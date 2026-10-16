Taste of Transylvania începe astăzi la București – meniul complet și prețuri. Weekendul gastronomic de la Muzeul Satului Dimitrie Gusti va spune o poveste ancorată în gusturi și experiențe memorabile
Există puține ocazii în care poți trece, în doar câteva minute, de la un gulaș reinterpretat de un restaurant cu stea Michelin la un papanaș cu dulceață de caise, o friptură de Mangalița sau un preparat construit în jurul unor ingrediente aproape uitate din bucătăria transilvăneană. Începând de astăzi, 16 octombrie 2026, și până duminică, 18 octombrie, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București devine gazda Taste of Transylvania Boutique Festival, un eveniment gastronomic care aduce împreună bucătari de renume, restaurante premiate internațional și producători locali, într-o experiență care depășește cu mult ideea unui festival culinar obișnuit.
Ajuns la cea de-a zecea ediție, dar organizat pentru prima dată în Capitală, Taste of Transylvania reunește 36 de restaurante, branduri de băuturi și concepte gastronomice, inclusiv două restaurante distinse cu stele Michelin. Timp de trei zile, vizitatorii vor putea descoperi preparate tradiționale reinterpretate, ingrediente autentice din Transilvania, demonstrații culinare, workshopuri gratuite, degustări de vin și muzică live. Oferta gastronomică este suficient de diversificată pentru aproape orice preferință, cu prețuri care pornesc de la doar 7 lei pentru anumite produse artizanale și ajung la peste 100 de lei pentru preparatele sofisticate, în timp ce biletele de acces încep de la 139 de lei și includ inclusiv porții de degustare.
Taste of Transylvania aduce la București bucătăria transilvăneană, de la rețete tradiționale la restaurante Michelin
Festivalul a fost lansat în 2022, din dorința unor bucătari, antreprenori din industria ospitalității și producători locali de a readuce în atenția publicului patrimoniul gastronomic al Transilvaniei. După nouă evenimente organizate în patru ani, ediția aniversară ajunge la București, într-un spațiu care se potrivește aproape perfect cu filosofia proiectului. Casele tradiționale, gospodăriile și construcțiile istorice din Muzeul Satului vor deveni decorul unor experiențe culinare contemporane, în care rețetele moștenite din generație în generație sunt reinterpretate prin tehnici moderne și ingrediente locale. Organizatorii estimează că între 8.000 și 10.000 de persoane vor vizita festivalul în cele trei zile.
Printre numele prezente se numără restaurantele maghiare Babel Budapest și Costes, ambele asociate gastronomiei de înalt nivel, alături de unele dintre cele mai apreciate restaurante românești, precum N.O.U.A. Bucătărie Românească, Bistro de l’Arte, Mosafir, Cimbru sau Soro.lume. Participă și bucătari cunoscuți, precum Alex Petricean, Mihai Toader și Adi Hădean, dar și invitați internaționali, inclusiv Simone Cantafio, chef italian distins cu o stea Michelin. Dincolo de experiența restaurantelor, festivalul pune accent pe ingredientele locale și pe producătorii artizanali, care demonstrează că tradițiile gastronomice transilvănene pot reprezenta o sursă de inspirație pentru bucătăria contemporană.
Unul dintre elementele care diferențiază Taste of Transylvania de alte festivaluri culinare este posibilitatea de a experimenta mai multe stiluri gastronomice în aceeași zi. În loc să alegi un singur restaurant pentru prânz sau cină, poți construi un traseu printre preparate, de la gustări și supe până la feluri principale și deserturi. În plus, anumite preparate pot fi degustate folosind voucherele incluse în biletul de acces, ceea ce face experiența mai accesibilă și încurajează descoperirea unor combinații culinare pe care poate nu le-ai comanda în mod obișnuit.
Programul include și demonstrații culinare în zona Joy Cooking by PPC, unde bucătari profesioniști vor găti în fața publicului, inclusiv în competiții și colaborări cu gospodine care păstrează rețete tradiționale. MasterChef va avea un cort dedicat, cu demonstrații și degustări programate zilnic la orele 16:00 și 20:00, iar Taste Academy Workshops propune sesiuni gratuite de învățare, exerciții practice și degustări de cafea. Iubitorii vinului vor putea descoperi inclusiv etichete de la Oremus, Vega Sicilia și Clandestin Champagne, în timp ce momentele muzicale vor completa atmosfera întregului weekend.
