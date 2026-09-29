De ce a devenit tot mai dificil să te angajezi în România. O tânără a trimis peste 200 de CV-uri în patru luni
Găsirea unui loc de muncă a devenit o provocare pentru tot mai mulți români, în special pentru tineri și pentru persoanele cu experiență care încearcă să facă o schimbare profesională. Numărul redus de posturi disponibile, prudența companiilor în privința angajărilor și incertitudinile economice îi determină pe candidați să trimită zeci sau chiar sute de CV-uri înainte de a ajunge la o ofertă concretă.
Situația este cu atât mai dificilă pentru cei care vor să lucreze în domeniul pentru care s-au pregătit. Unii au deja un serviciu, dar continuă să caute un post potrivit studiilor lor, în timp ce alții au rămas fără loc de muncă în urma restructurărilor.
Peste 200 de aplicări în patru luni
Ioana se află în căutarea unui loc de muncă de aproximativ patru luni, după ce postul pe care îl ocupa a fost restructurat. Deși are o dublă specializare, în marketing și vânzări, și a aplicat constant, până acum nu a primit nicio ofertă de angajare.
Tânăra spune că a trimis CV-ul pentru peste 200 de oportunități. Doar aproximativ 10-15% dintre angajatori au contactat-o, iar în unele cazuri a trecut prin mai multe etape ale procesului de recrutare, inclusiv interviuri și teste.
După aceste etape, însă, răspunsurile nu au mai venit. În același timp, Ioana a observat că unele dintre anunțurile pentru care candidase continuau să fie active pe platformele de recrutare.
Nu este singura care întâmpină astfel de dificultăți. Unii tineri spun că au acceptat temporar locuri de muncă în alte domenii, dar continuă să caute oportunități care să corespundă studiilor și pregătirii lor profesionale.
Companiile sunt mai prudente atunci când fac angajări
Specialiștii în recrutare atrag atenția că procesele de selecție au devenit mai competitive. În situațiile în care un candidat ajunge până la interviul final, dar nu primește oferta, modul în care acesta se prezintă și se diferențiază de ceilalți candidați de pe lista scurtă poate conta decisiv.
În același timp, contextul economic îi face și pe angajați mai precauți. Persoanele cu experiență, specialiștii și managerii tind să rămână mai mult timp la actualul loc de muncă atunci când există incertitudine, iar schimbarea este amânată până când apare o oportunitate suficient de sigură.
Și companiile sunt mai rezervate în privința extinderii echipelor. Potrivit specialiștilor în resurse umane citați de Observator, multe firme nu au în această perioadă planuri de creștere a numărului de angajați. Recrutările se fac mai ales pentru înlocuirea persoanelor care pleacă sau pentru anumite poziții nou apărute.
Peste 260.000 de șomeri erau înregistrați la sfârșitul lunii trecute
Datele prezentate arată că, la sfârșitul lunii trecute, în România erau înregistrate peste 260.000 de persoane fără loc de muncă, numărul fiind mai mare decât la începutul anului.
În același timp, peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național. O mare parte dintre acestea nu se adresează însă absolvenților de facultate sau specialiștilor. Mai mult de jumătate dintre posturile vacante sunt destinate persoanelor fără studii sau celor care au absolvit cel mult opt clase.
În aceste condiții, existența unor locuri de muncă vacante nu înseamnă automat că ele corespund pregătirii celor aflați în căutarea unui serviciu. Pentru absolvenții de facultate și pentru candidații care urmăresc posturi specializate, oferta poate fi considerabil mai restrânsă, iar concurența pentru pozițiile disponibile, mai mare.