Taste of Transylvania începe astăzi la București – meniul complet și prețuri. Weekendul gastronomic de la Muzeul Satului Dimitrie Gusti va spune o poveste ancorată în gusturi și experiențe memorabile

Mosafir

Un fel de piperchi, preparat din gogoșar copt, mousse de telemea de vacă, telemea prăjită și ulei aromatizat cu busuioc – 36 lei; steak frites Mosafir, cu chiulotă de vită românească, cartofi prăjiți și sos béarnaise – 64 lei.

Meniul mai include sarma prăjită, cu obrăjori de vită gătiți lent în foaie de viță murată, prăjită în tempura și servită cu cremă de iaurt și pul biber – 48 lei; profiterol Mosafir cu magiun de prune – 30 lei.

Preparatul Un fel de piperchi este disponibil prin voucherul de degustare.

N.O.U.A. Bucătărie Românească

Mititei în crustă de cartofi, cu muștar și murături de casă – 39 lei; mămăligă fiartă în zer, cu cremă de brânză de burduf, caș afumat și gălbenuș deshidratat – 39 lei.

Pentru desert, restaurantul propune papanaș cu dulceață de caise, cremă de unt brun și caramel – 32 lei, iar pentru iubitorii preparatelor din carne, frigăruie de miel cu cartof triplu prăjit, chutney de gogonele și sos tartar – 54 lei.

Mămăliga fiartă în zer este disponibilă și prin voucherul de degustare.

Pasaj Restaurant și Albastru și Origini

Limbă de vită cu sos brun de măceșe, piure de țelină coaptă cu unt ars și ceapă murată – 65 lei; crochetă de cartofi cu cârnați de porc Mangalița, brânză Bărbânță de la KongoFarm, maioneză verde și ceapă murată – 45 lei.

Pentru desert, papanași cu cremă de brânză dulce și sos cald de gutui cu scorțișoară – 35 lei.

Crocheta de cartofi cu Mangalița și brânză Bărbânță poate fi aleasă cu voucherul primit la intrare.

Páva

Piftie de coadă de vită, cu aioli negru și hrean – 39 lei; supă angadjabur – 39 lei; limbă de miel în sos vânătoresc, cu găluște de cartofi și măceșe – 45 lei.

Supa angadjabur este inclusă în selecția preparatelor disponibile prin voucher.

Polixenia Culinary Estate și PI – Food that tells a story by Pásztori István

Păstrăv cu roșii și icre – 39 lei; supă de cartofi cu tarhon, ciolan la grătar, cartofi copți în jar și ulei de tarhon – 30 lei.

Oferta include și rasol de miel cu sfeclă, ciuperci, jus și spumă de țelină cu unt brun – 75 lei; sfeclă cu brânză de burduf, miere de păducel și grilaj de nuci – 29 lei.

Róza Mama konyhája

Patru variante de plăcinte tradiționale, fiecare la 20 de lei: plăcintă cu brânză dulce, plăcintă cu griș și afine, plăcintă cu prune și plăcintă cu urdă și mărar.

Plăcintele pot fi degustate inclusiv folosind voucherul primit la intrare.

Select Hotel

Chifteluța – Gustul copilăriei, preparată din porc și vită, cu fasole, năut, ardei copt, tahini, smântână, muștar și murături – 39 lei.

Tochitura – Masa moldovenească, cu porc, cârnați afumați, ceapă, usturoi, vin alb, mămăligă, brânză de burduf, ou și murături – 49 lei.

Cozonacul – Sărbătoarea, cu nucă, cacao, smântână, brânză cremoasă, gem de caise, pere, vișine și vin roșu – 35 lei.

Gyimesi Skanzen

Bulz ceangăn cu brânză de oaie, smântână, slănină crocantă și cubulețe de varză fermentată cu sfeclă roșie – 45 lei.

Visit Harghita și Harghita – European Region of Gastronomy

Acest spațiu gastronomic propune câte un preparat special în fiecare dintre cele trei zile ale festivalului.