Meniul complet Taste of Transylvania București 2026. Ce poți mânca și cât costă fiecare preparat
Unul dintre cele mai interesante aspecte ale ediției bucureștene este diversitatea meniurilor, construite special pentru festival. Restaurantele au pregătit atât reinterpretări ale unor preparate cunoscute, precum gulașul, tochitura, papanașii sau varza à la Cluj, cât și combinații mult mai sofisticate, în care apar ingrediente precum momițele de vițel, limba de miel, caviarul, hamachi, trufele sau fructele de pădure din Harghita. Preparatele sunt disponibile la prețuri individuale, iar unele dintre ele pot fi degustate în baza voucherelor incluse în biletul de acces.
Mai jos găsești meniurile și prețurile comunicate pentru restaurantele și conceptele gastronomice participante. Am păstrat inclusiv ingredientele principale, pentru că acestea spun adesea mai multe despre experiența culinară decât denumirea preparatului. Am precizat separat și preparatele marcate de organizatori ca fiind disponibile prin intermediul voucherelor de degustare.
Babel Budapest
Restaurantul maghiar propune patru preparate: ouă umplute cazino – 32 lei; momiță de vițel – 105 lei; caviar – 70 lei; gulaș – 62 lei.
Bistro de l’Arte
Restaurantul din Brașov vine cu plăcintă creață, umplută cu brânză de burduf Torockoi, sos de chefir și smântână grasă – 45 lei; cârnat de porc Mangalița de la Ferma Dacilor, servit cu cremă de fasole cu hribi – 65 lei; papanaș fiert ca-n Transilvania, cu brânză de vaci, pesmet dulce aromat, smântână grasă Torockoi și caramel sărat de măceșe – 45 lei.
Papanașul poate fi ales folosind voucherul de degustare.
Boglar Champ și Páva
Cele două concepte propun ciorbă de ciuperci pleurotus – 29 lei și tempura de ciuperci pleurotus, cu maioneză cu trufe și jus de ciuperci – 35 lei.
Ambele preparate sunt disponibile și prin intermediul voucherelor de degustare.
Cimbru Restaurant
Langoș cu păstrăv afumat de Sfăraș, spumă de zacuscă la foc de lemne și ceapă murată – 39 lei; varză à la Cluj 2.0, cu terină de porc și varză, sos de roșii, smântână și chips de orez – 41 lei.
Costes Restaurant și Costes Downtown
Cele două restaurante din Budapesta propun trei preparate la același preț: ficat de rață cu sfeclă roșie, căpșuni și brioșă, de la Costes Downtown – 70 lei; tobă pane cu lipie de casă și pătrunjel, tot de la Costes Downtown – 70 lei; hamachi cu linte și dashi, de la Costes Restaurant – 70 lei.
DeSoi Bucharest
Plăcintă Berbecuț – 39 lei; ștrudele cu dovleac – 25 lei; sărățele turtite cu untură – 12 lei; supă de ciuperci cu tăieței de casă – 36 lei; rață zero waste – 79 lei.
Supa de ciuperci cu tăieței de casă este inclusă printre preparatele care pot fi alese cu voucherul de degustare.
KongoFarm
Producătorul local propune o selecție de brânzeturi artizanale: brânză Bărbânță – 12 lei; brânză de burduf – 39 lei; caș proaspăt – 7 lei; urdă dulce – 7 lei; Oimezan – 15 lei.
Kovács – The Castle Restaurant
Chips de crap, preparate din file de crap marinat, făină de porumb și emulsie de leurdă – 30 lei; gulaș Reloaded, cu obraz de vită, legume rădăcinoase, găluște nokedli, spumă de smântână, cartofi și ulei de ardei – 40 lei.
Oferta continuă cu ștrudel cu vită și Mangalița, preparat din antricot de vită, ceafă de vită tocată și slănină de Mangalița, servit cu piure de cartofi cu ardei copt, șorici expandat, fructe de leurdă și ulei de verdețuri – 65 lei; friptură țigănească, din ceafă de porc Bazna, vinete pane, tocăniță de ceapă, spumă de smântână, slănină de Mangalița și roșii verzi fermentate – 55 lei.
