor chiar înainte de plecare. Iar dacă scopul este fotografia, o zi senină după o noapte rece de octombrie poate transforma o simplă șosea prin pădure într-unul dintre cele mai frumoase decoruri ale toamnei.