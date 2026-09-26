„Tunelurile” aurii ale României. Drumurile spectaculoase pe care merită să le parcurgi în octombrie

Valea Doftanei și Lacul Paltinu, la aproximativ două ore de București

Una dintre cele mai accesibile alegeri este Valea Doftanei, în Prahova. Din București sunt aproximativ 130 de kilometri, iar călătoria cu mașina durează în jur de două ore – două ore și jumătate, în funcție de trafic. Ruta obișnuită trece prin Ploiești și Câmpina.

Merită continuat drumul spre Barajul Paltinu, Teșila și Trăisteni. Șoseaua traversează porțiuni împădurite, iar în octombrie copacii capătă nuanțe de galben, arămiu și roșu. Combinația dintre șoseaua care șerpuiește, pădure și apa lacului Paltinu face zona foarte potrivită pentru fotografii de toamnă.

Este și o excursie ușor de organizat: poți pleca dimineața din București, opri la Barajul Paltinu, continua spre Teșila și Trăisteni și lua prânzul în zonă, după care te poți întoarce seara.

Cheia, o alternativă frumoasă la aglomerația de pe Valea Prahovei

O altă variantă este drumul spre Cheia, pe DN1A, prin Vălenii de Munte și Măneciu. Pe măsură ce te apropii de munte, pădurea devine tot mai prezentă, iar în octombrie apar acele porțiuni în care coroanele copacilor de pe cele două margini ale șoselei aproape se întâlnesc.

Cheia poate fi o alegere bună pentru cei care vor ca drumul în sine să fie o parte importantă a excursiei. Din București trebuie calculate aproximativ două ore, dar durata poate varia considerabil în funcție de trafic și de eventualele lucrări sau restricții.

Odată ajuns în zonă, excursia poate fi completată cu o plimbare ușoară și un prânz, fără să fie nevoie să transformi ieșirea într-o drumeție montană propriu-zisă.

Sinaia, unde pădurea capătă toate culorile toamnei

Pentru cei care acceptă traficul de pe Valea Prahovei, Sinaia rămâne una dintre cele mai spectaculoase destinații în octombrie. Din București, fără aglomerație majoră, drumul poate dura aproximativ două ore, însă în weekend timpul de călătorie poate crește semnificativ.