Kupaj
Mousse de vinete coapte pe jar, cu roșii confiate și ardei copt – 49 lei; limbă afumată cu XO de măsline, emulsie de drojdie caramelizată și gulie cu hrean – 49 lei; raviolo cu coadă de vită, sos béarnaise și pudră de tarhon – 55 lei.
Málna by Lengyel László Levente
Oferta de deserturi include Afină de pădure de la poalele Harghitei – 33 lei; Zmeură by Lengyel László Levente – 33 lei; Pară Williams – 33 lei; caisă cu rozmarin – 33 lei; desert cu căpșuni de Satu Mare – 33 lei.
În plus, poți încerca cheesecake cu urdă de la ferma Kongo – 25 lei și Aurul Transilvaniei, un baton preparat din nuci cultivate în Transilvania – 25 lei.
Mosafir
Un fel de piperchi, preparat din gogoșar copt, mousse de telemea de vacă, telemea prăjită și ulei aromatizat cu busuioc – 36 lei; steak frites Mosafir, cu chiulotă de vită românească, cartofi prăjiți și sos béarnaise – 64 lei.
Meniul mai include sarma prăjită, cu obrăjori de vită gătiți lent în foaie de viță murată, prăjită în tempura și servită cu cremă de iaurt și pul biber – 48 lei; profiterol Mosafir cu magiun de prune – 30 lei.
Preparatul Un fel de piperchi este disponibil prin voucherul de degustare.
N.O.U.A. Bucătărie Românească
Mititei în crustă de cartofi, cu muștar și murături de casă – 39 lei; mămăligă fiartă în zer, cu cremă de brânză de burduf, caș afumat și gălbenuș deshidratat – 39 lei.
Pentru desert, restaurantul propune papanaș cu dulceață de caise, cremă de unt brun și caramel – 32 lei, iar pentru iubitorii preparatelor din carne, frigăruie de miel cu cartof triplu prăjit, chutney de gogonele și sos tartar – 54 lei.
Mămăliga fiartă în zer este disponibilă și prin voucherul de degustare.
Pasaj Restaurant și Albastru și Origini
Limbă de vită cu sos brun de măceșe, piure de țelină coaptă cu unt ars și ceapă murată – 65 lei; crochetă de cartofi cu cârnați de porc Mangalița, brânză Bărbânță de la KongoFarm, maioneză verde și ceapă murată – 45 lei.
Pentru desert, papanași cu cremă de brânză dulce și sos cald de gutui cu scorțișoară – 35 lei.
Crocheta de cartofi cu Mangalița și brânză Bărbânță poate fi aleasă cu voucherul primit la intrare.
Páva
Piftie de coadă de vită, cu aioli negru și hrean – 39 lei; supă angadjabur – 39 lei; limbă de miel în sos vânătoresc, cu găluște de cartofi și măceșe – 45 lei.
Supa angadjabur este inclusă în selecția preparatelor disponibile prin voucher.
Polixenia Culinary Estate și PI – Food that tells a story by Pásztori István
Păstrăv cu roșii și icre – 39 lei; supă de cartofi cu tarhon, ciolan la grătar, cartofi copți în jar și ulei de tarhon – 30 lei.
Oferta include și rasol de miel cu sfeclă, ciuperci, jus și spumă de țelină cu unt brun – 75 lei; sfeclă cu brânză de burduf, miere de păducel și grilaj de nuci – 29 lei.
Róza Mama konyhája
Patru variante de plăcinte tradiționale, fiecare la 20 de lei: plăcintă cu brânză dulce, plăcintă cu griș și afine, plăcintă cu prune și plăcintă cu urdă și mărar.
Plăcintele pot fi degustate inclusiv folosind voucherul primit la intrare.
Select Hotel
Chifteluța – Gustul copilăriei, preparată din porc și vită, cu fasole, năut, ardei copt, tahini, smântână, muștar și murături – 39 lei.
Tochitura – Masa moldovenească, cu porc, cârnați afumați, ceapă, usturoi, vin alb, mămăligă, brânză de burduf, ou și murături – 49 lei.
Cozonacul – Sărbătoarea, cu nucă, cacao, smântână, brânză cremoasă, gem de caise, pere, vișine și vin roșu – 35 lei.
