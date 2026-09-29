De ce a devenit tot mai dificil să te angajezi în România. O tânără a trimis peste 200 de CV-uri în patru luni

Peste 200 de aplicări în patru luni

Ioana se află în căutarea unui loc de muncă de aproximativ patru luni, după ce postul pe care îl ocupa a fost restructurat. Deși are o dublă specializare, în marketing și vânzări, și a aplicat constant, până acum nu a primit nicio ofertă de angajare.

Tânăra spune că a trimis CV-ul pentru peste 200 de oportunități. Doar aproximativ 10-15% dintre angajatori au contactat-o, iar în unele cazuri a trecut prin mai multe etape ale procesului de recrutare, inclusiv interviuri și teste.

După aceste etape, însă, răspunsurile nu au mai venit. În același timp, Ioana a observat că unele dintre anunțurile pentru care candidase continuau să fie active pe platformele de recrutare.

Nu este singura care întâmpină astfel de dificultăți. Unii tineri spun că au acceptat temporar locuri de muncă în alte domenii, dar continuă să caute oportunități care să corespundă studiilor și pregătirii lor profesionale.

Companiile sunt mai prudente atunci când fac angajări

Specialiștii în recrutare atrag atenția că procesele de selecție au devenit mai competitive. În situațiile în care un candidat ajunge până la interviul final, dar nu primește oferta, modul în care acesta se prezintă și se diferențiază de ceilalți candidați de pe lista scurtă poate conta decisiv.

În același timp, contextul economic îi face și pe angajați mai precauți. Persoanele cu experiență, specialiștii și managerii tind să rămână mai mult timp la actualul loc de muncă atunci când există incertitudine, iar schimbarea este amânată până când apare o oportunitate suficient de sigură.

Și companiile sunt mai rezervate în privința extinderii echipelor. Potrivit specialiștilor în resurse umane citați de Observator, multe firme nu au în această perioadă planuri de creștere a numărului de angajați. Recrutările se fac mai ales pentru înlocuirea persoanelor care pleacă sau pentru anumite poziții nou apărute.