Vineri, 16 octombrie, Pista Bá Konyhája pregătește Toamnă transilvăneană, un desert cu prună, nucă prăjită și spumă de smântână – 32 lei.

Sâmbătă, 17 octombrie, Hotel Fenyő propune papricaș din pulpe inferioare de pui, cu nokedli de casă cu ou, pesto de mușețel și pâine la vatră – 45 lei.

Duminică, 18 octombrie, SEPTIMIA aduce ceafă de porc Mangalița afumată pe lipie artizanală, cu cremă de urdă aromatizată cu chimen și kimchi secuiesc – 29 lei.

Visuin

Salată de icre servită într-un coșuleț crocant din cartofi aromatizat cu cimbrișor, pudră de oțet și texturi de chives – 38 lei.

Flatbread cu salsiccia Pasini din Gherla, miere picantă fermentată, salsa de ierburi aromatice de sezon și brânză maturată Caseus – 47 lei.

Frigăruie millefeuille din cotlet de Mangalița, cu țelină coaptă, emulsie de tarhon, ciuperci king oyster murate și piure de stafide și capere – 51 lei.

Alte preparate anunțate pentru festival

Lista de preparate comunicată înaintea evenimentului mai include salată de boeuf reinterpretată, cu mușchi de vită, legume și spumă de cartof cu maioneză – 45 lei; friptură de Turda, cu piept de porc gătit lent, ketchup de casă picant, sos de iaurt, salată Little Gem și ierburi aromatice – 55 lei; frigănele cu brioche caramelizat, înghețată de nuci și brioche și magiun de prune – 35 lei.

De asemenea, sunt anunțate crochete cu sturion – 45 lei; pipote de rață cu zacuscă de fasole – 55 lei; ediție limitată de sărățele – 25 lei.

Pentru aceste ultime două grupuri de preparate, lista transmisă nu precizează explicit restaurantele care le pregătesc, motiv pentru care atribuirea lor rămâne de confirmat la festival.

Cât costă biletele la Taste of Transylvania și ce primești pentru banii plătiți

Spre deosebire de evenimentele gastronomice unde plătești separat intrarea și fiecare preparat consumat, Taste of Transylvania propune un sistem în care biletele includ și vouchere de degustare. Astfel, dacă alegi un bilet pentru o singură zi, vei avea acces la festival, vei putea vizita Muzeul Satului și vei primi posibilitatea de a degusta două preparate dintre cele selectate de restaurantele participante. Abonamentul pentru întregul weekend include trei preparate în total, nu câte trei pentru fiecare zi, iar restul produselor pot fi cumpărate separat, la prețurile afișate.

Prețurile diferă în funcție de ziua aleasă și de experiența gastronomică dorită. Cele mai accesibile bilete sunt cele pentru vineri, în timp ce experiențele culinare speciale presupun o investiție mai mare, dar oferă meniuri dedicate, unele dintre ele construite în jurul surprizei de a descoperi preparatele abia în momentul servirii. entertix.ro

Tip de bilet Preț Ce include Day Pass – Vineri, 16 octombrie 139 lei Acces la festival și muzeu, două preparate incluse Day Pass – Sâmbătă, 17 octombrie 159 lei Acces la festival și muzeu, două preparate incluse Day Pass – Duminică, 18 octombrie 149 lei Acces la festival și muzeu, două preparate incluse Full Weekend Pass 269 lei Acces în toate cele trei zile și trei preparate incluse în total Blind Culinary Experience – Sunday Brunch 290 lei Acces duminică, brunch cu bufet suedez nelimitat, de la ora 11:00 Blind Culinary Experience – Friday Dinner 490 lei Acces vineri, cină cu șase preparate-surpriză și welcome drink, de la ora 19:30 Blind Culinary Experience – Sunday Lunch 490 lei Acces duminică, prânz cu șase preparate-surpriză și welcome drink, de la ora 14:00

Pentru experiențele Blind Culinary Experience există o condiție suplimentară: participanții trebuie să aibă minimum 14 ani. Cina de vineri și prânzul de duminică sunt concepute ca experiențe gastronomice complete, cu șase preparate alese de bucătari, în timp ce brunchul de duminică propune un bufet nelimitat, într-o atmosferă completată de muzica live a proiectului Floare de Maidan, din familia Subcarpați.