Gyimesi Skanzen
Bulz ceangăn cu brânză de oaie, smântână, slănină crocantă și cubulețe de varză fermentată cu sfeclă roșie – 45 lei.
Visit Harghita și Harghita – European Region of Gastronomy
Acest spațiu gastronomic propune câte un preparat special în fiecare dintre cele trei zile ale festivalului.
Vineri, 16 octombrie, Pista Bá Konyhája pregătește Toamnă transilvăneană, un desert cu prună, nucă prăjită și spumă de smântână – 32 lei.
Sâmbătă, 17 octombrie, Hotel Fenyő propune papricaș din pulpe inferioare de pui, cu nokedli de casă cu ou, pesto de mușețel și pâine la vatră – 45 lei.
Duminică, 18 octombrie, SEPTIMIA aduce ceafă de porc Mangalița afumată pe lipie artizanală, cu cremă de urdă aromatizată cu chimen și kimchi secuiesc – 29 lei.
Visuin
Salată de icre servită într-un coșuleț crocant din cartofi aromatizat cu cimbrișor, pudră de oțet și texturi de chives – 38 lei.
Flatbread cu salsiccia Pasini din Gherla, miere picantă fermentată, salsa de ierburi aromatice de sezon și brânză maturată Caseus – 47 lei.
Frigăruie millefeuille din cotlet de Mangalița, cu țelină coaptă, emulsie de tarhon, ciuperci king oyster murate și piure de stafide și capere – 51 lei.
Alte preparate anunțate pentru festival
Lista de preparate comunicată înaintea evenimentului mai include salată de boeuf reinterpretată, cu mușchi de vită, legume și spumă de cartof cu maioneză – 45 lei; friptură de Turda, cu piept de porc gătit lent, ketchup de casă picant, sos de iaurt, salată Little Gem și ierburi aromatice – 55 lei; frigănele cu brioche caramelizat, înghețată de nuci și brioche și magiun de prune – 35 lei.
De asemenea, sunt anunțate crochete cu sturion – 45 lei; pipote de rață cu zacuscă de fasole – 55 lei; ediție limitată de sărățele – 25 lei.
Pentru aceste ultime două grupuri de preparate, lista transmisă nu precizează explicit restaurantele care le pregătesc, motiv pentru care atribuirea lor rămâne de confirmat la festival.
Cât costă biletele la Taste of Transylvania și ce primești pentru banii plătiți
Spre deosebire de evenimentele gastronomice unde plătești separat intrarea și fiecare preparat consumat, Taste of Transylvania propune un sistem în care biletele includ și vouchere de degustare. Astfel, dacă alegi un bilet pentru o singură zi, vei avea acces la festival, vei putea vizita Muzeul Satului și vei primi posibilitatea de a degusta două preparate dintre cele selectate de restaurantele participante. Abonamentul pentru întregul weekend include trei preparate în total, nu câte trei pentru fiecare zi, iar restul produselor pot fi cumpărate separat, la prețurile afișate.
Prețurile diferă în funcție de ziua aleasă și de experiența gastronomică dorită. Cele mai accesibile bilete sunt cele pentru vineri, în timp ce experiențele culinare speciale presupun o investiție mai mare, dar oferă meniuri dedicate, unele dintre ele construite în jurul surprizei de a descoperi preparatele abia în momentul servirii. entertix.ro
|Tip de bilet
|Preț
|Ce include
|Day Pass – Vineri, 16 octombrie
|139 lei
|Acces la festival și muzeu, două preparate incluse
|Day Pass – Sâmbătă, 17 octombrie
|159 lei
|Acces la festival și muzeu, două preparate incluse
|Day Pass – Duminică, 18 octombrie
|149 lei
|Acces la festival și muzeu, două preparate incluse
|Full Weekend Pass
|269 lei
|Acces în toate cele trei zile și trei preparate incluse în total
|Blind Culinary Experience – Sunday Brunch
|290 lei
|Acces duminică, brunch cu bufet suedez nelimitat, de la ora 11:00
|Blind Culinary Experience – Friday Dinner
|490 lei
|Acces vineri, cină cu șase preparate-surpriză și welcome drink, de la ora 19:30
|Blind Culinary Experience – Sunday Lunch
|490 lei
|Acces duminică, prânz cu șase preparate-surpriză și welcome drink, de la ora 14:00
Pentru experiențele Blind Culinary Experience există o condiție suplimentară: participanții trebuie să aibă minimum 14 ani. Cina de vineri și prânzul de duminică sunt concepute ca experiențe gastronomice complete, cu șase preparate alese de bucătari, în timp ce brunchul de duminică propune un bufet nelimitat, într-o atmosferă completată de muzica live a proiectului Floare de Maidan, din familia Subcarpați.
Un detaliu important este că voucherele incluse în biletele standard pot fi folosite doar pentru preparatele selectate de restaurante, nu pentru orice produs din meniurile prezentate mai sus. Dacă vrei să încerci mai multe preparate sau anumite specialități care nu sunt incluse în selecția pentru degustare, le poți cumpăra individual. În felul acesta, îți poți construi propria experiență gastronomică, fără să fii limitat la un meniu fix.
Programul Taste of Transylvania la Muzeul Satului. Unde intri și ce experiențe nu trebuie ratate
Festivalul se desfășoară în zona Satul Nou a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, de pe Șoseaua Kiseleff, în apropierea Arcului de Triumf. Este important de știut că accesul se face prin poarta Transilvania, dinspre Parcul Herăstrău, nu neapărat prin intrarea principală a muzeului. Organizatorii au ales acest spațiu pentru a integra gastronomia într-un cadru cultural autentic, în care vizitatorii pot descoperi atât preparatele tradiționale, cât și arhitectura și patrimoniul rural românesc.
Programul începe vineri, 16 octombrie, la ora 12:00 și continuă până la 21:00. Sâmbătă, festivalul este deschis între 11:00 și 21:00, iar duminică, 18 octombrie, între 13:00 și 18:00. Singura excepție este reprezentată de participanții la Blind Culinary Experience – Sunday Brunch, care au acces de la ora 11:00. Biletele includ și vizitarea muzeului, în intervalul 09:00–19:00, iar după ora 19:00, vineri și sâmbătă, activitățile continuă exclusiv în zona Satul Nou. Taste_of_Transylvania_Bucuresti…
Pe lângă meniurile restaurantelor, merită să acorzi atenție și programului de demonstrații culinare. Vineri, în zona Joy Cooking by PPC, Mihai Toader va găti de la ora 15:00, urmat de Răzvan Berinde, Alex Burcă, Oana Coantă și Alex Petricean. Sâmbătă, printre invitați se numără Pásztori István, Marian Zăncianu, Kaszás Kornél de la Babel Budapest și Simone Cantafio, iar duminică programul include demonstrații culinare și brunchul special cu Floare de Maidan. Evenimentele gastronomice sunt completate de workshopuri, degustări și momente muzicale, astfel încât vizita poate deveni cu ușurință o experiență de câteva ore, nu doar o oprire pentru prânz, conform Taste of Transylvania.
Mai presus de meniurile sofisticate și de numele sonore ale restaurantelor, Taste of Transylvania încearcă să spună o poveste despre identitatea gastronomică a unei regiuni în care influențele românești, maghiare, săsești, secuiești și ale altor comunități s-au întâlnit vreme de secole. Rezultatul nu este o bucătărie uniformă, ci o colecție impresionantă de ingrediente, tehnici și rețete care pot fi reinterpretate fără să își piardă caracterul. Tocmai această diversitate transformă festivalul într-o ocazie rară de a descoperi cât de multe povești pot exista în spatele unui preparat aparent simplu.
Dacă îți dorești să petreci weekendul într-un cadru diferit, să descoperi restaurante pe care poate nu ai avut ocazia să le vizitezi și să experimentezi preparate pe care nu le găsești în meniurile obișnuite din București, Taste of Transylvania merită luat în calcul. Poți alege un bilet pentru o singură zi, începând de la 139 de lei, sau abonamentul pentru întregul weekend, la 269 de lei. Biletele și experiențele gastronomice speciale sunt disponibile pe platforma Entertix, iar achiziția în avans îți permite să îți planifici vizita înainte de începerea evenimentului.
Achiziționează bilete pentru Taste of Transylvania București, 16–18 octombrie 2026, de pe Entertix.