Un detaliu important este că voucherele incluse în biletele standard pot fi folosite doar pentru preparatele selectate de restaurante, nu pentru orice produs din meniurile prezentate mai sus. Dacă vrei să încerci mai multe preparate sau anumite specialități care nu sunt incluse în selecția pentru degustare, le poți cumpăra individual. În felul acesta, îți poți construi propria experiență gastronomică, fără să fii limitat la un meniu fix.

Programul Taste of Transylvania la Muzeul Satului. Unde intri și ce experiențe nu trebuie ratate

Festivalul se desfășoară în zona Satul Nou a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, de pe Șoseaua Kiseleff, în apropierea Arcului de Triumf. Este important de știut că accesul se face prin poarta Transilvania, dinspre Parcul Herăstrău, nu neapărat prin intrarea principală a muzeului. Organizatorii au ales acest spațiu pentru a integra gastronomia într-un cadru cultural autentic, în care vizitatorii pot descoperi atât preparatele tradiționale, cât și arhitectura și patrimoniul rural românesc.

Programul începe vineri, 16 octombrie, la ora 12:00 și continuă până la 21:00. Sâmbătă, festivalul este deschis între 11:00 și 21:00, iar duminică, 18 octombrie, între 13:00 și 18:00. Singura excepție este reprezentată de participanții la Blind Culinary Experience – Sunday Brunch, care au acces de la ora 11:00. Biletele includ și vizitarea muzeului, în intervalul 09:00–19:00, iar după ora 19:00, vineri și sâmbătă, activitățile continuă exclusiv în zona Satul Nou. Taste_of_Transylvania_Bucuresti…

Pe lângă meniurile restaurantelor, merită să acorzi atenție și programului de demonstrații culinare. Vineri, în zona Joy Cooking by PPC, Mihai Toader va găti de la ora 15:00, urmat de Răzvan Berinde, Alex Burcă, Oana Coantă și Alex Petricean. Sâmbătă, printre invitați se numără Pásztori István, Marian Zăncianu, Kaszás Kornél de la Babel Budapest și Simone Cantafio, iar duminică programul include demonstrații culinare și brunchul special cu Floare de Maidan. Evenimentele gastronomice sunt completate de workshopuri, degustări și momente muzicale, astfel încât vizita poate deveni cu ușurință o experiență de câteva ore, nu doar o oprire pentru prânz, conform Taste of Transylvania.

Mai presus de meniurile sofisticate și de numele sonore ale restaurantelor, Taste of Transylvania încearcă să spună o poveste despre identitatea gastronomică a unei regiuni în care influențele românești, maghiare, săsești, secuiești și ale altor comunități s-au întâlnit vreme de secole. Rezultatul nu este o bucătărie uniformă, ci o colecție impresionantă de ingrediente, tehnici și rețete care pot fi reinterpretate fără să își piardă caracterul. Tocmai această diversitate transformă festivalul într-o ocazie rară de a descoperi cât de multe povești pot exista în spatele unui preparat aparent simplu.

Dacă îți dorești să petreci weekendul într-un cadru diferit, să descoperi restaurante pe care poate nu ai avut ocazia să le vizitezi și să experimentezi preparate pe care nu le găsești în meniurile obișnuite din București, Taste of Transylvania merită luat în calcul. Poți alege un bilet pentru o singură zi, începând de la 139 de lei, sau abonamentul pentru întregul weekend, la 269 de lei. Biletele și experiențele gastronomice speciale sunt disponibile pe platforma Entertix, iar achiziția în avans îți permite să îți planifici vizita înainte de începerea evenimentului.

Achiziționează bilete pentru Taste of Transylvania București, 16–18 octombrie 2026, de pe Entertix.